Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 17.10.2025
2025-10-17T16:50
2025-10-17T16:12
крым
новости крыма
симферополь
общественный транспорт
минтранс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111849/21/1118492135_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_a2d4b81ce6f9f73ed1a46fc7082c391d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма.По данным ведомства, чаще всего путешественники выбирали маршруты в сторону Южного берега Крыма, а также западного побережья. В лидерах по пассажиропотоку оказались Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия и Судак. Также выросла популярность межрегиональных рейсов, особенно в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону и города новых территорий.Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
крым, новости крыма, симферополь, общественный транспорт, минтранс крыма
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров

Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров – минтранс

16:50 17.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезнодорожный вокзал
Железнодорожный вокзал - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма.

"По итогам периода с июня по сентябрь 2025 года автостанции симферопольской сети обслужили 1 117 168 пассажиров. Эти цифры подтверждают высокую транспортную нагрузку, которая традиционно приходится на курортный сезон в Крыму", – сказано в сообщении профильного министерства.

По данным ведомства, чаще всего путешественники выбирали маршруты в сторону Южного берега Крыма, а также западного побережья. В лидерах по пассажиропотоку оказались Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия и Судак. Также выросла популярность межрегиональных рейсов, особенно в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону и города новых территорий.
"Для обеспечения комфортного сообщения в период пиковых нагрузок перевозчиками было организовано более 50 дополнительных сезонных рейсов. Эта мера позволила гибко реагировать на возросший спрос и минимизировать время ожидания транспорта для туристов и местных жителей", – проинформировали в минтрансе.
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
