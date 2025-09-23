В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
МЧС: в Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
15:23 23.09.2025 (обновлено: 15:47 23.09.2025)
© МЧС Республики КрымСотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии мужчина, прогуливаясь по мосту, упал в овраг с четырехметровой высоты. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшему понадобилась помощь спасателей и медиков.
По данным пресс-службы, происшествие случилось накануне в лесу возле Ливадийской больницы. Мужчина упал с моста в овраг и получил травмы различной степени тяжести.
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
"Необходима была его эвакуация из труднодоступного места к автомобилю скорой медицинской помощи. Для оказания помощи выезжали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. По прибытии спасатели уложили пострадавшего на носилки, транспортировали его к карете СМП и передали медикам", – проинформировали в ведомстве.
Ранее спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма.
