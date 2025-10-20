Рейтинг@Mail.ru
Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект - РИА Новости Крым, 20.10.2025
Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго". РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T08:47
2025-10-20T08:47
украина
удары по украине
логистика
энергосистема украины
новости
сумская область
черниговская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".По данным предприятия, речь идет об энергообъекте в Нежинском районе.Ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Кроме того, повреждена железная дорога на Сумском направлении. Как сообщает "Укрзализныця", ряд поездов следуют с задержками. В частности опаздывают поезда №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - из-за замены локомотива. Также идут с задержками пригородные поезда Конотоп-Фастов и Нежин-Конотоп.Как сообщалось, 19 октября в Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электричества оставались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.За сутки до этого Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина, удары по украине, логистика, энергосистема украины, новости, сумская область, черниговская область
Масштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. Масштабные разрушения зафиксированы на энергетическом объекте в Черниговской области Украины после взрывов. Об этом сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
По данным предприятия, речь идет об энергообъекте в Нежинском районе.

"2700 абонентов без электроснабжения. Энергетики с вечера усиленно работают над ликвидацией аварий, однако повреждения очень масштабные", - говорится в сообщении.

Ночью в Черниговской области объявляли воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Кроме того, повреждена железная дорога на Сумском направлении. Как сообщает "Укрзализныця", ряд поездов следуют с задержками. В частности опаздывают поезда №46 Ужгород - Харьков и №113 Харьков - из-за замены локомотива. Также идут с задержками пригородные поезда Конотоп-Фастов и Нежин-Конотоп.
Как сообщалось, 19 октября в Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры. Без электричества оставались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах.
За сутки до этого Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаУдары по УкраинеЛогистикаЭнергосистема УкраиныНовостиСумская областьЧерниговская область
 
