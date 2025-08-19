https://crimea.ria.ru/20250819/osedlav-mechtu-kakim-vidit-mir-kaskader-i-ippoterapevt-iz-sevastopolya-1148715751.html

Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из Севастополя

Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из Севастополя - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Оседлав мечту: каким видит мир каскадер и иппотерапевт из Севастополя

Артист конного театра, каскадер, постановщик трюков, актер кино, инструктор по конному туризму, иппотерапевт, грум-коновод, коваль. И все это один человек... РИА Новости Крым, 19.08.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0e/1148716212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_918e32f956c949e62cfdd4121a628d23.jpg

Артист конного театра, каскадер, постановщик трюков, актер кино, инструктор по конному туризму, иппотерапевт, грум-коновод, коваль. И все это один человек. Разумеется, удивительный.РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и кто пользуется их услугами – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Инна Малышева, основательница "конного дома" в Севастополе, работает с лошадьми уже 25 лет. И почти все, что она умеет и чему учит других, за что ее уважают и ценят – результат взаимодействия не с людьми, а с животными, которые не выдают дипломов. Это не мешает двигаться выше и дальше. Оседлав мечтуЕе путь в профессии можно смело отнести к таким, которые прокладываются не благодаря, а вопреки. Лошадей Инна страстно любила с детства, но и мечтать не могла о том, чтобы учиться верховой езде: семье это было не по карману. Собственно, и возможностей таких в Крыму тогда не было.С десяти лет девочка помогала зарабатывать матери, которая осталась без мужа и с младшей сестренкой на руках. По ночам ходила в порт покупать рыбу, ее дома солили и несли продавать. А днем выкраивала время поехать в центр города, где катали на лошадях детей и взрослых. С начала 1990-х в Севастополе для одних это стало модной забавой, не самой дешевой, а для других - новым способом заработать, не во всем легальным."Я видела, что девочки моего возраста – 12 лет работают с лошадками, возят деток. И это была большая возможность и для меня реализовать себя. Мне было важно находиться как можно дольше рядом с лошадью. Я случайно узнала, что есть такая тетя Таня, и поехала к ней через весь город, нашла и попросилась на работу. 16 октября был мой первый рабочий день. Я вышла с Орликом, возила детей, а потом сама каталась", – вспоминает Инна.Она рано стала мамой и по окончании школы пошла работать, чтобы преодолеть трудности. Трудилась в розничной торговле и сфере услуг, словом, там, где лошади если и бывают, то на картинках. При этом окончательно решила, что они станут частью ее жизни – надо лишь придумать, как так сделать, "чтобы работать и всегда быть с лошадьми".Зато смогла немного "накопить денежку" и уговорить мать продать квартиру, чтобы купить дом. В нем стала жить вся семья: Инна с дочкой, мама, сестренка... и Заяц."Это мой первый собственный конь. Он до сих пор со мной, уже 22 года. Потом появилась поняшечка, которая прожила 20 лет, потом еще одна лошадка – и пошло-поехало".От каскадера до иппотерапевтаЧтобы прокормить не только всех любимых в доме, включая коней, девушка не чуралась браться за грязную, тяжелую и порой опасную работу, убирая и за чужими животными. Пасла и объезжала коней разных пород, все больше узнавая их нравы и особенности, и очень скоро зарекомендовала себя не только как ответственный хозяин и исполнитель, но и как человек отважный и творческий.Она участвовала в конных парадах реконструкторов и отбирала для театрализованных постановок лошадей, которых знала всех до одного в регионе по их физическим и психическим данным, так что с ней охотно сотрудничали военно-исторические клубы.И вскоре стала, как говорится, широко известна в узких кругах, а потом и за пределами города, и даже вне своей основной сферы деятельности. Закрутилось еще одно колесо в ее личной колеснице – и унесло Инну в киноиндустрию.Все началось с запроса: "Нужна лошадь в телегу для сцены в кино", вспоминает она. Потом был телесериал "Овод" по роману Этель Войнич, эпизоды которого в Крыму, в Бахчисарае, снимал китайский режиссер исключительно для публики КНР. Инна готовила всех лошадей для съемок, правда, их тут было не так много. Но дальше – больше."Очень запоминающимся и поучительным для меня стал проект "Викинг". Там конная массовка – 100 голов лошадей: 20 из Казахстана и 80 из Крыма. Снималось все в основном в Симферополе, и я полностью занималась этой "конной историей". Подбор лошадей и всадников, обеспечение кормовой базой животных и едой актеров", – рассказала Инна.