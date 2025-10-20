https://crimea.ria.ru/20251020/masshtabnye-razrusheniya-v-chernigovskoy-oblasti-povrezhden-energoobekt-1150298671.html
Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".По данным предприятия, речь идет об энергообъекте в Нежинском районе.Ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, повреждена железная дорога на Сумском направлении. Как сообщает "Укрзализныця", ряд поездов следуют с задержками. В частности опаздывают поезда №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - из-за замены локомотива. Также идут с задержками пригородные поезда Конотоп-Фастов и Нежин-Конотоп.Как сообщалось, 19 октября в Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электричества оставались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.За сутки до этого Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
На Украине серьезно поврежден энергообъект и железная дорога
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
По данным предприятия, речь идет об энергообъекте в Нежинском районе.
"2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - говорится в сообщении.
Ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, повреждена железная дорога на Сумском направлении. Как сообщает "Укрзализныця", ряд поездов следуют с задержками. В частности опаздывают поезда №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - из-за замены локомотива. Также идут с задержками пригородные поезда Конотоп-Фастов и Нежин-Конотоп.
Как сообщалось, 19 октября в Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры
. Без электричества оставались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.
За сутки до этого Вооруженные Силы России поразили
объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
