В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Ситуация на дорогах Крыма
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
В Керчи подросток без водительского удостоверения влетел в дерево на иномарке, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Крыма. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T12:02
2025-10-18T12:02
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
происшествия
прокуратура республики крым
гаи
мвд по республике крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Керчи подросток без водительского удостоверения влетел в дерево на иномарке, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.По данным полиции, авария произошла накануне вечером на улице Афанасьева. 17-летний юноша без прав за рулем Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.Сотрудники керченской Госавтоинспекции проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ее ход и результаты взяты под контроль надзорного ведомства."В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", – проинформировали в пресс-службе.
дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, гаи, мвд по республике крым
В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево

Госавтоинспекция: в Керчи подросток без прав за рулем Toyota Camry влетел в дерево

12:02 18.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Керчи подросток без водительского удостоверения влетел в дерево на иномарке, сообщает в субботу пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
По данным полиции, авария произошла накануне вечером на улице Афанасьева. 17-летний юноша без прав за рулем Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения, вылетел за пределы дороги и врезался в дерево.
"В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", – сказано в сообщении.
Сотрудники керченской Госавтоинспекции проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ее ход и результаты взяты под контроль надзорного ведомства.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних", – проинформировали в пресс-службе.
