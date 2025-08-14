В Крыму мужчина сорвался с трехметровой скалы

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Мужчина упал со скалы в районе мыса Капчик в Новом Свете, спасатели эвакуировали его на катере и доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.Инцидент случился в среду вечером, мужчина упал с высоты трех метров. Спасатели Специализированного отряда совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" обнаружили пострадавшего на скальном уступе с признаками перелома ребер. 160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
крым
07:24 14.08.2025 (обновлено: 08:28 14.08.2025)
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Мужчина упал со скалы в районе мыса Капчик в Новом Свете, спасатели эвакуировали его на катере и доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Инцидент случился в среду вечером, мужчина упал с высоты трех метров. Спасатели Специализированного отряда совместно с сотрудниками "КРЫМ-СПАС" обнаружили пострадавшего на скальном уступе с признаками перелома ребер.
"Пострадавший был помещен на специальный щит и уложен на носилки. С помощью альпинистского снаряжения эвакуирован с уступа и транспортирован на катере в городскую больницу", - говорится в сообщении.
160 человек спасли с начала года в горно-лесной местности Крыма. По словам спасателей, большинство людей недооценивают свои физические возможности и особенности Крымских гор, в частности, непредсказуемость погоды и специфику здешнего рельефа.
ГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияКрымНовости КрымаБезопасность
 
