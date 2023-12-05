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Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2023
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Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии
Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2023
Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2023
2023-12-05T17:57
2023-12-05T17:57
ростов-на-дону
южный окружной военный суд
национализм
события в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Отмечается, что женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году.По информации суда, с 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021 года подсудимая несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Там она участвовала в обеспечении деятельности террористического сообщества. Вышла из нацбата женщина после 25 ноября 2021 года по состоянию здоровья. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаУчастнику нацбата из Крыма ужесточили наказаниеВ Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии
ростов-на-дону
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ростов-на-дону, южный окружной военный суд, национализм, события в донбассе, новости
Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии

Суд приговорил участницу нацбатальона "Айдар"* к пяти годам колонии-поселения

17:57 05.12.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
Отмечается, что женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году.
"После окончания курсов первоначальной подготовки она была направлена в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар*", созданный для осуществления террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По информации суда, с 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021 года подсудимая несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Там она участвовала в обеспечении деятельности террористического сообщества.
Вышла из нацбата женщина после 25 ноября 2021 года по состоянию здоровья.
Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
* Запрещенная в России террористическая организация
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