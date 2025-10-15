Рейтинг@Mail.ru
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T17:38
2025-10-15T17:38
запорожская область
происшествия
атаки всу на крым
атаки всу
евгений балицкий
обстрелы всу
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150210092_0:131:558:444_1920x0_80_0_0_1ebf732d21086d74cccedddff43e14f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Балицкий.ВСУ регулярно совершают прицельные атаки на гражданский транспорт в новых регионах и российском приграничье. Так ранее боевики киевского режима атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб. До этого ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо.
запорожская область
новые регионы россии
Новости
запорожская область, происшествия, атаки всу на крым, атаки всу, евгений балицкий, обстрелы всу, новости, новые регионы россии
Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области

В Запорожской области при массированном ударе ВСУ ранен подросток и 20-летний юноша

17:38 15.10.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия массированной атаки ВСУ на Запорожскую область
Последствия массированной атаки ВСУ на Запорожскую область
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Противник совершил массированный обстрел Каменки-Днепровской, прицельным ударом уничтожен гражданский автомобиль. Ранения получили подросток 2010 года рождения и парень 2005 года рождения, которые находились поблизости", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Балицкий.
ВСУ регулярно совершают прицельные атаки на гражданский транспорт в новых регионах и российском приграничье. Так ранее боевики киевского режима атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб. До этого ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо.
Запорожская областьПроисшествияАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУНовостиНовые регионы России
 
