Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
2025-10-21T08:24
2025-10-21T08:24
2025-10-21T08:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН."Славутич без света: из-за попадания в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", – говорится в сообщении.По информации украинских источников, ранее также произошло автоматическое отключение электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Жителей просят сделать запасы воды.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУУдары по Украине: в Черниговской области начался блэкаутУдар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Полный блэкаут в Славутиче и перебои в Чернигове – на севере Украины нет света и воды
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН.
"Славутич без света: из-за попадания в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", – говорится в сообщении.
По информации украинских источников, ранее также произошло автоматическое отключение электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергоблока
. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.
"Объекты "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город… Работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания", – говорится в публикации ресурсоснабжающего предприятия.
Жителей просят сделать запасы воды.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
