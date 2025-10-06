Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время
В Крыму работают над созданием новых маршрутов в исторические регионы России
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики КрымАвтобусный маршрут
© Официальный ТГ-канал Правительства Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крым совместно с воссоединенными историческими регионами России активно работает над созданием новых автобусных маршрутов, которые соединят полуостров с двумя областями и двумя республиками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
По словам Мартынова, сразу после того, как произошло воссоединение с Россией ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, было очень сложно наладить логистику и все, что касалось новых маршрутов, которые соединили бы населенные пункты новых регионов РФ с Крымом.
"Существуют же и документальные особенности. То есть маршруты бывают ведь междугородные, пригородные, межрегиональные, и в каждом случае свой отдельный пакет документов", – отметил гость эфира.
Но теперь, когда все уже вошли в российское правовое поле, и перевозчики, в том числе из исторических регионов, начали осваивать нюансы, началось открытие все новых и новых маршрутов, добавил спикер. И подчеркнул, что "Крымавтотранс" очень плотно работает с историческими регионами России.
В 2025 году благодаря изысканиям в бизнес-сфере и анализу рынка было открыто несколько таких новых популярных направлений, среди них: Крымск – Скадовск, Евпатория – Геническ, Севастополь – Снежное, уточнил Мартынов.
"Как это вообще происходит? Перевозчики видят, что есть перспектива открыть новое направление, к примеру, Донецк – Керчь. Видят, что очень много керчан желают попасть в Донецк, а сейчас вынуждены добираться с пересадками. И что многие дончане хотят в Керчь. И перевозчик предлагает в "Росавтотранс" – а это федеральная структура: "Давайте откроем такой маршрут. Я дам два, три, четыре или пять автобусов и будем искать время, чтобы их использовать". То есть спрос рождает предложение", – поделился гость эфира.
Директор предприятия добавил, что межрегиональная автобусная сеть "Крымавтотранс" постоянно увеличивается, и в этом году появились и прочие совершенно новые маршруты, которые соединили Крым с другими регионами страны. Среди них: Севастополь – Астрахань, Симферополь – Брянск, Севастополь – Сочи, Евпатория – Волжский и другие.
В сентябре в "Росавтотрансе" сообщили, что между Севастополем и Запорожской областью установлен новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок. А в Минтрансе России рассказали, что на капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделены 10 миллиардов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: