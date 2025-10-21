Рейтинг@Mail.ru
Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251021/chernigov-i-slavutich-pogruzilis-vo-tmu-goroda-ostalis-bez-sveta-i-vody-1150320905.html
Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T08:24
2025-10-21T08:24
удары по украине
чернигов
киевская область
отключение электроэнергии
украина
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a009185f760d44ba1300eebc0da17e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН."Славутич без света: из-за попадания в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", – говорится в сообщении.По информации украинских источников, ранее также произошло автоматическое отключение электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Жителей просят сделать запасы воды.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУУдары по Украине: в Черниговской области начался блэкаутУдар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
чернигов
киевская область
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_37d48e3158aad8aee226773300926165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, чернигов, киевская область, отключение электроэнергии, украина, новости сво, новости
Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды

Полный блэкаут в Славутиче и перебои в Чернигове – на севере Украины нет света и воды

08:24 21.10.2025
 
© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП
© Укрэнерго
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН.
"Славутич без света: из-за попадания в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", – говорится в сообщении.
По информации украинских источников, ранее также произошло автоматическое отключение электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.
"Объекты "Черниговводоканал" обесточены, как и весь город… Работники водоканала начали запуск объектов предприятия от альтернативных источников питания", – говорится в публикации ресурсоснабжающего предприятия.
Жителей просят сделать запасы воды.
Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
 
Удары по УкраинеЧерниговКиевская областьОтключение электроэнергииУкраинаНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56ИИ не поработит человека при одном условии – мнение
08:39"Настоящий патриот и мастер кино": Аксенов поздравил Михалкова с юбилеем
08:24Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды
08:12Бензин в Крыму есть на 130 заправках - адреса
08:05Туризм без барьеров: в Крыму организуют отдых для особенных гостей
07:48Новости СВО: над Крымом и Черным морем сбили 9 украинских беспилотников
07:43Как коммунальщики Севастополя готовятся к холодам
07:25Европа будет стараться сорвать саммит РФ и США в Венгрии – мнение
07:05Крымский мост - обстановка утром во вторник
06:42Подросток ранен в результате атаки украинского БПЛА на Брянскую область
06:23Ночная атака БПЛА на Ростовскую область: есть раненые и разрушения
06:02В Севастополе дешевеют мясо и свежие овощи
00:01Прохладные дожди: чего ждать от погоды в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 октября
22:33Заявление Зеленского об окончании СВО и смерть Бахарева - главное за день
21:41В Ялте двое подростков украли мопед у пенсионера
21:06В Крыму налоговики проверят банковские переводы фотографов и парикмахеров
20:45Морской транспорт Севастополя не меняет график на зимний период
20:42О чем Трамп рассказал журналистам в Белом доме – главное
20:20Жительница Херсонской области хранила дома боевые гранаты – ФСБ
Лента новостейМолния