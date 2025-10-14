Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю

https://crimea.ria.ru/20251014/bolee-100-mirnykh-rossiyan-stali-zhertvami-atak-vsu-za-nedelyu-1150165932.html

ВСУ в ходе комбинированных атак на российские регионы за минувшую неделю убили 21 мирного жителя, ранения получили 83 человека. Об этом сообщил посол МИД РФ по... РИА Новости Крым, 14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в ходе комбинированных атак на российские регионы за минувшую неделю убили 21 мирного жителя, ранения получили 83 человека. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Главными целями ударов украинских нацистов по мере того, как армия России отодвигает линию боевого соприкосновения, остаются гражданские объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома и автомобили, пассажирский транспорт и супермаркеты, отметил Мирошник.Наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Курской областях, а также в Донецкой Народной Республике.В частности, в Белгородской области, в селе Новая Таволжанка, в результате удара дрона по частному дому пострадала 8-летняя девочка, а возле многоквартирного дома в Шебекино из-за детонации беспилотника ранения получили двое 10-летних детей.Кроме того, три взрослых мирных жителя погибли и 12 получили ранения при обстреле из РСЗО поселка Маслова Пристань, а непосредственно в Белгороде при восстановлении энергоснабжения после ракетной атаки погибли два работника бригады энергетиков.В Херсонской области четыре мирных жителя погибли в результате удара дрона по гражданскому автомобилю в районе Горностаевки, еще пятеро были убиты при обстрелах ВСУ сел Железный Порт и Збурьевка, города Голая Пристань.В Запорожской области 69-летняя женщина погибла при артобстреле со стороны ВСУ города Пологи, а в ЛНР при атаке украинского дрона в Сватово жертвой стал 21-летний волонтер, активист молодежного "Движения Первых".В Курской области при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в деревне Бирюковка погиб 58-летний мужчина, а в ДНР при атаках на Донецк и Горловку ранения получили двенадцать человек, в том числе 15-летний мальчик и 87-летняя женщина.По словам Мирошника, ВСУ все чаще прибегают к комбинированным атакам на гражданские объекты дальнобойными видами вооружений и используют РСЗО, в том числе американские HIMARS, ракеты и беспилотники самолетного типа.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донбассе при атаках ВСУ ранены подросток и двое спасателей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и Черным морем сбили вражеские беспилотники В Крыму "разгоняют" фейки об эвакуации из ФеодосииАрмия России развивает наступление на отдельных участках СВО

