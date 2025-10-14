Рейтинг@Mail.ru
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю
В период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 14.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.По информации ГАИ, в течение минувшей недели пресечено 144 факта управления автомобилем в состоянии с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее в Крыму также было зафиксировано 17 ДТП, в которых погибли четверо и пострадали 23 человека.
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю

В Крыму за неделю произошло 17 ДТП – пострадало больше 20 человек

20:25 14.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.

"В результате аварий 21 человек получил ранения различной степени тяжести, в том числе трое несовершеннолетних. С участием пешеходов произошло четыре ДТП, в которых четыре человека пострадали, в том числе два ребенка", - говорится в сообщении.

По информации ГАИ, в течение минувшей недели пресечено 144 факта управления автомобилем в состоянии с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Неделей ранее в Крыму также было зафиксировано 17 ДТП, в которых погибли четверо и пострадали 23 человека.
