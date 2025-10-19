Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут
В Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры и обесточены жители. Об этом сообщил глава госадминистрации... РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры и обесточены жители. Об этом сообщил глава госадминистрации области Вячеслав Чаус.По данным Чауса, за сутки в области было зафиксировано 46 взрывов. В регионе также действую графики аварийных отключений электроэнергии.По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на воскресенье взрывы гремели также в Днепропетровской области. "На этой неделе были неоднократно атакованы объекты критической инфраструктуры Украины. Горели здания, взрывались склады, тысячи людей остались без света и тепла", - сообщили украинские пожарные. Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Удары по Украине: в Черниговской области начался блэкаут

Черниговская область Украины частично обесточена после удара по критической инфраструктуре

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. В Черниговской области Украины после серии взрывов поврежден объект энергетической инфраструктуры и обесточены жители. Об этом сообщил глава госадминистрации области Вячеслав Чаус.
"Удар был по энергообъекту в приграничье. Без электричества остались порядка 17 тысяч абонентов в Корюковском и Новгород-Северском районах. Большинство уже подключены, без света остаются часть населенных пунктов Семеновской громады", - написал он в Telegram.
По данным Чауса, за сутки в области было зафиксировано 46 взрывов. В регионе также действую графики аварийных отключений электроэнергии.
По данным госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на воскресенье взрывы гремели также в Днепропетровской области.
"На этой неделе были неоднократно атакованы объекты критической инфраструктуры Украины. Горели здания, взрывались склады, тысячи людей остались без света и тепла", - сообщили украинские пожарные.
Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Удары по Украине: без света остались Киев и 12 областей
Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
Восемь групповых ударов "Кинжалами" нанесены по Украине – что уничтожено
 
