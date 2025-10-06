https://crimea.ria.ru/20251006/kuda-iz-kryma-povedut-novye-avtobusnye-marshruty-v-blizhayshee-vremya-1149898324.html

Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время

Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время - РИА Новости Крым, 06.10.2025

Куда из Крыма поведут новые автобусные маршруты в ближайшее время

Крым совместно с воссоединенными историческими регионами России активно работает над созданием новых автобусных маршрутов, которые соединят полуостров с двумя... РИА Новости Крым, 06.10.2025

2025-10-06T06:38

2025-10-06T06:38

2025-10-06T06:38

крым

радио "спутник в крыму"

новые регионы россии

"крымавтотранс"

вячеслав мартынов

общественный транспорт

новости крыма

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0b/1147138101_0:199:1080:807_1920x0_80_0_0_2c28e3ae51d98f1413fe65c100e3d4a9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Крым совместно с воссоединенными историческими регионами России активно работает над созданием новых автобусных маршрутов, которые соединят полуостров с двумя областями и двумя республиками. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По словам Мартынова, сразу после того, как произошло воссоединение с Россией ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, было очень сложно наладить логистику и все, что касалось новых маршрутов, которые соединили бы населенные пункты новых регионов РФ с Крымом.Но теперь, когда все уже вошли в российское правовое поле, и перевозчики, в том числе из исторических регионов, начали осваивать нюансы, началось открытие все новых и новых маршрутов, добавил спикер. И подчеркнул, что "Крымавтотранс" очень плотно работает с историческими регионами России.В 2025 году благодаря изысканиям в бизнес-сфере и анализу рынка было открыто несколько таких новых популярных направлений, среди них: Крымск – Скадовск, Евпатория – Геническ, Севастополь – Снежное, уточнил Мартынов."Как это вообще происходит? Перевозчики видят, что есть перспектива открыть новое направление, к примеру, Донецк – Керчь. Видят, что очень много керчан желают попасть в Донецк, а сейчас вынуждены добираться с пересадками. И что многие дончане хотят в Керчь. И перевозчик предлагает в "Росавтотранс" – а это федеральная структура: "Давайте откроем такой маршрут. Я дам два, три, четыре или пять автобусов и будем искать время, чтобы их использовать". То есть спрос рождает предложение", – поделился гость эфира.Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую областьДиректор предприятия добавил, что межрегиональная автобусная сеть "Крымавтотранс" постоянно увеличивается, и в этом году появились и прочие совершенно новые маршруты, которые соединили Крым с другими регионами страны. Среди них: Севастополь – Астрахань, Симферополь – Брянск, Севастополь – Сочи, Евпатория – Волжский и другие.В сентябре в "Росавтотрансе" сообщили, что между Севастополем и Запорожской областью установлен новый автобусный маршрут регулярных пассажирских перевозок. А в Минтрансе России рассказали, что на капремонт и расширение трассы "Новороссия" выделены 10 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую областьАвтобус между Симферополем и Брянском пустят по новому маршрутуСевастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрут

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новые регионы россии, "крымавтотранс", вячеслав мартынов, общественный транспорт, новости крыма, новости