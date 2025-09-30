Рейтинг@Mail.ru
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250930/cherez-krym-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-v-khersonskuyu-oblast-1149831640.html
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область - РИА Новости Крым, 30.09.2025
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
Транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.09.2025
автобус
крым
краснодарский край
херсонская область
транспорт
новости
новости крыма
логистика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137038656_0:90:1280:810_1920x0_80_0_0_d549c90d19b1039c727a461224edb7a9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.Стоимость билета на маршрут составляет 4000 рублей. Для перевозок предоставляется комфортабельный автобус вместимостью на 45 мест, уточнили в республиканском минтрансе.Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00)Ранее сообщалось, что из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов.
крым
краснодарский край
херсонская область
РИА Новости Крым
Новости
автобус, крым, краснодарский край, херсонская область, транспорт, новости, новости крыма, логистика
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область

Автобусный маршрут "Крымск – Скадовск" запустили через Республику Крым

06:43 30.09.2025
 
© КрымтроллейбусПассажирский автобус
Пассажирский автобус
© Крымтроллейбус
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.

"С 30 сентября официально открывается новый ежедневный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск", – проинформировали в профильном министерстве.

Стоимость билета на маршрут составляет 4000 рублей. Для перевозок предоставляется комфортабельный автобус вместимостью на 45 мест, уточнили в республиканском минтрансе.
Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00)
"С 1 октября будет осуществляться обратный маршрут "Скадовск – Крымск". Отправление из Армянска – 09:20, из Керчи – в 12:40", – добавили в профильном министерстве.
Ранее сообщалось, что из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов.
Автобус Крым Краснодарский край Херсонская область Транспорт Новости Новости Крыма Логистика
 
Лента новостейМолния