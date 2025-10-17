https://crimea.ria.ru/20251017/na-kerchenskom-poluostrove-budet-gromko--prichina-1150240229.html

На Керченском полуострове будет громко – причина

Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в районной администрации.Взрывоопасные предметы 17 октября уничтожат также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Все подрывные мероприятия запланированы на вторую половину дня, уточнили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Кроме того, в пятницу в течение дня в Керчи запланированы антитеррористические учения с задействованием опергрупп.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Маневры будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВНАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с РоссиейНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА

