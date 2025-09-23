https://crimea.ria.ru/20250923/v-livadii-muzhchina-upal-s-mosta-v-chetyrekhmetrovyy-ovrag-1149657226.html

В Ливадии мужчина упал с моста в четырехметровый овраг

2025-09-23T15:23

крым

большая ялта

ливадия

мчс крыма

новости крыма

происшествия

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости Крым. В Ливадии мужчина, прогуливаясь по мосту, упал в овраг с четырехметровой высоты. Как сообщает пресс-служба МЧС Крыма, пострадавшему понадобилась помощь спасателей и медиков. По данным пресс-службы, происшествие случилось накануне в лесу возле Ливадийской больницы. Мужчина упал с моста в овраг и получил травмы различной степени тяжести.Ранее спасатели вытащили женщину с травмой ноги из трехметрового колодца в Ленинском районе Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристы с четырьмя детьми застряли на крутом склоне в горах над Ялтой Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в КрымуДва человека упали в 15-метровый овраг в Партените

крым

большая ялта

ливадия

крым, большая ялта, ливадия, мчс крыма, новости крыма, происшествия