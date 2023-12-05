https://crimea.ria.ru/20231205/voevala-v-dnr-uchastnitsa-natsbata-aydar-poluchila-5-let-kolonii-1133326432.html

Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии

Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии - РИА Новости Крым, 05.12.2023

Воевала в ДНР: участница нацбата "Айдар*" получила 5 лет колонии

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом... РИА Новости Крым, 05.12.2023

2023-12-05T17:57

2023-12-05T17:57

2023-12-05T17:57

ростов-на-дону

южный окружной военный суд

национализм

события в донбассе

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор участнице нацбатальона "Айдар"*, которая с 2020 года находилась на линии боевого соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.Отмечается, что женщина добровольно заключила контракт на три года с министерством обороны Украины в 2020 году.По информации суда, с 1 июня 2020 года по 25 апреля 2021 года подсудимая несла службу на линии боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике. Там она участвовала в обеспечении деятельности террористического сообщества. Вышла из нацбата женщина после 25 ноября 2021 года по состоянию здоровья. Суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам заключения в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Верховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаУчастнику нацбата из Крыма ужесточили наказаниеВ Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии

ростов-на-дону

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, южный окружной военный суд, национализм, события в донбассе, новости