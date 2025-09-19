Рейтинг@Mail.ru
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию" - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию" - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"
С 22 сентября по 4 октября в Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С 22 сентября по 4 октября в Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.Как уточнили в пресс-службе, консультации будут касаться вопросов эпидобстановки по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории полуострова, специфических и неспецифических мер профилактики гриппа и простуд, а также вопросов, связанных с введением ограничительных мероприятий и вакцинальной кампании.Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ, сказал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередьПопова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемостиВ Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
Сезон гриппа и ОРВИ: в Крыму запускают "горячую линию"

В Крыму запускают "горячую линию" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. С 22 сентября по 4 октября в Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.
"В Крыму будет работать "горячая линия" по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Консультации будут предоставляться с 22 сентября по 4 октября. Звонки будут приниматься в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефону: +7 (978) 919-11-23", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, консультации будут касаться вопросов эпидобстановки по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу на территории полуострова, специфических и неспецифических мер профилактики гриппа и простуд, а также вопросов, связанных с введением ограничительных мероприятий и вакцинальной кампании.
Для возникновения эпидемии, пандемии нужен новый вирус, но сейчас новых пандемических штаммов вируса нет, поэтому в России не будет эпидемии ОРВИ, сказал ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что в Крыму и в Севастополе зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю отчетную неделю заболел 6 991 человек. Это на 29,2 % выше уровня предыдущей недели, но при этом значительно ниже эпидемического порога.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прививка от гриппа: кому и когда нужно делать в первую очередь
Попова рассказала о новых геновариантах COVID: идет подъем заболеваемости
В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
 
