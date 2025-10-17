https://crimea.ria.ru/20251017/vsu-obstrelyali-zhiloy-sektor-v-aleshkakh--pogib-10-letniy-rebenok-1150251946.html

ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок

ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок - РИА Новости Крым, 17.10.2025

ВСУ обстреляли жилой сектор в Алешках – погиб 10-летний ребенок

Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. Об этом сообщил в пятницу губернатор Херсонской области Владимир... РИА Новости Крым, 17.10.2025

2025-10-17T12:03

2025-10-17T12:03

2025-10-17T12:03

владимир сальдо

алешки

херсонская область

обстрелы всу

атаки всу

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/11/1150251735_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_9f6abce607345b08a242ea6b39b8e15a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. Об этом сообщил в пятницу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Также в результате вражеских беспилотных ударов в Каховке повреждено здание Дома культуры, в Каланчаке загорелся топливный резервуар на АЗС. Пожар потушен, пострадавших нет. Кроме того, киевский режим нанес удары по Великой Лепетихе, Днепрянам, Казачьим Лагерям, Князе-Григорьевке, Корсунке, Малой Лепетихе, Новой Каховке, Пролетарке и Сергеевке.После обстрела без электричества остались 16,5 тысяч человек в 23 населенных пунктах Великолепетихского и Горностаевского округов. Ведутся аварийно-восстановительные работы.ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской областиВСУ убили двух мирных жителей в Херсонской областиВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растения

алешки

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, алешки, херсонская область, обстрелы всу, атаки всу, новости, происшествия