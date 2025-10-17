https://crimea.ria.ru/20251017/avtostantsii-simferopolya-za-leto-obsluzhili-bolee-milliona-passazhirov-1150260625.html

Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров

Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 17.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма.По данным ведомства, чаще всего путешественники выбирали маршруты в сторону Южного берега Крыма, а также западного побережья. В лидерах по пассажиропотоку оказались Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия и Судак. Также выросла популярность межрегиональных рейсов, особенно в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону и города новых территорий.Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут свяжет Севастополь и СимферопольСколько туристов ехали в Крым на автобусахВ Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты

