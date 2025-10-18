Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251018/v-belgorodskoy-oblasti-dron-vsu-atakoval-mashinu--ranen-rebenok-1150275142.html
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок - РИА Новости Крым, 18.10.2025
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона в Валуйском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2025
2025-10-18T13:31
2025-10-18T13:22
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
обстрелы белгородской области
белгород
атака всу на белгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона в Валуйском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Попутным транспортом с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и ноги ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в детскую областную клиническую больницу, сообщил глава области."Транспортное средство уничтожено огнем", - констатировал губернатор.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в субботу сообщил о гибели семейной пары в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделюВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенокПодросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
белгородская область
белгород
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, обстрелы белгородской области, белгород, атака всу на белгород
В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок

13-летний ребенок ранен от удара дрона ВСУ в Белгородской области – Гладков

13:31 18.10.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона в Валуйском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
"На окраине хутора Кургашки FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. Ранен мальчик", - написал Главков в своем Telegram-канале.
Попутным транспортом с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и ноги ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в детскую областную клиническую больницу, сообщил глава области.
"Транспортное средство уничтожено огнем", - констатировал губернатор.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в субботу сообщил о гибели семейной пары в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю
ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
ПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьОбстрелы Белгородской областиБелгородАтака ВСУ на Белгород
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:45На Землю обрушилась новая магнитная буря
13:31В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок
13:20Новости СВО: армия России идет вперед и сметает силы противника
13:09Энергоснабжение Запорожской АЭС – Гросси завил о начале ремонта
12:55Комета Lemmon приближается к Земле – когда и куда смотреть
12:45Удар по Украине – поражена транспортная инфраструктура и объекты ВПК
12:31Армия России освободила Плещеевку в ДНР
12:02В Керчи подросток без прав за рулем иномарки влетел в дерево
11:41ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
11:01В Краснодаре мужчина с ножом напал на школьницу
10:45В Крыму процветает свадебный туризм
10:05В Севастополе иномарка задавила лежащего на дороге человека
09:44Три человека погибли при взрыве на заводе "Авангард"
09:25Почему в Болгарии не приживается всеобщая русофобия – мнение
08:45Закрепление российского статуса: как Крым стал автономной республикой
08:15Бензин в Крыму - список адресов АЗС
08:08Крымский мост сейчас: обстановка на утро субботы
07:45Встреча Трампа с Зеленским - главные заявления 0:42
07:246 беспилотников ВСУ сбиты над Черным морем
07:04Большие скидки и задержки заказа: названы уловки мошенников
Лента новостейМолния