Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК

Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в...

2025-10-18T12:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Кроме того, поражены центры подготовки операторов дронов военной разведки Украины, мастерская по производству и сборке беспилотников, радиолокационная станции ПВО ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах.

