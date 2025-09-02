https://crimea.ria.ru/20250902/zolotaya-nit-sudby-vyshivalschitsa-iz-kryma-osvoila-unikalnuyu-tekhniku-1148916244.html

Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику

Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику

Зоре Зиядинова живет селе Мирновка Джанкойского района Крыма. В разные годы она работала бухгалтером, учителем труда в школе, занималась индпошивом в ателье. Но РИА Новости Крым, 02.09.2025

2025-09-02T20:39

2025-09-02T20:39

2025-09-02T20:39

проект о людях редких профессий "штучная работа"

крым

искусство

прикладное искусство

крымские татары

культура

джанкой

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148916782_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_abdc8c296fdfc708b1fb94da6b47c76c.jpg

Зоре Зиядинова живет селе Мирновка Джанкойского района Крыма. В разные годы она работала бухгалтером, учителем труда в школе, занималась индпошивом в ателье. Но главным делом жизни называет возрождение национальной одежды крымских татар. Она шьет крымско-татарские народные костюмы для свадеб и других торжеств, вяжет, мастерит интерьерных кукол, работает в уникальной технике золотого шитья.Сайт РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Дочка по имени Звезда"При рождении мне дали имя Зоре, что значит "звезда". Но когда родители пошли получать свидетельство о рождении, то меня записали узбекским именем Зухра, которое имеет такое же значение. Но Зоре мне больше нравится", – признается хозяйка, встречая гостей по всем правилам крымско-татарского гостеприимства – кофе и выпечкой.Родилась Зоре Зиядинова в Узбекистане. В большой и дружной семье она стала пятым ребенком из шести, долгожданной девочкой. Счастливый отец тогда подарил маме золотые серьги и швейную машинку. Спустя годы такой подарок кажется очень символичным – Зоре выросла и стала не просто рукодельницей, а мастерицей, которая шьет золотом.Раньше девочку, родившуюся в крымско-татарской семье, уже лет в пять-шесть учили рукоделию, а еще через несколько лет она бралась за свое приданое. К свадьбе нужно было успеть подготовить до 400-500 предметов – вышитых полотенец, накидок, кисетов, футляров для Корана и платочков, в том числе и для никяха – свадебного обряда.Этим преданным украшали дом, по орнаментам родственники жениха могли узнать, из какого региона невеста, а по тому, насколько аккуратно были выполнены стежки, судили о талантах девушки."Так, в судакском регионе вышивали корабли и фрукты, подносы с грушами и виноградом, потому что там этого много. В степной зоне доминировал растительный орнамент – первые нарциссы, тюльпаны, маки, а также колосья хлеба. Вышивали еще колючки – как символ плодородия и достатка в семье", – рассказывает хозяйка.А если невеста приносила в дом жениха фески, расшитые бисером и мелким жемчугом, то это говорило о том, что она из Евпатории и ее окрестностей, уточняет мастерица, показывая расшитый бисером и металлическими пайетками головной убор.Иголка вместо ведра с углем"Любовь к рукоделию мне передалась от мамы. Все во дворе бегали-играли, а я часами могла сидеть возле швейной машинки, наблюдать, как мама работает. К пятому классу знала все ручные стежки, поэтому на уроках труда мне было скучно – все уже умела. Но скучно было лишь до тех пор, пока не увидела ножные швейные машинки. Увидела их и очень захотела сама создавать красивую одежду", – вспоминает Зоре Муртазаевна.Но семья жила скромно: шесть детей, папа сварщик, мама домохозяйка, ткани особо не за что было купить. Тогда бабушка отдала внучке припасенный штапель, темной-синий в белый цветочек."Целых три метра! Достала из своего сундука и отдала мне на растерзание. И я этот штапель кроила и кроила до тех пор, пока у меня не получилось коротенькое платьице. Столько ткани искромсала. (Смеется). Но зато к этому платью я еще сделала большой бант и капрона, то-то гордости было!" – рассказывает Зоре Муртазаевна.Еще вспоминает, что ей всегда поручали всегда только "женскую работу": что-то приготовить или сшить. Однажды, когда братья носили в тележках и ведрах уголь, Зоре вызвалась им помощь, очень ей хотелось тоже быть чумазой. Но они запретили, мол, девочке нельзя. Иди маме помогай, шей."После школы пыталась поступить в Ферганский политехнический институт, очень хотела быть дизайнером одежды, уже тогда шила в совершенстве, хотя нигде не училась. Но не поступила и вернулась домой, чему вся семья была очень рада", – продолжает она и уточняет, что позже заочно закончила техникум механизации сельского хозяйства и даже какое-то время работала бухгалтером.