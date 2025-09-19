https://crimea.ria.ru/20250919/sezon-grippa-i-orvi-v-krymu-zapuskayut-goryachuyu-liniyu-1149556726.html

Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"

Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию" - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"

С 22 сентября по 4 октября в Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T21:06

2025-09-19T21:06

2025-09-19T20:13

новости

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

орви

грипп

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096531_0:53:1620:964_1920x0_80_0_0_9384d80ca4a26dbc6de54b8da6ea25c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С 22 сентября по 4 октября в Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.Как уточнили в пресс-службе, консультации будут касаться вопросов эпидобстановки по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории полуострова, специфических и неспецифических мер профилактики гриппа и простуд, а также вопросов, связанных с введением ограничительных мероприятий и вакцинальной кампании.Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ, сказал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиВ Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, орви, грипп, новости крыма, общество