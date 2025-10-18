https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-inomarka-zadavila-lezhaschego-na-doroge-cheloveka-1150272512.html
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T10:05
2025-10-18T10:05
2025-10-18T09:59
умвд россии по севастополю
севастополь
происшествия
новости
новости севастополя
дтп
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался.По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу в 2:10 на улице Горпищенко. 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.Признаков опьянения у водителя не установлено. Ведется следствие, полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе грузовик наехал на женщинуВ Краснодаре мужчина въехал в банк на машинеВ Крыму мужчина на мопеде влетел в дерево и погиб
севастополь