В Крым семья Зоре переехала в 1988-м. Обосновались Джанкойском районе. Сначала Зиядинова пошла работать в ателье, а позже – учителем труда: учила девочек тому, что лучше всех умеет сама.Бесценное достояние народаВокруг бархат, золотые и серебряные нити, шелк, пайетки, канитель, бисер и жемчуг. Комната Зоре Муртазаевны украшена фесками, къуран-къапу – расшитыми золотом по бархату футлярами для Корана, эвджияр – декоративными полотенцами. На полочках – маленькие интерьерные куколки, а у окна – большая. Бархатный подол ее платья вышит золотом, изящные узоры на груди, манжетах, головном уборе."Шила платье для этой куклы давно, когда еще знаний нужных у меня не было, потому и вышила подол, а вообще – не надо. Вышивка была только на груди, как символ чистой души, на манжетах, чтобы показать, насколько владелица этого платья умелая и талантливая, и на феске – как символ светлой головы, связи с Всевышним", – поясняет Зиядинова.Она уточняет, что девушки из простых семей одевались в платья из домотканой ткани, наряды дочерей мурз, беев, ханов были из парчи, шелка, бархата. Но орнамент был обязательным элементом на одежде как членов простых семей, так и для знатных.Знания по истории и техникам национальной вышивки Зоре Муртазаевна получила в специальной школе традиционного крымско-татарского шитья "Ступени", которая открыта при Севастопольском Фонде возрождения крымско-татарской культуры им. профессора Изидинова.В эту школу она попала в 2015 году, курсы длились всего пять месяцев, но мастерица и сейчас продолжает общаться с вышивальщицами, с которыми тогда познакомилась, вместе они участвуют в выставках.Еще Зоре Муртазаевна – мать троих детей и бабушка девяти внуков – посещает клуб любителей декоративно-прикладного творчества "Фантазия" при Джанкойском городском центре культуры и досуга. Ее работы выезжают на различные фестивали и конкурсы.Одним из значимых был проект "Вышитая карта России" в 2022 году. С выпускницами школы "Ступени" она создавала панно Крыма к этой карте. А еще через два года, в 2024-м, участвовала в выставке живописи, графики и декоративно-прикладного искусства "С Россией – 10 лет". Работы мастеров и художников экспонировались на двух симферопольских площадках: в залах Художественного музея и библиотеки им. Франко. По итогам конкурсного отбора три ее работы были представлены от Крыма на выставке в Москве в Новой Третьяковке. И этим фактом Зиядинова особенно гордится.Дело в технике и смыслах"Сейчас вышиваю эвджияр (декоративное полотенце – ред.). Работаю в уникальной технике крымских татар, это двухсторонняя гладь татаришлеме, уникальность ее заключается в том, что здесь нет различий между лицевой и изнаночной сторонами", – говорит хозяйка, осторожно продевая иголку и делая стежок за стежком.Умеет она вышивать и в технике эсап – это еще одна традиционная национальная техника вышивки – двухстороннее шитье, требующее счета. А также в технике мыклама, при которой рисунок получается выпуклым, потому что вышивка идет по настилу из картона, тамбурным односторонним швом."А вот эта техника каснак, тоже тамбурный шов. Но уже не по настилу, а по рисунку, который переводится на ткань. А это букме – работают скрученным шнуром, техника была завезена много веков назад из Турции", – увлеченно поясняет мастерица.Еще одна ее особенна гордость – это четырехсторонний кисет – точная копия уцелевшей старинной вещицы. Зоре Муртазаевна не только выкроила, сшила и нанесла национальны орнамент, она даже цвет ткани подобрала идентичный, "чтобы тютелька в тютельку".– Зоре Муртазаевна, а Вы продаете свои работы?– Бывает. Но редко. Никак не могу сложить цену, ведь это очень кропотливый труд, работать в плохом настроении нельзя, нельзя ни на что отвлекаться и нужно быть очень внимательной, нити ведь очень тонкие, долго вышивать. Оценить могут только коллекционеры. Если музеи просят – делаю. Недавно вот заказали сделать учкур – мужской свадебный пояс.Из соседней комнаты она приносит коробочку и, открывая ее, с гордостью говорит: "Мне вот нитки золотые прислали. Самые лучше – японские и германские, "выписать" их по интернету не сложно, были бы деньги. Эх, жизни не хватит вышить все то, что хочется. Но планов у меня еще много. Дай только Бог здоровья и мира".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из СевастополяСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиЗолото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде

крым

джанкой

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, искусство , прикладное искусство, крымские татары, культура, джанкой, севастополь, видео