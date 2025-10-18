https://crimea.ria.ru/20251018/sutki-na-poiski--turist-nochyu-sorvalsya-so-skaly-v-gorakh-pod-yaltoy-1150275810.html
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
Турист сорвался со скалы и упал в овраг в горах под Ялтой. Как сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего искали больше суток. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Турист сорвался со скалы и упал в овраг в горах под Ялтой. Как сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего искали больше суток.По данным пресс-службы, о происшествии спасателям стало известно в пятницу в 9:20 утра. Связи с мужчиной не было, точное место его положения было неизвестно. На поиски отправились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и Главка МЧС России по республике.Мужчине оказали первую помощь, наложили шины на травмированные руку и ногу, и на носилках транспортировали к машине скорой медицинской помощи.
