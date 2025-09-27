https://crimea.ria.ru/20250927/khozyain-mednoy-lavki-master-delaet-traditsionnuyu-posudu-krymskikh-tatar-1149626277.html

Хозяин медной лавки: мастер делает традиционную посуду крымских татар

Рустем Дервиш хотел работать с металлом с детства. Родители удивлялись, но настояли на его учебе в техникуме. Мечта сбылась много лет спустя: теперь Рустем не только работает медником, но и создал музей-лавку медных изделий.РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Кахва и КафаМедник – это тот, кто работает по меди. Хороший, податливый материал, прекрасен в работе и в быту, расхваливает его Рустем."Это один из самых древних металлов, который человек начал использовать в быту. Он уникален: когда его бьешь, он становится тверже, работать становится невозможно. Тогда надо изделие отжигать. Отжег, остудил, почистил, и он опять мягкий, как пластилин", – показывает медник заготовки и закопченный очаг в своей мастерской.Есть такое слово – джезве. Это сосуд, в котором крымские татары варят кофе. По-русски джезва. "Джезве" в тюркских языках означает и медь. На стенах в лавке Рустема каких только турок нет – целая коллекция: и большие, и маленькие, и медные, и очень старые, и современных мастеров. Но Рустем Дервиш делает свои только из меди.Интересно, что жители Турции, откуда в Крым раньше чаще всего и привозили медь, кофе пьют гораздо реже чая. А вот среди крымских татар любого гостя встречают чашечкой кофе, приготовленного на углях – по традиции прошлого века.Узкая талия крымско-татарской туркиРустем-ага снимает с полки турку с очень длинной ручкой: "Это специальная турка для варки напитка на углях в очаге, чтобы не обжечь рук".У джезве крымских татар форма особенная – с узкой талией и достаточно объемной верхней частью. Такой нет ни одного народа, в чьих традициях кофепитие."Такая форма посуды сформировалась за долгие-долгие столетия. У нас есть задача сохранить лучшие качества кофе, мы не пытаемся улучшить его вкус молоком, сиропами всякими. Диаметр и высота джезве по объему должны быть одинаковые, а узкое место – в два раза меньше, чем этот размер. Невысокий верх турки не дает нормально приготовить кофе. То есть напиток только нагрелся, пена начала подниматься, и мы сразу вынуждены его выливать в чашку. Это не дело, кофе должен нагреваться достаточное время", – рассказывает мастер, по крымско-татарски – "уста".Сначала модель турки делается из бумаги, потом, по старинному методу, медь нагревается, центр заготовки становится дном, металл выгибают и он приобретает нужную форму. Так же – с помощью молотка и наковальни – работали мастера сто лет назад."Как гончар работаю. Только гончар руками создает форму, а я с помощью металлического рычага", – вертит в руках медну заготовку Рустем-уста.Затем дело за ручкой – она может быть разной: латунной, деревянной, медной. Некоторые турки украшают чеканкой.Возродить умерший промыселОн говорит, что ремесло медников начало умирать тогда, когда в СССР после времен НЭПа стали закрывать артели и изготовление множества вещей перевели в огромные производственные цеха."Когда я начинал работать, я инструмент свой по крохам собирал. Он был утерян в 20-е, 30-е годы (прошлого века – ред.). Искал на барахолках. Вот большая наковальня – оттуда. А эта деревянная колода – ее мне брат из деревни привез. Это все не декорации, все рабочее", – говорит Рустем.В этой мастерской он начинал свой путь медника. Туристы постоянно приходили на импровизированные экскурсии, а Рустем как фанат своего дела и пропагандист истории и культуры крымских татар не мог не начать рассказывать им об истории забытого ремесла и культуре кофепития.В итоге мастерская переехала, а в ее бывшем помещении открылась лавка медника и помещение для мастер-классов. На стенах здесь не только джезвы, но и сосуды для масла, различные дуршлаги для приготовления мягкого сыра – сузгуч, подносы разных размеров:"Вот это – показывает мастер большую турку, только с ручкой как у ведра – называется Мерьем Хазаны. "Мерьем" – это Дева Мария, "Хазан" – это казан. Это посуда, в которой готовили еду родившей женщине, которая была в изоляции после родов в течение сорока дней".А потом Рустем демонстрирует медные блюда – от самого маленького – мезе – до самого большого, фактически стола – богато украшенного чеканкой. Она изображает символы мужского начала – кипарисы, вазоны с цветами – символы богатства в доме и женского начала."Мезе – это и закуска, которая кладется в это блюдечко, и само блюдечко. Когда вы приходите в гости к крымским татарам, хозяйка, чтобы себе выиграть время для доготовки основных блюд, в мезе ставит на стол орешки, варенье, сухофрукты, сыр. Кофе сварила, гостям небольшие закуски поставила, а сама идет на кухню хлопотать дальше", – удивляет народной практичностью хозяин мастерской.Часть множества удивительных вещей на полках в лавке Рустем скупал не только у старьевщиков, но и на металлоскупках, куда их сносили те, кто не понимает цену древности.Замечаю много необычных молотков с короткими ручками. Их Рустем сам подпиливал, чтобы и детям было удобно ими бить по чекану, чтобы на тарелочках или браслетах появились украшающие их выдавленные узоры. Изделия, которые взрослый или ребенок сделали из меди, он с собой с мастер-класса может забрать домой.В поиске учениковУчеников у Рустема Дервиша совсем немного. Медник объясняет, что пока нет возможности заниматься этим. Да и ученики желанием учиться не горят: "Вот приходит ко мне ученик. И получается так, что я целый день ничего не делаю, а он за день мало чему выучится. Есть и другая сторона – никто еще не пришел и не попросился в работу за науку, все хотят сразу зарплату".По-другому было у самого Рустема. Его молодость пришлась на сложные 90-е годы, на слом Советского Союза. Он очень хотел в детстве стать жестянщиком, но родители были против такой малопрестижной профессии."Мне нравились старые дома, их архитектура, у их жестяных дождевых труб были красивые воронки, желоба, которые украшали дом. Мне это хотелось сделать. Родители запретили, отдали мои документы в пищевой техникум", – с сожалением рассказывает Рустем.Ему было уже 30 лет, когда он нашел работу в строительной сфере, в Новороссийске однажды устроился работать на предприятие, производящее теплоизоляцию. На заводе был жестяной цех.Теперь Рустем Дервиш – бахчисарайская знаменитость. В его лавку заходят туристы из множества городов России, смотрят на работы, ахают, увозят джезве и мезе с клеймом мастера во все уголки огромной страны. Возможно, настанет тот день, когда придет в эту мастерскую человек и с восторгом скажет: "Я буду все делать, только покажи, как".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в КрымуХимия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лаборатория"Море – это дом": инструктор по дайвингу о тайнах крымских глубин

