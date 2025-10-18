https://crimea.ria.ru/20251018/vsu-atakovali-punkt-vremennogo-razmescheniya-na-khersonschine--pogibli-dvoe-1150273233.html
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое - РИА Новости Крым, 18.10.2025
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту. Об этом сообщил в субботу... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.Также враг нанес удары по жилому сектору. В результате повреждены частные дома, проинформировал Сальдо.Накануне три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ начали скидывать на Херсонскую область заминированные растенияАтаки Киева: в ДНР ранены спасатели и подростокВСУ убили двух мирных жителей в Херсонской области
