В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
В крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 15.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По информации правоохранителей, смертельное ДТП произошло днем накануне.От полученных травм мужчина скончался на месте.В настоящее время проводится проверка, выясняются детали смертельного происшествия, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр, 16-летний мотоциклист получил серьезные травмы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в СевастополеМопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районеТрое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
В Крыму при столкновении с деревом погиб 65-летний водитель мопеда