Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю
Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю - РИА Новости Крым, 14.10.2025
Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю
ВСУ в ходе комбинированных атак на российские регионы за минувшую неделю убили 21 мирного жителя, ранения получили 83 человека. Об этом сообщил посол МИД РФ по... РИА Новости Крым, 14.10.2025
2025-10-14T09:14
2025-10-14T09:14
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
белгородская область
курская область
новости
атаки всу
родион мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в ходе комбинированных атак на российские регионы за минувшую неделю убили 21 мирного жителя, ранения получили 83 человека. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Главными целями ударов украинских нацистов по мере того, как армия России отодвигает линию боевого соприкосновения, остаются гражданские объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома и автомобили, пассажирский транспорт и супермаркеты, отметил Мирошник.Наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Курской областях, а также в Донецкой Народной Республике.В частности, в Белгородской области, в селе Новая Таволжанка, в результате удара дрона по частному дому пострадала 8-летняя девочка, а возле многоквартирного дома в Шебекино из-за детонации беспилотника ранения получили двое 10-летних детей.Кроме того, три взрослых мирных жителя погибли и 12 получили ранения при обстреле из РСЗО поселка Маслова Пристань, а непосредственно в Белгороде при восстановлении энергоснабжения после ракетной атаки погибли два работника бригады энергетиков.В Херсонской области четыре мирных жителя погибли в результате удара дрона по гражданскому автомобилю в районе Горностаевки, еще пятеро были убиты при обстрелах ВСУ сел Железный Порт и Збурьевка, города Голая Пристань.В Запорожской области 69-летняя женщина погибла при артобстреле со стороны ВСУ города Пологи, а в ЛНР при атаке украинского дрона в Сватово жертвой стал 21-летний волонтер, активист молодежного "Движения Первых".В Курской области при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в деревне Бирюковка погиб 58-летний мужчина, а в ДНР при атаках на Донецк и Горловку ранения получили двенадцать человек, в том числе 15-летний мальчик и 87-летняя женщина.По словам Мирошника, ВСУ все чаще прибегают к комбинированным атакам на гражданские объекты дальнобойными видами вооружений и используют РСЗО, в том числе американские HIMARS, ракеты и беспилотники самолетного типа.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донбассе при атаках ВСУ ранены подросток и двое спасателей.
россия
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
белгородская область
курская область
россия, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), белгородская область, курская область, новости, атаки всу, родион мирошник
Более 100 мирных россиян стали жертвами атак ВСУ за неделю

Более 20 мирных россиян погибли и 83 ранены при атаках ВСУ за неделю – Мирошник

09:14 14.10.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия ударов ВСУ по Херсонской области
Последствия ударов ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. ВСУ в ходе комбинированных атак на российские регионы за минувшую неделю убили 21 мирного жителя, ранения получили 83 человека. Об этом сообщил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Главными целями ударов украинских нацистов по мере того, как армия России отодвигает линию боевого соприкосновения, остаются гражданские объекты топливно-энергетического комплекса, жилые дома и автомобили, пассажирский транспорт и супермаркеты, отметил Мирошник.
"За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек. Всего же по гражданским целям ВСУ выпустили не менее 3 422 боеприпасов", – написал он в своем Telegram-канале.
Наибольшее число жертв зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Курской областях, а также в Донецкой Народной Республике.
В частности, в Белгородской области, в селе Новая Таволжанка, в результате удара дрона по частному дому пострадала 8-летняя девочка, а возле многоквартирного дома в Шебекино из-за детонации беспилотника ранения получили двое 10-летних детей.
Кроме того, три взрослых мирных жителя погибли и 12 получили ранения при обстреле из РСЗО поселка Маслова Пристань, а непосредственно в Белгороде при восстановлении энергоснабжения после ракетной атаки погибли два работника бригады энергетиков.
В Херсонской области четыре мирных жителя погибли в результате удара дрона по гражданскому автомобилю в районе Горностаевки, еще пятеро были убиты при обстрелах ВСУ сел Железный Порт и Збурьевка, города Голая Пристань.
В Запорожской области 69-летняя женщина погибла при артобстреле со стороны ВСУ города Пологи, а в ЛНР при атаке украинского дрона в Сватово жертвой стал 21-летний волонтер, активист молодежного "Движения Первых".
В Курской области при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю в деревне Бирюковка погиб 58-летний мужчина, а в ДНР при атаках на Донецк и Горловку ранения получили двенадцать человек, в том числе 15-летний мальчик и 87-летняя женщина.
По словам Мирошника, ВСУ все чаще прибегают к комбинированным атакам на гражданские объекты дальнобойными видами вооружений и используют РСЗО, в том числе американские HIMARS, ракеты и беспилотники самолетного типа.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Донбассе при атаках ВСУ ранены подросток и двое спасателей.
РоссияНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Белгородская областьКурская областьНовостиАтаки ВСУРодион Мирошник
 
