В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Мужчина упал со скалы в районе мыса Капчик в Новом Свете, спасатели эвакуировали его на катере и доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.Инцидент случился в среду вечером, мужчина упал с высоты трех метров. Спасатели Специализированного отряда совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" обнаружили пострадавшего на скальном уступе с признаками перелома ребер. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное мореТуристы застряли на пике Космоса в КрымуТуриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы
