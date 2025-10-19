https://crimea.ria.ru/20251019/udary-po-ukraine-v-chernigovskoy-oblasti-nachalsya-blekaut-1150283254.html
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
2025-10-19T10:44
2025-10-19T10:44
2025-10-19T10:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры и обесточены жители. Об этом сообщил глава госадминистрации области Вячеслав Чаус.По данным Чауса, за сутки в области было зафиксировано 46 взрывов. В регионе также действую графики аварийных отключений электроэнергии.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на воскресенье взрывы гремели также в Днепропетровской области. "На этой неделе были неоднократно атакованы объекты критической инфраструктуры Украины. Горели здания, взрывались склады, тысячи людей остались без света и тепла", - сообщили украинские пожарные. Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областейРоссия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам УкраиныВосемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
10:44 19.10.2025 (обновлено: 10:46 19.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры и обесточены жители. Об этом сообщил глава госадминистрации области Вячеслав Чаус.
"Удар был по энергообъекту в приграничье. Без электричества остались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах. Большинство уже подключены, без света остаются часть населенных пунктов Семеновской громады", - написал он в Telegram.
По данным Чауса, за сутки в области было зафиксировано 46 взрывов. В регионе также действую графики аварийных отключений электроэнергии.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на воскресенье взрывы гремели также в Днепропетровской области.
"На этой неделе были неоднократно атакованы объекты критической инфраструктуры Украины. Горели здания, взрывались склады, тысячи людей остались без света и тепла", - сообщили украинские пожарные.
Накануне Вооруженные Силы России поразили
объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
