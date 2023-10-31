https://crimea.ria.ru/20231031/v-krymu-ukrainets-poluchil-srok-za-uchastie-v-natsbate--fsb-1132439283.html

В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ

В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023

В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ

Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины – бывшего участника "Крымско-татарского добровольческого батальона им. РИА Новости Крым, 31.10.2023

2023-10-31T12:00

2023-10-31T12:00

2023-10-31T12:02

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины – бывшего участника "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, мужчина в 2017 году добровольно вступил в ряды нацбата, принимал активное участие в его деятельности, занимался проверкой лиц и автомобилей на пунктах пропуска, охранял объекты батальона. В апреле этого года при попытке въезда на территорию полуострова мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму.Ранее суд приговорил к аналогичному наказанию родного брата осужденного, который также являлся участником незаконного вооруженного формирования.В начале октября Верховный суд Крыма приговорил к 8,5 годам колонии одного из заместителей главаря нацбата им. Челебиджихана*. Осужденный - житель Севастополя, капитан первого ранга ВСУ в отставке. Он принимал участие в антироссийских мероприятиях, в том числе в продовольственной и морской блокадах Крыма. Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБСпецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныВ Крыму ФСБ задержала украинского агента

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество, приговор, джанкойский районный суд, национализм, новости крыма