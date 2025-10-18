Рейтинг@Mail.ru
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:45
2025-10-18T12:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Кроме того, поражены центры подготовки операторов дронов военной разведки Украины, мастерская по производству и сборке беспилотников, радиолокационная станции ПВО ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Плещеевку в ДНРВосемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтоженоУдары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК

Минобороны: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру и объекты ВПК Украины

12:45 18.10.2025
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31 во время тренировочного полета
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ", – проинформировали в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, поражены центры подготовки операторов дронов военной разведки Украины, мастерская по производству и сборке беспилотников, радиолокационная станции ПВО ВСУ и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 156-ти районах.
