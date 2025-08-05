https://crimea.ria.ru/20250805/zoloto-mira-edinstvennyy-v-krymu-medovyy-somele-rasskazala-o-mede-1148480163.html

Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде

Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Золото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о меде

РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T08:14

2025-08-05T08:14

2025-08-05T08:14

проект о людях редких профессий "штучная работа"

мед

сельское хозяйство

пчелы

работа

красота и здоровье

экология

крым

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Крым – это не только знаменитое Ласточкино гнездо, Аю-Даг и теплое море. Это еще и люди, наши современники в том числе. На полуострове живут и работают крымчане редких профессий, таких, которых даже в каталоге специальностей не встретишь – настолько бывают специфичны их умения. О них – в спецпроекте РИА Новости Крым "Штучная работа".У обычных людей 6 тысяч вкусовых сосочков, таких половина от всего населения земли. У еще 25% – 3 тысячи: им все равно, что есть и пить, в каких сочетаниях, лишь бы насытить голод – рыба с бананом, холодный борщ с жировыми бляшками – все идет в ход. Оставшуюся четверть населения природа наградила 9 тысячами сосочков. Эти люди в детстве не едят кучу продуктов, перебирают едой. Именно из них потом получаются лучшие шеф-повара, дегустаторы, парфюмеры и сомелье.Об этой интересной особенности корреспонденту РИА Новости Крым рассказала Влада Балацкая, человек редчайшей профессии, единственный в Крыму медовый сомелье. Любовь к пчелам и меду у банковского работника выросла из хобби травничества. Потом уже появилась собственная пасека, и вот теперь она – дипломированный специалист.Профессии учат при Кубанском университете. А вообще школы медовых сомелье есть только в Италии, США и вот три года как в России. Кубанский университет стал первым учебным заведением в РФ, где любовь к сладкому продукту становится профессией.Теперь она предлагает людям стать дегустаторами меда. Если кто был на винных дегустациях, то здесь им будет многое знакомо: перед вами бокалы с разным медом, пробуют всегда от менее сладких медов к более сладким и от светлых к темным."Сбить вкус одного меда перед тем, как пробовать следующий, можно только ломтиком яблока или огурца, водой и чаем запивать нельзя", – говорит сомелье.В медах оценивают внешний вид, запах (силу аромата), аромат (его оттенки), консистенцию, сладость, вкус, букет, послевкусие. У медовых сомелье, как и у производителей духов, существуют целые типовые палитры ароматов и вкусов. Бывает мед с мятными нотами, кожаными и даже грибными – все как парфюмеров.Сначала мед нюхают, затем пробуют."Первый признак того, что мед настоящий – это чувство обволакивания и першения от первой ложечки. Если на вкус каждому нравятся разные меда, то признак качества — долгое послевкусие, которое измеряется в каудалях. Один каудаль – одна секунда. Чем каудалей больше – тем мед лучше", – объясняет Влада.Меда бывают монофлерные и полифлерные, так называемое разнотравье. И не каждый мед удается получить каждый год. Например, гречишный пчелы приносят зачастую только раз в пять лет. В этом году, например, в Крыму очень мало лавандового меда – взятка у пчелы была совсем маленькая. И так называемого майского меда совсем нет.Так что, если на рынках или вдоль дорог вам будут предлагать майский мед — это точно обман. Вообще, говорит сомелье, мед входит в тройку самых подделываемых продуктов в мире. Самый лучший анализ на натуральность - это не различные народные методы, а микроскопический анализ: в настоящем меде на препаратном стекле будет видна пыльца растений.Чтобы избежать подделок, нужно покупать мед только у своего пасечника. Тут может быть гарантия, что он не будет класть в дымарь для отбора меда у пчел куски шин (даст неприятный привкус меду), смешивать разные меда для объема (признак этого – расслоение меда в банке), добавлять в ценные виды подсолнечниковый мед для объема, не будет его нагревать, чтоб добиться жидкого состояния, одновременно "убивая" все ферменты (признак – пенная шапочка сверху банки), и будет его правильно хранить до продажи."Хранить, вопреки распространенному мнению, в пластмассе можно. Но нужно хранить в темноте и при температуре 8-20 градусов. Так что купленный вдоль дорог мед – ну, такое себе", – говорит Влада.Она добавляет, что, хотя по статистике покупатели предпочитают мед жидкий, не надо бояться кристаллизации меда:"Не кристаллизуются только акациевый, каштановый меда. А крымский горный мед кристаллизуется, но очень долго – 3-4 года".У одного и того же меда в сотах и без них немного разный вкус. Влада объясняет это тем, что этот продукт ферментации пчел при откачке соприкасается со станками медогонной центрифуги и приобретает едва уловимый металлический вкус.А еще мед лучше всего хранить в сотах с запечатанными соковыми крышечками и откачивать понемногу. Но так делают только самые лучшие пасечники."Еще бывает так называемый падевый растительный мед. Это мед, который пчелы делают не из цветов, а из сладкого сока растений, который те выделяют на жаре из листьев. В падевом меде в 12 раз больше полезных веществ, чем в обычном", – дает нам попробовать мед из очередной баночки Влада Балацкая.У каждого вида меда свои лечебные свойства. Например, софоровым можно мазать ранки, чтобы лучше заживали.Влада рассказывает о пчелах как о близких друзьях. О том, как они могут различать цвета и совсем не видят красного, какая у них интересная иерархия, как они волнуются, когда у них в улье что-то не так, как они прогоняют пчел-чужаков, о том, они танцем рассказывают собратьям, где нашли лучшие медоносы, как они зимуют, поддерживая даже в лютые морозы в ульях температуру в 36 градусов."В течение сезона пчела делает до 28 вылетов в день. Летом пчелы работают на износ. Пчела летом живет 1,5 месяца, зимой может дожить до полугода. Чтобы собрать 0,5 литра меда, пчелке нужно пролететь 125 раз расстояние от Симферополя до Москвы и обратно", – удивляет нас она.О трудолюбивости пчел сложены поговорки и песни. А еще пчелы не только дают людям мед, воск и пергу, но и играют важнейшую роль в экологической системе: 70% опылений растений в мире производят именно пчелы разных видов.В благодарность за этот труд первый в Крыму медовый сомелье предлагает не покупать мед у недобросовестных продавцов и ценить и смаковать каждый грамм летнего меда, находя в каждом его виде свойственные ему оттенки солнца и цветов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичистСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологиЖители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

https://crimea.ria.ru/20250727/nezaregistrirovannye-pchely-zhili-u-pasechnikov-v-bakhchisarayskom-rayone-1148274511.html

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2025

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

мед, сельское хозяйство, пчелы, работа, красота и здоровье, экология, крым