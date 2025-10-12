https://crimea.ria.ru/20251012/turisty-vybirayut-yaltu-dlya-osennego-otdykha-kompaniyami-1150105960.html

Туристы выбирают Ялту для осеннего отдыха компаниями

Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре. Таковы данный российского сервиса бронирования Твил.ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в октябре. Таковы данный российского сервиса бронирования Твил.ру.Ночевка в отеле Питера в среднем обойдется в 4875 рублей, Сочи – 4460. В Москве – 6288 рублей.Ялта заняла пятую строчку рейтинга сразу после Краснодара, который на четвертой позиции. При этом средний чек за ночь размещения в курортной столице Крыма составит 5125 рублей, в столице Кубани – 4129 рублей.Далее следуют Казань, где за ночь в отеле поросят в среднем 6151 рубль, Кисловодск, где за номер придется заплатить 4843 рублей, Архыз со средней ценой в 9073 рублей, Калининград – 5605 и Пятигорск – 4955 рублей.Николаевка, Саки и Феодосия вошли в число самых популярных направлений для экономного отдыха в октябре, выяснили ранее аналитики сервиса бронирований Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы с детьми выбирают Ялту – цены на размещениеОтели Крыма в топе у российских туристов – что и почем в октябреГорода Крыма стали лидерами по популярности для осеннего туризма

