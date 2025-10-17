https://crimea.ria.ru/20251017/vsu-obstrelyali-zhiloy-sektor-v-aleshkakh--pogib-10-letniy-rebenok-1150251946.html
ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 17.10.2025
ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок
Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. Об этом сообщил в пятницу губернатор Херсонской области Владимир...
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. Об этом сообщил в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также в результате вражеских беспилотных ударов в Каховке повреждено здание Дома культуры, в Каланчаке загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет. Кроме того, киевский режим нанес удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Пролетарке и Сергеевке.После обстрела без электричества остались 16,5 тысяч человек в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской областиВСУ убили двух мирных жителей в Херсонской областиВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения
Удары ВСУ по жилым домам унесли жизни трех жителей Херсонской области – Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. Об этом сообщил в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Также в результате вражеских беспилотных ударов в Каховке повреждено здание Дома культуры, в Каланчаке загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет.
Кроме того, киевский режим нанес удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Пролетарке и Сергеевке.
После обстрела без электричества остались 16,5 тысяч человек в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя
: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.
