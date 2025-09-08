https://crimea.ria.ru/20250908/khudozhniki-vysshego-poryadka-kak-stat-restavratorom-i-gde-rabotat-v-krymu-1148850425.html

Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму

Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму

Художники высшего порядка: как стать реставратором и где работать в Крыму

Художник-реставратор – это не только про умение талантливо рисовать и дублировать. Это конструктивное мышление, стратегический взгляд, творческий подход,...

Художник-реставратор – это не только про умение талантливо рисовать и дублировать. Это конструктивное мышление, стратегический взгляд, творческий подход, терпение и нацеле­­нность на результат. Это особенная, "другая" логика, а вот характер может быть любой.Так о себе и коллегах по профессиональному цеху говорит выпускница МГАХИ им. Сурикова, аттестованный реставратор 2 категории, сотрудник Российской галереи искусств в Севастополе Анна Зубарева.Ее путь в профессию начался еще в детстве, считает она, но на каждом этапе к новым достижениям "мир помогает".РИА Новости Крым продолжает проект о крымчанах редких профессий. Кто они, чем занимаются и где нужны их таланты – рассказываем в спецпроекте "Штучная работа".Параллельные процессы– Ой, какая тут у Вас на столе смешная мордочка, что это Вы делаете сейчас?– Вы только, пожалуйста, не пишите, что это мордочка. Это шарж на Сергея Эйзенштейна. Работа Михаила Куприянова. Печатная графика. Произведение искусства. Ценная вещь. Неценных у нас в принципе нет.Думаю: до чего же серьезная барышня, а на вид и не скажешь: молодая, улыбчивая, тонкая-звонкая.Хрупкая фигурка Анны Зубаревой порхает над длинным столом, где умещаются, удивительным образом гармонируя друг с другом, банки-склянки с разного цвета жидкостями и инструментами, рамы и подрамники, палитры, коробки с красками, рулоны каких-то материалов, еще коробки, несколько металлических непонятных штук и даже строительные кирпичи.На островках посредине этого упорядоченного творческого хаоса в аккуратном обрамлении расположились работы, с которыми реставратор работает по очереди. Прямо сейчас, например, Анна оформляет для отправки на выставку в Москву тот самый шарж, с которого началось мое знакомство с мастерской.Рядом две картины советской художницы, уроженки Крыма, Марии Ломакиной: "В нашем садике после стирки" и "На всесоюзном слете юных туристов". Обе в числе десятков других прибыли в Севастополь из Москвы в качестве дара галерее от единственной наследницы живописца, ее дочери."С первой я закончила работать, она была без кромок, без подрамника, а теперь может существовать полноценно как произведение искусства и экспонироваться. А со второй только идет процесс реставрации", – говорит Анна, показывая на деревянные клинья, подготовленные для закрепления холста с тыльной стороны.Так всегда и бывает, объясняет она: реставратор не сидит с одним произведением, не отвлекаясь, ведь есть дела, требующие внимания здесь и сейчас, те же выставки, к которым нужно готовиться... Приходится откладывать одно и брать другое, а потом снова возвращаться к трудоемкой работе. Так что с некоторыми, требующими особого подхода, музейными предметами провозиться можно от полугода до года.Ювелирная работаПочти год, например, занимаясь параллельно другими делами, Зубарева работала с деревянной рамой 17 века, сильно изъеденной с обратной стороны жуком-точильщиком."Очень была подпорчена. Очищала ее, обезжиривала, потом заделывала отверстия древесной массой, сверху клала грунт, потом затонировала все и покрыла воском с тыльной стороны. Сверху было покрытие воском – там я только удалила поверхностные загрязнения, глубокого обновления поверхности не требовалось", – рассказала реставратор.С таким предметом старины ей пришлось столкнуться в работе не в первый раз. Были и более древние и уникальные. До того, как приехать в Севастополь, Анна 10 лет проработала в Серпуховском историко-художественном музее, где реставрировала не только картины, но и иконы.Масляная живопись – одна из ее специализаций. При этом она аттестованный реставратор по весьма редкому направлению – темперная живопись. А это преимущественно иконопись разных исторических периодов."А еще есть особенность у темперных красок: они замешаны на яичном желтке. Если это исторические вещи, нужно уметь работать и с такой поверхностью", – добавила Аня.XX век, XIX, XVIII, XVII, XVI... Опыт работы с иконами и "всевозможными сложностями с древесной основой" у Анны немаленький. Среди особенно запомнившихся – аналойного размера икона Архангела Михаила XVIII века в серебряном окладе, который довелось разбирать и собирать в процессе реставрации. Тончайшая, ювелирная работа!