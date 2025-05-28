https://crimea.ria.ru/20250528/gotovil-blokadu-kryma-fsb-zaderzhala-uchastnika-ukrainskogo-natsbata-1146772275.html
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержало участника украинского незаконного вооруженного формирования, которое... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:56
2025-05-28T11:56
2025-05-28T13:00
россия
херсонская область
новые регионы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
транспортная блокада крыма
введение продуктовой блокады крыма со стороны украины
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержало участника украинского незаконного вооруженного формирования, которое осуществляло блокады Крыма со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.Задержанным оказался 52-летний россиянин, который добровольно вступил в нацбат, целями которого является осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма , а также нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение полуострова в состав Украины".Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, выясняют все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористовПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковЖителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
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россия, херсонская область, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), транспортная блокада крыма, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, новости
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
В Херсонской области за подготовку блокады Крыма задержан участник украинского нацбата
11:56 28.05.2025 (обновлено: 13:00 28.05.2025)