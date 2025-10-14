https://crimea.ria.ru/20251014/v-krymu-troe-detey-postradali-na-dorogakh-za-nedelyu-1150172744.html
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю - РИА Новости Крым, 14.10.2025
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю
В период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма. РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T20:25
2025-10-14T20:25
2025-10-14T20:25
новости
крым
гаи
новости крыма
происшествия
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_a2e28bf0498ac99dddbdc5869883a484.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В период с 6 по 12 октября на крымских дорогах произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, сообщает Госавтоинспекция Крыма.По информации ГАИ, в течение минувшей недели пресечено 144 факта управления автомобилем в состоянии с признаками опьянения, в том числе 15 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.Неделей ранее в Крыму также было зафиксировано 17 ДТП, в которых погибли четверо и пострадали 23 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе грузовик наехал на женщинуВ Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"Три человека погибли в ДТП с самосвалом на трассе Новороссийск-Керчь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/06/1121337122_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_cac47ff3495d97399385639bbe52b937.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, крым, гаи, новости крыма, происшествия, статистика
В Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделю
В Крыму за неделю произошло 17 ДТП – пострадало больше 20 человек