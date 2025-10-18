https://crimea.ria.ru/20251018/udar-po-ukraine--porazhena-transportnaya-infrastruktura-i-obekty-vpk-1150274452.html
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:45
2025-10-18T12:45
2025-10-18T12:45
удары по украине
новости сво
украина
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_333:508:3071:2048_1920x0_80_0_0_f58145da0eb770ccef6174849294dd1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Кроме того, поражены центры подготовки операторов дронов военной разведки Украины, мастерская по производству и сборке беспилотников, радиолокационная станции ПВО ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Плещеевку в ДНРВосемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтоженоУдары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/09/1150094714_506:124:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ca8047dd1f70e03077d13cba23a4aa4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удары по украине, новости сво, украина, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Минобороны: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру и объекты ВПК Украины