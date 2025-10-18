В Белгородской области дрон ВСУ атаковал машину – ранен ребенок

https://crimea.ria.ru/20251018/v-belgorodskoy-oblasti-dron-vsu-atakoval-mashinu--ranen-rebenok-1150275142.html

13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона в Валуйском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 18.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. 13-летний ребенок получил ранения при ударе дрона в Валуйском округе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Попутным транспортом с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями головы и ноги ребенок доставлен в Валуйскую центральную районную больницу. Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведен в детскую областную клиническую больницу, сообщил глава области."Транспортное средство уничтожено огнем", - констатировал губернатор.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее в субботу сообщил о гибели семейной пары в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделюВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенокПодросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области

