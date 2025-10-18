Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека - РИА Новости Крым, 18.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-inomarka-zadavila-lezhaschego-na-doroge-cheloveka-1150272512.html
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T10:05
2025-10-18T09:59
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150272401_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9f88e708aec7550cd0ef7b8b4730c3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался.По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу в 2:10 на улице Горпищенко. 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.Признаков опьянения у водителя не установлено. Ведется следствие, полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека

МВД: в Севастополе водитель без прав наехал на лежащего на дороге человека

10:05 18.10.2025
 
© Пресс-служба УМВД по СевастополюВ Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге пешехода
В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге пешехода
© Пресс-служба УМВД по Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель иномарки без водительских прав наехал на неизвестно, лежащего на дороге. Как сообщает пресс-служба полиции города, потерпевший скончался.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в субботу в 2:10 на улице Горпищенко. 23-летний водитель BMW без прав сбил пешехода, который лежал на проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный пешеход получил телесные повреждения и скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение", - проинформировали правоохранители.

Признаков опьянения у водителя не установлено. Ведется следствие, полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельств произошедшего.
