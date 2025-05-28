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Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата - РИА Новости Крым, 28.05.2025
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата
Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержало участника украинского незаконного вооруженного формирования, которое... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T11:56
2025-05-28T13:00
россия
херсонская область
новые регионы россии
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
транспортная блокада крыма
введение продуктовой блокады крыма со стороны украины
энергетическая блокада крыма
водная блокада крыма
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержало участника украинского незаконного вооруженного формирования, которое осуществляло блокады Крыма со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.Задержанным оказался 52-летний россиянин, который добровольно вступил в нацбат, целями которого является осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма , а также нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение полуострова в состав Украины".Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, выясняют все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Нижегородской области раскрыли курируемую из Польши ячейку террористовПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковЖителя Ялты осудили за призыв к экстремизму
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россия, херсонская область, новые регионы россии, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), транспортная блокада крыма, введение продуктовой блокады крыма со стороны украины, энергетическая блокада крыма, водная блокада крыма, новости
Готовил блокаду Крыма: ФСБ задержала участника украинского нацбата

В Херсонской области за подготовку блокады Крыма задержан участник украинского нацбата

11:56 28.05.2025 (обновлено: 13:00 28.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Управление Федеральной службы безопасности России по Херсонской области задержало участника украинского незаконного вооруженного формирования, которое осуществляло блокады Крыма со стороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Задержанным оказался 52-летний россиянин, который добровольно вступил в нацбат, целями которого является осуществление продовольственной, энергетической и водной блокад Крыма , а также нарушение целостности РФ и борьба, в том числе вооруженная, за "возвращение полуострова в состав Украины".

"В отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем, а равно участие в вооруженном конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ", – сказано в сообщении ФСБ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. В настоящее время силовики проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, выясняют все обстоятельства противоправной деятельности фигуранта.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области задержан местный житель по подозрению в передаче сведений о местах дислокации российских военнослужащих спецслужбам Украины.
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РоссияХерсонская областьНовые регионы РоссииФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Транспортная блокада КрымаВведение продуктовой блокады Крыма со стороны УкраиныЭнергетическая блокада КрымаВодная блокада КрымаНовости
 
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