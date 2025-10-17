Рейтинг@Mail.ru
Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251017/kak-uekhat-v-novuyu-kakhovku-iz-kryma--raspisanie-avtobusov-1150264427.html
Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
Из Симферополя, Ялты и Евпатории регулярно курсируют три междугородних автобуса в Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского... РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T17:59
2025-10-17T17:57
новая каховка
крым
херсонская область
новые регионы россии
автобусное сообщение
автобус
сообщение между крымом и херсонской областью
новости
новости крыма
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/15/1118491540_0:89:1620:1000_1920x0_80_0_0_a30bf4246efec68ac02a98dbd17caffc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Из Симферополя, Ялты и Евпатории регулярно курсируют три междугородних автобуса в Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа города.Из крымской столицы ежедневно маршрут отправляется в 7:30 и прибывает в Новую Каховку в 12:25.Через день из Ялты едут рейсы через город Джанкой. Отправление с Южного берега Крыма – в 08:10, прибытие – в 16:00.Также ежедневно курсирует автобус Евпатория – Новая Каховка. Выезд из Евпатории в 09:10. Время прибытия – 16:00.30 сентября транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыКуда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
новая каховка
крым
херсонская область
новые регионы россии
ялта
симферополь
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/15/1118491540_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_073c51d732feb089a7a83d619aee7354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новая каховка, крым, херсонская область, новые регионы россии, автобусное сообщение, автобус, сообщение между крымом и херсонской областью, новости, новости крыма, ялта, симферополь, евпатория
Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов

Между Крымом и Новой Каховкой курсирует три междугородних автобуса

17:59 17.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал
Автовокзал - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Из Симферополя, Ялты и Евпатории регулярно курсируют три междугородних автобуса в Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа города.
Из крымской столицы ежедневно маршрут отправляется в 7:30 и прибывает в Новую Каховку в 12:25.
Через день из Ялты едут рейсы через город Джанкой. Отправление с Южного берега Крыма – в 08:10, прибытие – в 16:00.
Также ежедневно курсирует автобус Евпатория – Новая Каховка. Выезд из Евпатории в 09:10. Время прибытия – 16:00.
30 сентября транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
 
Новая КаховкаКрымХерсонская областьНовые регионы РоссииАвтобусное сообщениеАвтобусСообщение между Крымом и Херсонской областьюНовостиНовости КрымаЯлтаСимферопольЕвпатория
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:30RT защищает свои убеждения – Симоньян
20:09Путин рассказал о секретном высокоточном оружии RT
20:01В Ялте при родах травмирован младенец – Бастрыкин требует доклад
19:29RT за 20 лет прошел путь от идеи до глобального бренда – Путин
19:23Троих рабочих эвакуировали после взрыва на заводе "Авангард"
19:19Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру пятницы
19:08В Севастополе остановили морской транспорт
19:00Медведев назвал число поступивших на службу в армию России контрактников
18:43Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке – есть пострадавшие
18:34Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
18:16Воспринимал задания вдохновенно: Киселев о погибшем военкоре РИА Новости
17:59Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов
17:47Россия требует международного расследования гибели военкора Зуева
17:24Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат Рады
17:12В Крыму директор фирмы пять месяцев не платил зарплату сотруднику
17:00Президент собрал Совбез
16:50Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
16:38ПСБ подключил сервис Mir Pass к бизнес-картам крымских предпринимателей
16:27В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца
16:17На подъезде к Крымском мосту растет очередь
Лента новостейМолния