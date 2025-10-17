https://crimea.ria.ru/20251017/kak-uekhat-v-novuyu-kakhovku-iz-kryma--raspisanie-avtobusov-1150264427.html

Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов

Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов - РИА Новости Крым, 17.10.2025

Как уехать в Новую Каховку из Крыма – расписание автобусов

Из Симферополя, Ялты и Евпатории регулярно курсируют три междугородних автобуса в Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского...

2025-10-17T17:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Из Симферополя, Ялты и Евпатории регулярно курсируют три междугородних автобуса в Новую Каховку Херсонской области. Об этом сообщили в администрации городского округа города.Из крымской столицы ежедневно маршрут отправляется в 7:30 и прибывает в Новую Каховку в 12:25.Через день из Ялты едут рейсы через город Джанкой. Отправление с Южного берега Крыма – в 08:10, прибытие – в 16:00.Также ежедневно курсирует автобус Евпатория – Новая Каховка. Выезд из Евпатории в 09:10. Время прибытия – 16:00.30 сентября транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажировВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршрутыКуда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время

