Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ - РИА Новости Крым, 19.10.2025
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 19.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в МинобороныУдары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее глава госадминистрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что часть населенных пунктов оказалась обесточена из-за взрыва на энергообъекте. Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ

На Украине поражена транспортная инфраструктура для переброски солдат и техники ВСУ

12:22 19.10.2025 (обновлено: 12:23 19.10.2025)
 
© РИА Новости . Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 143 районах", - сказано в сообщении.
Ранее глава госадминистрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что часть населенных пунктов оказалась обесточена из-за взрыва на энергообъекте.
Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУУдары по Украине
 
Лента новостейМолния