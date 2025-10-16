https://crimea.ria.ru/20251016/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-kerchi-1150237758.html
Антитеррористические учения пройдут в Керчи
Антитеррористические учения с задействованием опергрупп проведут в Керчи в пятницу в течение дня. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 16.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с задействованием опергрупп проведут в Керчи в пятницу в течение дня. Об этом предупредили в городской администрации.В администрации уточнили, что антитеррористические учения будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.Керчан и гостей города призывают соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников."Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены", – напомнили в публикации.Ранее сообщалось, что в четверг в Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Силовики отработали готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотниковВ Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахЭвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
