Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику

02.09.2025
Зоре Зиядинова живет селе Мирновка Джанкойского района Крыма. В разные годы она работала бухгалтером, учителем труда в школе, занималась индпошивом в ателье. Но главным делом жизни называет возрождение национальной одежды крымских татар. Она шьет крымско-татарские народные костюмы для свадеб и других торжеств, вяжет, мастерит интерьерных кукол, работает в уникальной технике золотого шитья.
Сайт РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".
Дочка по имени Звезда
"При рождении мне дали имя Зоре, что значит "звезда". Но когда родители пошли получать свидетельство о рождении, то меня записали узбекским именем Зухра, которое имеет такое же значение. Но Зоре мне больше нравится", – признается хозяйка, встречая гостей по всем правилам крымско-татарского гостеприимства – кофе и выпечкой.
Родилась Зоре Зиядинова в Узбекистане. В большой и дружной семье она стала пятым ребенком из шести, долгожданной девочкой. Счастливый отец тогда подарил маме золотые серьги и швейную машинку. Спустя годы такой подарок кажется очень символичным – Зоре выросла и стала не просто рукодельницей, а мастерицей, которая шьет золотом.
"Я и своей дочери, и невестке подарила швейные машинки, хотя они отнекивались, мол, зачем нам. Но я решила так. Придется время, тоже будете шить и вышивать, так положено, это у женщин в крови", – говорит она.
Раньше девочку, родившуюся в крымско-татарской семье, уже лет в пять-шесть учили рукоделию, а еще через несколько лет она бралась за свое приданое. К свадьбе нужно было успеть подготовить до 400-500 предметов – вышитых полотенец, накидок, кисетов, футляров для Корана и платочков, в том числе и для никяха – свадебного обряда.
Этим преданным украшали дом, по орнаментам родственники жениха могли узнать, из какого региона невеста, а по тому, насколько аккуратно были выполнены стежки, судили о талантах девушки.
"Так, в судакском регионе вышивали корабли и фрукты, подносы с грушами и виноградом, потому что там этого много. В степной зоне доминировал растительный орнамент – первые нарциссы, тюльпаны, маки, а также колосья хлеба. Вышивали еще колючки – как символ плодородия и достатка в семье", – рассказывает хозяйка.
А если невеста приносила в дом жениха фески, расшитые бисером и мелким жемчугом, то это говорило о том, что она из Евпатории и ее окрестностей, уточняет мастерица, показывая расшитый бисером и металлическими пайетками головной убор.
Иголка вместо ведра с углем
"Любовь к рукоделию мне передалась от мамы. Все во дворе бегали-играли, а я часами могла сидеть возле швейной машинки, наблюдать, как мама работает. К пятому классу знала все ручные стежки, поэтому на уроках труда мне было скучно – все уже умела. Но скучно было лишь до тех пор, пока не увидела ножные швейные машинки. Увидела их и очень захотела сама создавать красивую одежду", – вспоминает Зоре Муртазаевна.
Но семья жила скромно: шесть детей, папа сварщик, мама домохозяйка, ткани особо не за что было купить. Тогда бабушка отдала внучке припасенный штапель, темной-синий в белый цветочек.
"Целых три метра! Достала из своего сундука и отдала мне на растерзание. И я этот штапель кроила и кроила до тех пор, пока у меня не получилось коротенькое платьице. Столько ткани искромсала. (Смеется). Но зато к этому платью я еще сделала большой бант и капрона, то-то гордости было!" – рассказывает Зоре Муртазаевна.
Еще вспоминает, что ей всегда поручали всегда только "женскую работу": что-то приготовить или сшить. Однажды, когда братья носили в тележках и ведрах уголь, Зоре вызвалась им помощь, очень ей хотелось тоже быть чумазой. Но они запретили, мол, девочке нельзя. Иди маме помогай, шей.
"После школы пыталась поступить в Ферганский политехнический институт, очень хотела быть дизайнером одежды, уже тогда шила в совершенстве, хотя нигде не училась. Но не поступила и вернулась домой, чему вся семья была очень рада", – продолжает она и уточняет, что позже заочно закончила техникум механизации сельского хозяйства и даже какое-то время работала бухгалтером.
В Крым семья Зоре переехала в 1988-м. Обосновались Джанкойском районе. Сначала Зиядинова пошла работать в ателье, а позже – учителем труда: учила девочек тому, что лучше всех умеет сама.
"Шитье – очень хорошее дело. Очень часто оно мне в жизни помогало и помогает. Если с душой трудишься, то обязательно получаешь благодарность", – признается она с улыбкой.
