В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб - РИА Новости Крым, 15.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251015/v-krymu-muzhchina-na-mopede-vletel-v-derevo-i-pogib-1150185969.html
В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб - РИА Новости Крым, 15.10.2025
В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
В крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике. РИА Новости Крым, 15.10.2025
крым
новости крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.По информации правоохранителей, смертельное ДТП произошло днем накануне.От полученных травм мужчина скончался на месте.В настоящее время проводится проверка, выясняются детали смертельного происшествия, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр, 16-летний мотоциклист получил серьезные травмы.
крым, новости крыма, дтп в крыму и севастополе, происшествия, мвд по республике крым
В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб

В Крыму при столкновении с деревом погиб 65-летний водитель мопеда

10:14 15.10.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
В Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В крымском поселке Заозерное 65-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
По информации правоохранителей, смертельное ДТП произошло днем накануне.
"65-летний водитель мопеда на улице Аллея Дружбы на повороте дороги не смог выбрать безопасную скорость движения и не справился с управлением транспортным средством. Потеряв контроль над мопедом, он допустил наезд на бордюр, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на препятствие - дерево", - говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
В настоящее время проводится проверка, выясняются детали смертельного происшествия, уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе подросток на мотоцикле потерял управление и влетел в бордюр, 16-летний мотоциклист получил серьезные травмы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
10-летний ребенок пострадал в аварии с мопедом в Севастополе
Мопедист погиб в лобовом столкновении с авто в Новокубанском районе
Трое подростков на питбайках врезались в бетономешалку – один погиб
 
КрымНовости КрымаДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияМВД по Республике Крым
 
