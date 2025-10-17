Рейтинг@Mail.ru
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы - РИА Новости Крым, 17.10.2025
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы
Приговор в отношении 15 участников украинского нацбатальона "Айдар"* вынес Южный окружной военный суд. Боевики приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет... РИА Новости Крым, 17.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Приговор в отношении 15 участников украинского нацбатальона "Айдар"* вынес Южный окружной военный суд. Боевики приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации."В Южном окружном военном суде вынесен приговор в отношении 15 участников запрещенного в нашей стране украинского нацбатальона "Айдар"*", – сказано в сообщении.По информации Генпрокуратуры, установлено, что подсудимые в разные периоды с августа 2014 по март 2022 года входили в подразделения признанного террористической организацией и запрещенного в нашей стране украинского штурмового батальона "Айдар"*.Боевики признаны виновными по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти и изменение конституционного строя Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России за участие в деятельности террористической организации и другие особо тяжкие преступления их приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года.Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении.Кроме того, в мае текущего года Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики.* Организация признана террористической и запрещена в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
генеральная прокуратура рф, приговор, терроризм, южный окружной военный суд, новости, батальон "айдар" (запрещенная в россии организация)
Боевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы

Суд приговорил 15 боевиков нацбата "Айдар"* к лишению свободы на срок до 21 года

10:16 17.10.2025
 
© Генпрокуратура РоссииБоевиков нацбата "Айдар"* приговорили к длительному лишению свободы
Боевиков нацбата Айдар* приговорили к длительному лишению свободы
© Генпрокуратура России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Приговор в отношении 15 участников украинского нацбатальона "Айдар"* вынес Южный окружной военный суд. Боевики приговорены к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
"В Южном окружном военном суде вынесен приговор в отношении 15 участников запрещенного в нашей стране украинского нацбатальона "Айдар"*", – сказано в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, установлено, что подсудимые в разные периоды с августа 2014 по март 2022 года входили в подразделения признанного террористической организацией и запрещенного в нашей стране украинского штурмового батальона "Айдар"*.
"Боевики совершали на территории Донецкой Народной Республики действия, направленные на насильственный захват власти и изменение конституционного строя России", – добавили в сообщении.
Боевики признаны виновными по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти и изменение конституционного строя Российской Федерации), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).
С учетом позиции гособвинителя Генпрокуратуры России за участие в деятельности террористической организации и другие особо тяжкие преступления их приговорили к лишению свободы на сроки от 15 лет до 21 года.
Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении.
Кроме того, в мае текущего года Южный окружной военный суд приговорил участников военизированного нацобъединения "Азов"* к длительным срокам заключения за совершение серии преступлений против мирных жителей Донецкой Народной Республики.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненное
"Товарищ майор, прошу разобраться": как работает "Крымский СМЕРШ"
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
 
Генеральная прокуратура РФПриговорТерроризмЮжный окружной военный судНовостиБатальон "Айдар" (запрещенная в России организация)
 