Бесценное достояние народа
Вокруг бархат, золотые и серебряные нити, шелк, пайетки, канитель, бисер и жемчуг. Комната Зоре Муртазаевны украшена фесками, къуран-къапу – расшитыми золотом по бархату футлярами для Корана, эвджияр – декоративными полотенцами. На полочках – маленькие интерьерные куколки, а у окна – большая. Бархатный подол ее платья вышит золотом, изящные узоры на груди, манжетах, головном уборе.
"Шила платье для этой куклы давно, когда еще знаний нужных у меня не было, потому и вышила подол, а вообще – не надо. Вышивка была только на груди, как символ чистой души, на манжетах, чтобы показать, насколько владелица этого платья умелая и талантливая, и на феске – как символ светлой головы, связи с Всевышним", – поясняет Зиядинова.
Она уточняет, что девушки из простых семей одевались в платья из домотканой ткани, наряды дочерей мурз, беев, ханов были из парчи, шелка, бархата. Но орнамент был обязательным элементом на одежде как членов простых семей, так и для знатных.
Знания по истории и техникам национальной вышивки Зоре Муртазаевна получила в специальной школе традиционного крымско-татарского шитья "Ступени", которая открыта при Севастопольском Фонде возрождения крымско-татарской культуры им. профессора Изидинова.
В эту школу она попала в 2015 году, курсы длились всего пять месяцев, но мастерица и сейчас продолжает общаться с вышивальщицами, с которыми тогда познакомилась, вместе они участвуют в выставках.
Еще Зоре Муртазаевна – мать троих детей и бабушка девяти внуков – посещает клуб любителей декоративно-прикладного творчества "Фантазия" при Джанкойском городском центре культуры и досуга. Ее работы выезжают на различные фестивали и конкурсы.
Одним из значимых был проект "Вышитая карта России" в 2022 году. С выпускницами школы "Ступени" она создавала панно Крыма к этой карте. А еще через два года, в 2024-м, участвовала в выставке живописи, графики и декоративно-прикладного искусства "С Россией – 10 лет". Работы мастеров и художников экспонировались на двух симферопольских площадках: в залах Художественного музея и библиотеки им. Франко. По итогам конкурсного отбора три ее работы были представлены от Крыма на выставке в Москве в Новой Третьяковке. И этим фактом Зиядинова особенно гордится.
Дело в технике и смыслах
"Сейчас вышиваю эвджияр (декоративное полотенце – ред.). Работаю в уникальной технике крымских татар, это двухсторонняя гладь татаришлеме, уникальность ее заключается в том, что здесь нет различий между лицевой и изнаночной сторонами", – говорит хозяйка, осторожно продевая иголку и делая стежок за стежком.
Умеет она вышивать и в технике эсап – это еще одна традиционная национальная техника вышивки – двухстороннее шитье, требующее счета. А также в технике мыклама, при которой рисунок получается выпуклым, потому что вышивка идет по настилу из картона, тамбурным односторонним швом.
"А вот эта техника каснак, тоже тамбурный шов. Но уже не по настилу, а по рисунку, который переводится на ткань. А это букме – работают скрученным шнуром, техника была завезена много веков назад из Турции", – увлеченно поясняет мастерица.
Еще одна ее особенна гордость – это четырехсторонний кисет – точная копия уцелевшей старинной вещицы. Зоре Муртазаевна не только выкроила, сшила и нанесла национальны орнамент, она даже цвет ткани подобрала идентичный, "чтобы тютелька в тютельку".
"Каждая вышивка – это не просто узор, это символы и смыслы. Что попало вышивать нельзя! Цветок миндаля, например, символизирует женщину, тюльпан или кипарис – мужчину. Изогнутая линия обозначает бесконечность, жизнь, в которой есть взлеты и падения. Бутончики – детки. Внизу, в каждом орнаменте, треугольник или трилистник – это древо жизни. Это означает, что мы всегда должны помнить своих предков. Только вспоминая своих ушедших, отдавая им дань уважения, мы становимся сильнее", – объясняет она.
– Зоре Муртазаевна, а Вы продаете свои работы?
– Бывает. Но редко. Никак не могу сложить цену, ведь это очень кропотливый труд, работать в плохом настроении нельзя, нельзя ни на что отвлекаться и нужно быть очень внимательной, нити ведь очень тонкие, долго вышивать. Оценить могут только коллекционеры. Если музеи просят – делаю. Недавно вот заказали сделать учкур – мужской свадебный пояс.
Из соседней комнаты она приносит коробочку и, открывая ее, с гордостью говорит: "Мне вот нитки золотые прислали. Самые лучше – японские и германские, "выписать" их по интернету не сложно, были бы деньги. Эх, жизни не хватит вышить все то, что хочется. Но планов у меня еще много. Дай только Бог здоровья и мира".