А еще икона Николая Чудотворца с житием того же периода, которая стала частью дипломной работы в Московском государственном академическом художественном институте (МГАХИ) им. В. И. Сурикова.В МГАХИ Аня проучилась шесть лет. Ее путь, уроженки Кирова, к профессии художника-реставратора начался не в Москве. До этого было Калужское художественное училище культуры и искусств, где к последнему курсу ей стало ясно, что "только рисовать мало – хочется опять что-то ремонтировать".Именно "опять", ведь ремонтировать Аня любила с детства.Особая логика"Как себя помню, так занималась какими-то мелкими ремонтными работами. Ремесленник лет с пяти точно. Вечно у меня молоток и гвозди, какие-то деревяшечки. У дедушки брала в дровянике и у отца – под шкаф ныряешь, а там столько всего чудесного. И я придумывала что-то и мастерила. В школьные годы ремонтировала книжки из библиотеки. А где-то в 10-м классе захотела стать художником", – вспоминает Анна.Все это, требующее усидчивости, пространственного мышления, фантазии и одновременно четких конструктивных решений, по ее словам, "просто нравилось". Художник и ремесленник в одном лице. Судя по всему, это и есть то самое, о чем говорят – "призвание".В числе сложностей, присущих профессии, Анна называет реставрацию картин с сильно разрушенным грунтом, восстанавливать который нужно какими-то особыми методами. Но это ведь из разряда: "ох ты, какая разруха, как же интересно – надо с этим поработать!"Только вооружиться важными для художника-реставратора качествами."Для такой работы нужно терпение, выдержка, умение концентрироваться и конструктивное мышление о предмете. А характер у реставратора может быть любым", – говорит она.Художники высшего порядкаВ мастерской Российской галереи искусств в Севастополе, куда Анна перебралась полтора года назад, скучать некогда, и то ли еще будет, когда из временных помещений РГИ переберется в собственное здание на мысе Хрустальном, где по поручению президента достраивается культурный кластер мирового уровня.Уже сейчас в коллекции галереи более тысячи музейных предметов, среди которых свыше 700 живописных полотен и графических работ. Есть и посуда, а будут древние книги и предметы декоративного искусства, в том числе из дерева – как раз по части таких редких специалистов, как Аня.Сотрудников разных направлений в штат галереи сейчас набирают по всей России, в том числе из выпускников профильных вузов, которых в стране не так-то и много. Интересными деталями о том, как "вычисляют" молодых и перспективных, приезжая на дипломные защиты, поделился со мной директор музейно-выставочного центра РГИ Виталий Зотов."Они, как правило, защищая диплом, представляют две свои работы. Первая – это реставрация какого-то произведения, а вторая – копия. То есть дипломант выбирает некую работу, исследует ее и представляет на суд реставрационной комиссии реплику. Его задача – каждую трещинку воспроизвести. Чем тщательнее получилось это сделать, тем выше его оценка. Конечно, из таких и выбираются реставраторы живописи. Это художники высшего порядка, которые могут повторить оригинал буквально дословно. И чем более дословно это делается, тем выше квалификация специалиста".Реставраторы требуются во многих государственных учреждениях культуры в Крыму, в регионе таких специалистов пока не готовят. Сложность найти их заключается прежде всего в том, что работать с музейными ценностями имеют право исключительно аттестованные по особым правилам Минкультом РФ специалисты.Самую низшую, третью категорию, могут получить выпускники вузов или профильных колледжей, наличие стажа для этого не требуется. А вот чтобы получить вторую категорию, надо поработать не менее семи лет по заявленной специальности. Возраст тех, кто имеет первую и высшую составляет, как правило, 35 +."И не так просто получить первую категорию", – замечает Зотов.Об очередных категориях Анна Зубарева пока не размышляет: слишком увлечена первоочередными задачами. Текущие дела и перспективы так поглотили ее внимание, что она даже затруднилась ответить, к какому шедевру хотела бы прикоснуться как мастер.Чуть позже, правда, ответ нашелся, и он впечатлил:"Подумала, с чем бы я поработала. С Владимирской иконой Божией Матери. Она в Третьяковской галерее".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем слово отзовется: кто учит людей говорить правильно и красиво Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар Жители планеты Океан: история о человеке, дельфинах и любви

