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В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ
В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ
Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины – бывшего участника "Крымско-татарского добровольческого батальона им. РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T12:00
2023-10-31T12:00
2023-10-31T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины – бывшего участника "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.По данным ведомства, мужчина в 2017 году добровольно вступил в ряды нацбата, принимал активное участие в его деятельности, занимался проверкой лиц и автомобилей на пунктах пропуска, охранял объекты батальона. В апреле этого года при попытке въезда на территорию полуострова мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму.Ранее суд приговорил к аналогичному наказанию родного брата осужденного, который также являлся участником незаконного вооруженного формирования.В начале октября Верховный суд Крыма приговорил к 8,5 годам колонии одного из заместителей главаря нацбата им. Челебиджихана*. Осужденный - житель Севастополя, капитан первого ранга ВСУ в отставке. Он принимал участие в антироссийских мероприятиях, в том числе в продовольственной и морской блокадах Крыма. Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.* террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму арестовали россиянина за передачу Украине секретных данных – ФСБСпецоперация ФСБ: задержаны три группы военной разведки УкраиныВ Крыму ФСБ задержала украинского агента
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, общество, приговор, джанкойский районный суд, национализм, новости крыма
В Крыму украинец получил срок за участие в нацбате – ФСБ
В Крыму украинец приговорен к 5 годам заключения за участие в нацбате имени Челебиджихана*
12:00 31.10.2023 (обновлено: 12:02 31.10.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Джанкойский районный суд Крыма приговорил к пяти годам лишения свободы гражданина Украины – бывшего участника "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана"*. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
По данным ведомства, мужчина в 2017 году добровольно вступил в ряды нацбата, принимал активное участие в его деятельности, занимался проверкой лиц и автомобилей на пунктах пропуска, охранял объекты батальона.
В апреле этого года при попытке въезда на территорию полуострова мужчину задержали сотрудники Погрануправления ФСБ по Крыму.
"Джанкойский районный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Ранее суд приговорил к аналогичному наказанию родного брата осужденного, который также являлся участником незаконного вооруженного формирования.
В начале октября Верховный суд Крыма приговорил к 8,5 годам колонии одного из заместителей главаря нацбата им. Челебиджихана*
. Осужденный - житель Севастополя, капитан первого ранга ВСУ в отставке. Он принимал участие в антироссийских мероприятиях, в том числе в продовольственной и морской блокадах Крыма.
Батальон имени Номана Челебиджихана*, также известный как "Аскер"* – добровольческое вооруженное формирование, состоящее преимущественно из крымских татар, выступающих против вхождения Крыма в состав России. Организация была создана в начале 2016 года бывшим вице-премьером Крыма, бизнесменом Ленуром Ислямовым, который в 2014 году сбежал на Украину.
* террористическая организация, запрещенная в РФ
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