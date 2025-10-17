Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров
Автостанции Симферополя за лето обслужили более миллиона пассажиров – минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Более 1,1 миллиона пассажиров воспользовались автостанциями Симферополя за курортный сезон 2025 года. Об этом проинформировали в пятницу в минтрансе Крыма.
"По итогам периода с июня по сентябрь 2025 года автостанции симферопольской сети обслужили 1 117 168 пассажиров. Эти цифры подтверждают высокую транспортную нагрузку, которая традиционно приходится на курортный сезон в Крыму", – сказано в сообщении профильного министерства.
По данным ведомства, чаще всего путешественники выбирали маршруты в сторону Южного берега Крыма, а также западного побережья. В лидерах по пассажиропотоку оказались Ялта, Евпатория, Саки, Феодосия и Судак. Также выросла популярность межрегиональных рейсов, особенно в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону и города новых территорий.
"Для обеспечения комфортного сообщения в период пиковых нагрузок перевозчиками было организовано более 50 дополнительных сезонных рейсов. Эта мера позволила гибко реагировать на возросший спрос и минимизировать время ожидания транспорта для туристов и местных жителей", – проинформировали в минтрансе.
Крымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров, сообщали ранее в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
