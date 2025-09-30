https://crimea.ria.ru/20250930/cherez-krym-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-v-khersonskuyu-oblast-1149831640.html
Через Крым запустили новый автобусный маршрут в Херсонскую область
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Транзитом через Крым из Краснодарского края в Херсонскую область открыт новый межрегиональный автобусный маршрут "Крымск – Скадовск". Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым.Стоимость билета на маршрут составляет 4000 рублей. Для перевозок предоставляется комфортабельный автобус вместимостью на 45 мест, уточнили в республиканском минтрансе.Автобус следует через Керчь (время отправления 9:00) и Армянск (время отправления 12:00)Ранее сообщалось, что из Симферополя в Брянск запустили регулярный рейсовый автобус по новому направлению. Маршрут не пойдет через Крымский мост, а будет следовать транзитом по территории воссоединенных регионов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь и Запорожскую область соединит новый автобусный маршрутНовый автобусный маршрут соединил Севастополь и АстраханьДва новых автобусных маршрута запустят в Крыму
