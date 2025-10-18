https://crimea.ria.ru/20251018/kak-v-krymu-nervy-lechat-iglami---refleksoterapevt-rasskazyvaet-o-metode-1149852948.html

Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе

Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе - РИА Новости Крым, 18.10.2025

Как в Крыму нервы лечат иглами - рефлексотерапевт рассказывает о методе

Древние китайцы верили, что жизненная энергия Ци циркулирует по энергетическим каналам — меридианам. И нарушение потока Ци приводит к болезням, а восстановление РИА Новости Крым, 18.10.2025

2025-10-18T19:19

2025-10-18T19:19

2025-10-18T19:19

проект о людях редких профессий "штучная работа"

крым

здоровье

красота и здоровье

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1e/1149853855_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_932e3c8dbbf6bb82965238e7c9c10ab0.jpg

Древние китайцы верили, что жизненная энергия Ци циркулирует по энергетическим каналам — меридианам. И нарушение потока Ци приводит к болезням, а восстановление баланса - к выздоровлению. И этот баланс, в том числе, восстанавливали при помощи акупунктуры - методе рефлексотерапии, основанном на введении специальных игл в определенные точки тела. Первые инструменты для акупунктуры были каменными, костяными или сделанными из бамбука. Позже их заменили металлические иглы - более тонкие и эффективные.Рефлексотерапия, являясь одним из древнейших направлений врачевания, берет свое начало в традиционной китайской медицине, где и зародилась тысячи лет назад. Со временем методика распространилась по всему миру, адаптируясь под культурные особенности разных стран и научные достижения времени.В 1979 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала рефлексотерапию как эффективный метод лечения более чем 40 заболеваний. Но как сказал корреспонденту РИА Новости Крым рефлексотерапевт, невролог Виталий Белоусько, "иглоукалывание лечит исключительно нервную систему, просто от нервной системы происходит 70% всех наших болей (вспомним, что все болезни от нервов), вот и кажется, что эта медицина лечит все".РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Акупунктура вытащила с того светаШесть лет назад Виталий Белоусько переехал в Крым из Бурятии, где методы восточной медицины, проникшие в регион через Тибет, куда более популярны чем на юге России. Врач замечает: "у нас в Бурятии и в государственных больницах лечат иголками, когда работал в поликлинике, сам их ставил".Эффективность древнего метода он и сам когда-то испытал на себе. Рассказывает, что рос он болезненным ребенком, сильно болел астмой. И его "буквально с того света вытащили иголками да массажами". Еще в школе он и сам увлекся искусством массажа, и, выбирая между геофаком, истфаком и "медиком", поступил в медицинский. Получил профессию невролога.Со своим наставником в профессии он познакомился в 2000-м году, на первом курсе мединститута, "ходил за ним, снимал иголки", но постепенно и сам выучился этой работе. Практиковать начал спустя три года. Первый раз ставить иголки было боязно. Но вместе с опытом появилась и уверенность. Хотя, чем больше работаешь, тем больше понимаешь, как мало знаешь об этом древнем методе, признается он."Когда в Китае и СССР были гонения на лам и лекарей, монголы сумели сохранить тайные древние знания (по акупунктуре - ред.). Моим учителем был Цыдеи Ху, а он, в свою очередь, учился у Гаваа Лувсана (доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России, лауреат премии им. М. В. Ломоносова, основоположник российской рефлексотерапии - ред.)", - рассказывает Белоусько.Как нервные сигналы влияют на балансСобеседник исправляет: говорить "иглоукалывание" - не совсем верно. Профессия, которой он владеет, называется рефлексотерапией. К ней относится не только иглоукалывание, но и точечный массаж, моксотерапия (прижигание биологически активных точек полынными сигарами - ред.), малое кровопускание, которое сейчас еще называют хиджамой, - объясняет доктор.По словам специалиста, большой вклад в рефлексотерапию внесли русские и французы, еще в конце XIX - начале XX веков. Так, французский невролог и терапевт Поль Ножье придумал такую версию иглоукалывания как аурикулотерапия. Это форма альтернативной медицины, основанной на теории, что ухо является микросистемой, отражающей все органы и системы организма. А русский ученый Григорий Захарьин выявил точки на теле человека, в которых при заболеваниях внутренних органов часто появляются отраженные боли, а также изменения чувствительности в виде болевой и температурной гиперестезии. К такому же выводу пришел и английский невролог Генри Гед. Позже эти чувствительные участки кожи получили название проекционных зон Захарьина-Геда.Эти ученые обосновали висцеральные рефлексы, которые регулируют деятельность внутренних органов, желез внутренней секреции, сосудов. По сути, через иглоукалывание идет повреждение точки, и организм поступает мощный сигнал о том, что это место надо лечить. В область, поврежденную иглой, поступают нервные импульсы, гормоны, питательные вещества, происходит рост сосудов, объясняет собеседник.Рефлексотерапия эффективна при остеохондрозах, дарсопатии (обширная группа патологий позвоночника и окружающих тканей - ред.), мышечных болях. В случаях, когда необходимо ускорить постоперационное восстановление. Чаще всего пациенты Белоусько — это люди с жалобами на боль в шее, люмбаго, ишиасом, головными болями и "прыгающим" давлением."Но за пациентов с запущенными межпозвоночными грыжами, когда уже нужна операция, я не берусь. Во всех остальных 99% случаев - облегчаю состояние. Что делаю? "Усыпляю" грыжу, и она, "уснув", человека не тревожит. Может через время "проснуться", а может и нет", - рассуждает он, уточняя, прежде чем браться за лечение, нужно обязательно собрать анамнез.- Можно ли иглоукалыванием навредить человеку?- Можно. Есть очень опасные точки. Они находятся на руках, на ногах, на голове, на лице и шее. Там, где происходят важнейшие нервные узлы. Но лично я использую всего 150 точек - от шеи до копчика. Они безопасные. И не ставлю больше десяти иголок, потому что, если их очень много, то они начинают мешать друг другу. Это как если в компьютере одновременно отрыть много программ - зависать начинает. Так и здесь.Процедуру необходимо проводить сеансами. Оптимально, если их семь. Каждый - продолжительностью от 20 минут. Но есть и противопоказания. К таковым, например, относятся острые лихорадочные заболевания, наличие растущих злокачественных опухолей."Каких-то прям чудесных историй в моей практике нет. Люблю простые и понятные случаи. Но однажды, я тогда работал в Иркутске, в частной клинике, пришла пациентка с жалобами на боли в шее и голове. Отходила сеанс за сеансом. Когда пошел четвертый месяц, она вдруг заявляет: "что вы наделали?". Аж испугался. (Смеется).Оказалось, она снова стала слышать на оглохшее три года назад ухо", - вспоминает специалист.- Могут ли сломаться иголки?- Могут, конечно. Но это случается очень редко. Раньше, когда одноразовых не было, и их "жарили", они становились ломким. Но сейчас, когда все иглы одноразовые, такой проблемы нет. Бывает, если у человека сильный мышечный спазм, она же может выскочить, либо наоборот - зайти глубоко, но на этот случай на иглах есть специальные "рукоятки", дальше них не зайдет. Бояться не надо.Доктор демонстративно сгибает иголку толщиной с волосок в дугу, и она тут же упруго разгибается, чтобы через мгновение войти в тело под углом в 45 градусов, и способствовать восстановлению баланса в организме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татарХудожники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в КрымуЗолотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику

крым

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, здоровье, красота и здоровье, китай