https://crimea.ria.ru/20231123/v-krymu-byvshiy-boevik-ukrainskogo-natsbata-poluchil-55-let-kolonii-1133010197.html

В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии

В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии - РИА Новости Крым, 23.11.2023

В Крыму бывший боевик украинского нацбата получил 5,5 лет колонии

Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T15:46

2023-11-23T15:46

2023-11-23T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил 23-летнего гражданина Украины к пяти с половиной годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщила пресс-служба Раздольненского райсуда республики.Молодой человек добровольно вступил в ряды нацбата в 2019 году по мотивам политической вражды по отношению к России и факту воссоединения Крыма с РФ, указали в пресс-службе.Злоумышленник принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, получал денежное довольствие и форменное обмундирование, охранял объекты нацбата.Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением, признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном.Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБВерховный суд Крыма утвердил приговор участнику украинского нацбатаПомогал в "продовольственной блокаде": в Крыму задержан член нацбата

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раздольненский район крыма, суд, национализм, нацизм, неонацизм, происшествия, общество, новости крыма