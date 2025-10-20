Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека - РИА Новости Крым, 20.10.2025
В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека
В Крыму за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции РИА Новости Крым, 20.10.2025
2025-10-20T14:45
2025-10-20T14:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.По данным Госавтоинспекции, в шести авариях пострадали шесть пешеходов. 126 водителей попались на езде в нетрезвом состоянии, двадцать из них – повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних
В Крыму в ДПТ погибли трое и пострадали 23 человека

В ДТП на дорогах Крыма погибли трое пострадали и 23 человека – Госавтоинспекция

14:45 20.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. В Крыму за неделю произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли три человека. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Госавтоинспекции республики.
"В период с 13 по 19 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 22 ДТП, в которых трое погибли, 23 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе двое несовершеннолетних", – привели статистику в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, в шести авариях пострадали шесть пешеходов. 126 водителей попались на езде в нетрезвом состоянии, двадцать из них – повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей ранее на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних
