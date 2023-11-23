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В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии
В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.11.2023
В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии
Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T15:46
2023-11-23T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщила пресс-служба Раздольненского райсуда республики.Молодой человек добровольно вступил в ряды нацбата в 2019 году по мотивам политической вражды по отношению к России и факту воссоединения Крыма с РФ, указали в пресс-службе.Злоумышленник принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, получал денежное довольствие и форменное обмундирование, охранял объекты нацбата.Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБВерховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата
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РИА Новости Крым
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96
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крым, раздольненский район крыма, суд, национализм, нацизм, неонацизм, происшествия, общество, новости крыма
В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии

В Крыму участника нацбата имени Челебиджихана* приговорили к 5,5 годам строгого режима

15:46 23.11.2023 (обновлено: 15:47 23.11.2023)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщила пресс-служба Раздольненского райсуда республики.
Молодой человек добровольно вступил в ряды нацбата в 2019 году по мотивам политической вражды по отношению к России и факту воссоединения Крыма с РФ, указали в пресс-службе.
Злоумышленник принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, получал денежное довольствие и форменное обмундирование, охранял объекты нацбата.
Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.
Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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