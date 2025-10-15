https://crimea.ria.ru/20251015/podrostok-ranen-pri-massirovannom-udare-vsu-po-zaporozhskoy-oblasti-1150210603.html

Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области

Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области

15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. 15-летний подросток и 20-летний парень ранены в Запорожской области в результате прицельной атаки украинских боевиков на гражданский автомобиль. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь, добавил Балицкий.ВСУ регулярно совершают прицельные атаки на гражданский транспорт в новых регионах и российском приграничье. Так ранее боевики киевского режима атаковали грузовик в деревне под Курском – водитель погиб. До этого ВСУ атаковали машины на дороге в Херсонской области – погибли четверо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияКонтузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской областиВСУ ударили по автомобилю в Белгородской области – ранены восемь человек

