Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РИА Новости Крым, 19.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в МинобороныУдары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее глава госадминистрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что часть населенных пунктов оказалась обесточена из-за взрыва на энергообъекте. Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.

