Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
2025-10-15T17:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Балицкий.ВСУ регулярно совершают прицельные атаки на гражданский транспорт в новых регионах и российском приграничье. Так ранее боевики киевского режима атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб. До этого ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияКонтузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской областиВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек
запорожская область, происшествия, атаки всу на крым, атаки всу, евгений балицкий, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
