Рейтинг@Mail.ru
Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251012/turisty-vybirayut-yaltu-dlya-osennego-otdykha-kompaniyami-1150105960.html
Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями
Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 12.10.2025
Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями
Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре. Таковы данный российского сервиса бронирования Твил.ру. РИА Новости Крым, 12.10.2025
2025-10-12T20:45
2025-10-12T15:49
отдых в крыму
отдых
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
крым
новости крыма
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_0:24:1281:744_1920x0_80_0_0_8a676e5aa5537cd0c1c28778e7462025.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре. Таковы данный российского сервиса бронирования Твил.ру.Ночевка в отеле Питера в среднем обойдется в 4875 рублей, Сочи – 4460. В Москве – 6288 рублей.Ялта заняла пятую строчку рейтинга сразу после Краснодара, который на четвертой позиции. При этом средний чек за ночь размещения в курортной столице Крыма составит 5125 рублей, в столице Кубани – 4129 рублей.Далее следуют Казань, где за ночь в отеле поросят в среднем 6151 рубль, Кисловодск, где за номер придется заплатить 4843 рублей, Архыз со средней ценой в 9073 рублей, Калининград – 5605 и Пятигорск – 4955 рублей.Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещениеОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0a/1150106098_3:0:995:744_1920x0_80_0_0_e2ae84c7a3494991baadc423e82ae168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдых в крыму, отдых, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, крым, новости крыма, ялта
Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями

Ялта вошла в топ-направлений для отдыха компаниями в октябре – исследование

20:45 12.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре. Таковы данный российского сервиса бронирования Твил.ру.

"За год количество людей в компаниях, бронирующих жилье в октябре, увеличилось на 10%. На первом месте Санкт-Петербург – город, за которым 11% бронирований компаниями в этом месяце. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва, 8% и 6% бронирований соответственно", – выяснили аналитики.

Ночевка в отеле Питера в среднем обойдется в 4875 рублей, Сочи – 4460. В Москве – 6288 рублей.
Ялта заняла пятую строчку рейтинга сразу после Краснодара, который на четвертой позиции. При этом средний чек за ночь размещения в курортной столице Крыма составит 5125 рублей, в столице Кубани – 4129 рублей.
Далее следуют Казань, где за ночь в отеле поросят в среднем 6151 рубль, Кисловодск, где за номер придется заплатить 4843 рублей, Архыз со средней ценой в 9073 рублей, Калининград – 5605 и Пятигорск – 4955 рублей.
Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещение
Отели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябре
Города Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма
 
Отдых в КрымуОтдыхТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмКрымНовости КрымаЯлта
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями
20:16Роспотребнадзор назвал запрещенные к покупке овощи
20:06Крымский мост сейчас: что происходит после открытия движения
19:48Крым планируют сделать круглогодичной здравницей России
19:35Крымский мост открыт
19:33День рождения Путина и ракеты Tomahawk для Киева: топ новостей недели
19:19Крым накроет "антициклональный купол": прогноз погоды на неделю
18:45Рейд в Севастополе закрыли второй раз за день
18:23В Севастополе открыли рейд
18:13Самолет в аэропорту Иркутска задел крылом микроавтобус
17:24Крымский мост закрыт
17:14Новая атака ВСУ на Крым - сбиты еще пять беспилотников
17:12В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
16:48Кинбурнская битва повлияла на судьбу русского Причерноморья – инфографика
16:16На Земле идет быстрый рост скорости солнечного ветра – ожидаются бури
15:57В Курской области ограничили движение транспорта из-за атак ВСУ
15:44СК расследует передачу земли в исторической части Ялты под застройку
15:34Над Крымом отработала ПВО
15:15Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:52Украина может исчезнуть: что Лукашенко посоветовал Зеленскому
Лента новостейМолния