В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг - РИА Новости Крым, 23.09.2025
В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг
В Ливадии мужчина, прогуливаясь по мосту, упал в овраг с четырехметровой высоты. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшему понадобилась помощь... РИА Новости Крым, 23.09.2025
2025-09-23T15:23
2025-09-23T15:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии мужчина, прогуливаясь по мосту, упал в овраг с четырехметровой высоты. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшему понадобилась помощь спасателей и медиков. По данным пресс-службы, происшествие случилось накануне в лесу возле Ливадийской больницы. Мужчина упал с моста в овраг и получил травмы различной степени тяжести.Ранее спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма.
крым, большая ялта, ливадия, мчс крыма, новости крыма, происшествия
В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг

МЧС: в Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг

15:23 23.09.2025 (обновлено: 15:47 23.09.2025)
 
© МЧС Республики КрымСотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
Сотрудники КРЫМ-СПАС эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
© МЧС Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии мужчина, прогуливаясь по мосту, упал в овраг с четырехметровой высоты. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшему понадобилась помощь спасателей и медиков.
По данным пресс-службы, происшествие случилось накануне в лесу возле Ливадийской больницы. Мужчина упал с моста в овраг и получил травмы различной степени тяжести.
© МЧС Республики КрымСотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
Сотрудники КРЫМ-СПАС эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия
© МЧС Республики Крым
Сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из труднодоступного места в пгт. Ливадия

"Необходима была его эвакуация из труднодоступного места к автомобилю скорой медицинской помощи. Для оказания помощи выезжали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. По прибытии спасатели уложили пострадавшего на носилки, транспортировали его к карете СМП и передали медикам", – проинформировали в ведомстве.

Ранее спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой
Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму
Два человека упали в 15-метровый овраг в Партените
 
КрымБольшая ЯлтаЛивадияМЧС КрымаНовости КрымаПроисшествия
 
