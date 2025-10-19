https://crimea.ria.ru/20251019/udarami-po-ukraine-razbita-transportnaya-infrastruktura-dlya-perebroski-vsu-1150285171.html
Ударами по Украине разбита транспортная инфраструктура для переброски ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в МинобороныУдары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Ранее глава госадминистрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что часть населенных пунктов оказалась обесточена из-за взрыва на энергообъекте. Накануне Вооруженные Силы России поразили объекты транспортной инфраструктуры и предприятия военно-промышленного комплекса Украины.
