https://crimea.ria.ru/20251016/v-indonezii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1150220058.html
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T09:43
2025-10-16T09:43
2025-10-16T09:48
в мире
индонезия
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_273dff5929baa48cfc9ef34e1d6b3827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Подземные толчки зафиксированы в четверг утром. Очаг залегал на глубине 11 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло новое мощное землетрясениеУгроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов ФилиппинСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
индонезия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_237:0:1197:720_1920x0_80_0_0_b2742184f9e32d3094a515a470323e50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В провинции Индонезии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.5
09:43 16.10.2025 (обновлено: 09:48 16.10.2025)