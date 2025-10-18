https://crimea.ria.ru/20251018/v-kerchi-podrostok-bez-prav-za-rulem-inomarki-vletel-v-derevo-1150273723.html
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
В Керчи подросток без водительского удостоверения влетел в дерево на иномарке, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:02
2025-10-18T12:02
2025-10-18T12:02
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
гаи
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150273610_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_a986063a97ec3fcb47ac013027572d10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Керчи подросток без водительского удостоверения влетел в дерево на иномарке, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, авария произошла накануне вечером на улице Афанасьева. 17-летний юноша без прав за рулем Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.Сотрудники керченской Госавтоинспекции проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ее ход и результаты взяты под контроль надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", – проинформировали в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человекаВ Крыму трое детей пострадали на дорогах за неделюВ Симферополе 14-летняя девочка попала под колеса "ГАЗели"
https://crimea.ria.ru/20251018/v-sevastopole-inomarka-zadavila-lezhaschego-na-doroge-cheloveka-1150272512.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/12/1150273610_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_4d7746c61510597868d6c983e6bca7ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, гаи, мвд по республике крым
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
Госавтоинспекция: в Керчи подросток без прав за рулем Toyota Camry влетел в дерево