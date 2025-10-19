https://crimea.ria.ru/20251019/romanticheskoe-puteshestvie--kuda-v-krymu-edut-otdykhat-parami-1150202849.html
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-19T08:43
2025-10-19T08:43
2025-10-18T08:02
крым
новости крыма
туризм в крыму
севастополь
ялта
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Четвертую строчку рейтинга заняла Ялта, где за ночевку в среднем придется заплатить 4475 рублей. Далее следуют Краснодар, Калининград, Геленджик, Кисловодск. Замыкают десятку Севастополь со средним чеком в 3282 рубля за сутки и Анапа ― 3420 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреРоссияне выбирают Крым для кинопутешествий
крым
севастополь
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, туризм в крыму, севастополь, ялта, отдых в крыму
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
Влюбленные пары выбирают для отдыха Ялту и Севастополь – исследование