На Керченском полуострове будет громко – причина - РИА Новости Крым, 17.10.2025
На Керченском полуострове будет громко – причина
На Керченском полуострове будет громко – причина - РИА Новости Крым, 17.10.2025
На Керченском полуострове будет громко – причина
Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в районной администрации.Взрывоопасные предметы 17 октября уничтожат также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Все подрывные мероприятия запланированы на вторую половину дня, уточнили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Кроме того, в пятницу в течение дня в Керчи запланированы антитеррористические учения с задействованием опергрупп.На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.Маневры будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Севастополя уничтожили 250-килограммовую бомбу времен ВОВНАТО хочет провести учения на более отдаленных границах с РоссиейНидерланды разместят в Польше комплексы Patriot и системы борьбы с БПЛА
На Керченском полуострове будет громко – причина

На Керченском полуострове уничтожат боеприпасы на спецполигонах 17 октября

08:55 17.10.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУ мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны уничтожат на спецполигонах Ленинского района Крыма в пятницу после полудня. Об этом сообщали в районной администрации.
"17 октября дня на территории на Багеровском полигоне планируется подрыв взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Взрывоопасные предметы 17 октября уничтожат также и на территории Войковского сельского поселения, в 4-х километрах севернее от села Бондаренково. Все подрывные мероприятия запланированы на вторую половину дня, уточнили в районной администрации.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Кроме того, в пятницу в течение дня в Керчи запланированы антитеррористические учения с задействованием опергрупп.
На территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения российских военных. Гостей и жителей региона предупреждают об их проведении заблаговременно.
Маневры будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