После был фильм "Скиф" – проект поменьше, с участием 60 лошадей, в том числе ее собственных. Но там уже требовалась конная каскадерская работа, и Инна была постановщиком трюков. "Со мной советовались, и я тогда впервые ощутила, что меня уважают как специалиста", – признается она.Сегодня ее знают не только как конного каскадера, а каскадера в принципе. Она окончила актерские курсы, научилась эффектно держаться в кадре и многому другому, стала настоящей, а порой и незаменимой артисткой кино.Удивительно, но ни одной травмы она не получила, выполняя трюки на лошадях: "Все как-то вне их", – смеется Инна. Совсем недавно, например, падением, а с ним – разрывом связок, повреждением мениска и переломом на скручивание закончилась для нее репетиция спектакля "Грифон". В известной мультимедийной постановке в Херсонесе каскадер задействована седьмой год подряд, выступает с премьеры и готовится продолжать – унывать нет причин: все нравится."Пришла каскадером, а получила несколько ролей, в том числе с хореографией. Сейчас новая команда у нас, мы притираемся. Упала я во время поддержки. Это самая крупная травма за всю мою жизнь. Сейчас дочка меня заменяет, а мне еще шесть недель ждать".Целенаправленно профессии "каскадер" не учат не только в Крыму, а вообще в России в госучреждениях, говорит Инна. Есть частные школы и несколько путей получить необходимые навыки. Например, идти в профессию через спорт или цирковое искусство. Ей вот каскадером помогли стать лошади. Но диплома или соответствующей записи в трудовой книжке у нее не появится – может быть разве что фамилия в титрах фильмов.Но официальный документ, дающий право заниматься иппотерапией, то есть проводить занятия по лечебной верховой езде, составляя специальные программы реабилитации, скоро у Инны будет."В иппотерапии я уже больше десяти лет, но не как иппотерапевт. Я коноводила и готовила лошадей, хотя это тоже очень большая ответственность. Животное ведь должно не только по росту и шагу подходить пациенту, но и психологически. Люди бывают разные, и лошади не должны пугаться – всему этому я животных учила. И проходила семинары, но чисто для знаний, а не ради дипломов. А теперь вот будет сертификат Высшей конной школы. Она находится в Санкт-Петербурге, но есть курсы онлайн".Остались "медные трубы"Свой клуб Инна называет конным домом, "потому что с дома все начиналось". И хотя место дислокации он менял уже не раз и не всегда благосклонно мир относился к его новым начинаниям, объединяет он по-прежнему пылких и верных, настоящих бойцов, которых преодоления не пугают, а закаляют.В 2024 году конный дом Инны Малышевой пережил потоп в поселке Сахарная головка под Севастополем. В домах и дворах людей в те январские дни вода несколько дней стояла по пояс, у некоторых погибли не только вещи, но и животные."У нас погибла собака. Но лошади остались. Весь бизнес снесло водой, и мы уехали", – вспоминает Инна.А летом 2025 года ее кони едва не погибли в пожаре на поле в районе Штурмового. Спасатели МЧС прибыли очень вовремя.Сегодня в конном доме Инны Малышевой около полусотни лошадей, в том числе мини и пони. Из них сорок принадлежат ей. Остальные – верному товарищу, КМС по конному спорту, дипломированному тренеру, менеджеру и ветеринару Карине Закировой.Помимо иппотерапии и организации конных прогулок, здесь обучают основам верховой езды новичков, а более продвинутых – джигитовке, зрелищному военно-прикладному виду спорта с акробатическими трюками на скачущей лошади.Все это – дело жизни, но не предел желаний, говорит Инна. Сверхцель – создать уникальный для Крыма конный парк под открытым небом."Я хочу его назвать "В мире с лошадьми". Здесь двойной смысл: человек приходит в мир, где проживают лошади, и туда, где обучается жить в согласии с лошадьми. Мне хочется "заразить" как можно больше людей лошадьми", – делится планами Инна.Каким должен быть такой парк, она уже знает. Это пространство на площади 10 гектаров, со всем необходимым для людей и лошадей. Максимально безопасное и наполненное атмосферой активного отдыха, представлений, лечения и соревнований.Здесь будут манежи и плацы, левады и шелтеры, "чтобы лошади могли выбирать, быть им в помещении или гулять на улице". Будет инфраструктура для подготовки конных каскадеров, прогулочная зона и зона для иппотерапии. А также территория для соревнований по троеборью, которого "сегодня нет в Крыму вообще", подчеркивает Инна.Реализацию планов пока тормозит вопрос выделения участка. Найти подходящий для такого проекта непросто по многим причинам. Но Инна не отчаивается. Всему свое время, и свое место. И нужные люди рядом."Нам остается пройти медные трубы. Потому что огонь и воду мы уже прошли", – шутит она. – Я верю, что все получится".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыроварЗолото мира: единственный в Крыму медовый сомелье рассказала о медеСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист

