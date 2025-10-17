https://crimea.ria.ru/20251017/boevikov-natsbata-aydar-prigovorili-k-dlitelnomu-lisheniyu-svobody-1150247753.html

Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Приговор в отношении 15 участников украинского нацбатальона "Айдар"* вынес Южный окружной военный суд. Боевики приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации."В Южном окружном военном суде вынесен приговор в отношении 15 участников запрещенного в нашей стране украинского нацбатальона "Айдар"*", – сказано в сообщении.По информации Генпрокуратуры, установлено, что подсудимые в разные периоды с августа 2014 по март 2022 года входили в подразделения признанного террористической организацией и запрещенного в нашей стране украинского штурмового батальона "Айдар"*.Боевики признаны виновными по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти и изменение конституционного строя Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России за участие в деятельности террористической организации и другие особо тяжкие преступления их приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года.Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении.Кроме того, в мае текущего года Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата

