ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое - РИА Новости Крым, 18.10.2025
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое - РИА Новости Крым, 18.10.2025
ВСУ атаковали пункт временного размещения на Херсонщине – погибли двое
Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту. Об этом сообщил в субботу... РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.Также враг нанес удары по жилому сектору. В результате повреждены частные дома, проинформировал Сальдо.Накануне три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Семейная пара погибла в Херсонской области в результате атаки украинских боевиков на пункт временного размещения в Железном Порту. Об этом сообщил в субботу губернатор региона Владимир Сальдо.
"Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара – 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных", – констатировал губернатор.
Также враг нанес удары по жилому сектору. В результате повреждены частные дома, проинформировал Сальдо.
Накануне три человека, в том числе 10-летний ребенок, погибли в Алешках при атаке ВСУ на жилые дома. ВСУ регулярно бьют по мирной инфраструктуре новых и приграничных регионов РФ. За неделю, с 6 по 12 октября, от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек.
