Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой - РИА Новости Крым, 18.10.2025
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой
Турист сорвался со скалы и упал в овраг в горах под Ялтой. Как сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего искали больше суток. РИА Новости Крым, 18.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Турист сорвался со скалы и упал в овраг в горах под Ялтой. Как сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего искали больше суток.По данным пресс-службы, о происшествии спасателям стало известно в пятницу в 9:20 утра. Связи с мужчиной не было, точное место его положения было неизвестно. На поиски отправились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и Главка МЧС России по республике.Мужчине оказали первую помощь, наложили шины на травмированные руку и ногу, и на носилках транспортировали к машине скорой медицинской помощи.
Сутки на поиски – турист ночью сорвался со скалы в горах под Ялтой

МЧС: в горах под Ялтой турист ночью упал со скалы в овраг и провел там более суток

© ГУ МЧС России по Республике КрымБолее суток крымские спасатели искали пострадавшего туриста в горно-лесной зоне
Более суток крымские спасатели искали пострадавшего туриста в горно-лесной зоне
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Турист сорвался со скалы и упал в овраг в горах под Ялтой. Как сообщает в субботу пресс-служба МЧС по Крыму, пострадавшего искали больше суток.
По данным пресс-службы, о происшествии спасателям стало известно в пятницу в 9:20 утра. Связи с мужчиной не было, точное место его положения было неизвестно. На поиски отправились сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и Главка МЧС России по республике.
"В результате поисково-спасательных работ обнаружить пострадавшего удалось только сегодня в 10:30. Он находился вблизи реки Темияр, между ущельями Кизил-Кая и Иограф", - сообщили в ведомстве.
Мужчине оказали первую помощь, наложили шины на травмированные руку и ногу, и на носилках транспортировали к машине скорой медицинской помощи.
