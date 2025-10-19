Рейтинг@Mail.ru
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251019/romanticheskoe-puteshestvie--kuda-v-krymu-edut-otdykhat-parami-1150202849.html
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-19T08:43
2025-10-18T08:02
крым
новости крыма
туризм в крыму
севастополь
ялта
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:163:1280:883_1920x0_80_0_0_86d7d8850456f3e90ea3666f357bd489.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.Четвертую строчку рейтинга заняла Ялта, где за ночевку в среднем придется заплатить 4475 рублей. Далее следуют Краснодар, Калининград, Геленджик, Кисловодск. Замыкают десятку Севастополь со средним чеком в 3282 рубля за сутки и Анапа ― 3420 рублей.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вошел в топ направлений для экономного отдыхаОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреРоссияне выбирают Крым для кинопутешествий
крым
севастополь
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/01/1149889494_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_63dcf97fe1f477c4de8c88b5ac2088a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, туризм в крыму, севастополь, ялта, отдых в крыму
Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами

Влюбленные пары выбирают для отдыха Ялту и Севастополь – исследование

08:43 19.10.2025
 
© Правительство СевастополяВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Правительство Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха парами в октябре. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.ру.

"На первом месте оказался Сочи с 12% бронирований, на втором Санкт-Петербург - 10%, а на третьем Москва – 8%", – сказано в сообщении. При этом в Сочи средняя цена номера в отеле составит 3380 рублей, в Питере – 3727 рубля, в Москве – 5074 рубля.

Четвертую строчку рейтинга заняла Ялта, где за ночевку в среднем придется заплатить 4475 рублей. Далее следуют Краснодар, Калининград, Геленджик, Кисловодск. Замыкают десятку Севастополь со средним чеком в 3282 рубля за сутки и Анапа ― 3420 рублей.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым вошел в топ направлений для экономного отдыха
Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
 
КрымНовости КрымаТуризм в КрымуСевастопольЯлтаОтдых в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Романтическое путешествие – куда в Крыму едут отдыхать парами
08:25В Севастополе приостановили рейсы катеров и паромов
08:11Где купить бензин в Крыму – число АЗС увеличилось
08:05Крымский мост сейчас – обстановка к утру воскресенья
07:26Три беспилотника сбили над Крымом
07:11Пожар вспыхнул на газзаводе в Оренбурге после атаки беспилотника ВСУ
06:55В Улан-Удэ 43 человека отравились шаурмой и онигири в сети магазинов
00:01Фронт приближается к Крыму: погода в воскресенье резко ухудшится
00:00Какой сегодня праздник: 19 октября
21:33Уход Леонида Грача и ремонт на Запорожской АЭС: главное за день
20:57Глава Крыма выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Грача
20:47В Ялту на каникулы – средние цены на отдых с детьми
20:12Гора Крокодил и молодожены у Белой скалы: осенние виды Крыма
19:55В Крыму поставят елку из кораблей и якорей
19:35Жители Еревана вышли на многотысячное шествие в поддержку Карапетяна
19:19Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе
18:58Вандалы ни при чем – кто и зачем опрыскивал растения в Алуште
18:45Автотуризм и гастрономия становятся драйверами курортного роста Крыма
18:17Русское кино сравнялось с "золотом" советской киноклассики – Бондарчук
18:06Тоннель под Беринговым проливом из РФ в США: зачем об этом заговорили
Лента новостейМолния