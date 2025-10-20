https://crimea.ria.ru/20251020/v-krymu-v-dpt-pogibli-troe-i-postradali-23-cheloveka-1150310068.html

В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека

В Крыму за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции РИА Новости Крым, 20.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.По данным Госавтоинспекции, в шести авариях пострадали шесть пешеходов. 126 водителей попались на езде в нетрезвом состоянии, двадцать из них – повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних

