Антитеррористические учения пройдут в Керчи - РИА Новости Крым, 16.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251016/antiterroristicheskie-ucheniya-proydut-v-kerchi-1150237758.html
Антитеррористические учения пройдут в Керчи
Антитеррористические учения пройдут в Керчи - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Антитеррористические учения пройдут в Керчи
Антитеррористические учения с задействованием опергрупп проведут в Керчи в пятницу в течение дня. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T18:07
2025-10-16T18:45
антитеррор
безопасность республики крым и севастополя
керчь
учения
новости
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с задействованием опергрупп проведут в Керчи в пятницу в течение дня. Об этом предупредили в городской администрации.В администрации уточнили, что антитеррористические учения будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.Керчан и гостей города призывают соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников."Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены", – напомнили в публикации.Ранее сообщалось, что в четверг в Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Силовики отработали готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации.Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, керчь, учения, новости, новости крыма, крым
Антитеррористические учения пройдут в Керчи

В Керчи правоохранители проведут антитеррористические учения 17 октября

18:07 16.10.2025 (обновлено: 18:45 16.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Антитеррористические учения с задействованием опергрупп проведут в Керчи в пятницу в течение дня. Об этом предупредили в городской администрации.
"17 октября, в течение дня, на территории города Керчи, правоохранительными органами будут проводиться антитеррористические учения с задействованием служб оперативного реагирования", – сказано в сообщении.
В администрации уточнили, что антитеррористические учения будут проводиться в районе поселка Подмаячный – на самой восточной части Крымского полуострова.
Керчан и гостей города призывают соблюдать спокойствие, выполнять требования представителей властей и экстренных служб, пользоваться информацией из официальных источников.
"Фотофиксация и видеосъемка проводимых мероприятий запрещены", – напомнили в публикации.
Ранее сообщалось, что в четверг в Большой Ялте пройдут антитеррористические учения. Силовики отработали готовность оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации.
Учения регулярно проходят в Крыму и Севастополе в целях обеспечения безопасности. В регионах действует желтый уровень террористической опасности.
Школы в России получили алгоритмы действий на случай атак беспилотников
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
Эвакуация и оцепление: под Феодосией пройдут антитеррористические учения
 
Антитеррор, Безопасность Республики Крым и Севастополя, Керчь, Учения
 
