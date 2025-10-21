https://crimea.ria.ru/20251021/chernigov-i-slavutich-pogruzilis-vo-tmu-goroda-ostalis-bez-sveta-i-vody-1150320905.html

Чернигов и Славутич погрузились во тьму: города остались без света и воды

Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости Крым, 21.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Город Славутич в Киевской области Украины остался без электроснабжения после повреждения энергетического объекта, сообщает телеканал ТСН."Славутич без света: из-за попадания в объект энергетики в городе блэкаут. Электроснабжение отсутствует по всему городу", – говорится в сообщении.По информации украинских источников, ранее также произошло автоматическое отключение электроснабжения в Черниговской области из-за повреждения энергоблока. В регионе возникли перебои с водоснабжением – водоканал был переведен на резервное питание.Жителей просят сделать запасы воды.Удары по украинской энергетической и военной инфраструктуре российские войска начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за который лежит на украинских спецслужбах.При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что российская армия не наносит удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУУдары по Украине: в Черниговской области начался блэкаутУдар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК

