Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251016/v-indonezii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1150220058.html
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В Индонезии произошло сильное землетрясение - РИА Новости Крым, 16.10.2025
В Индонезии произошло сильное землетрясение
В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.10.2025
2025-10-16T09:43
2025-10-16T09:48
в мире
индонезия
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_273dff5929baa48cfc9ef34e1d6b3827.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Подземные толчки зафиксированы в четверг утром. Очаг залегал на глубине 11 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло новое мощное землетрясениеУгроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов ФилиппинСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
индонезия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/17/1127737205_237:0:1197:720_1920x0_80_0_0_b2742184f9e32d3094a515a470323e50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, индонезия, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, новости
В Индонезии произошло сильное землетрясение

В провинции Индонезии зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6.5

09:43 16.10.2025 (обновлено: 09:48 16.10.2025)
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Подземные толчки зафиксированы в четверг утром. Очаг залегал на глубине 11 км.

"Магнитуда достигла 6.5. Расстояние - 1197 км от города Амбон и 211 км от города Джаяпура, Индонезия", – говорится в публикации.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.
Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
Сейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить
 
В миреИндонезияЗемлетрясениеСейсмологияЕвропейский средиземноморский сейсмологический центрНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:25Шесть украинских БЭКов уничтожены в Черном море
12:16В Севастополе в третий раз за день закрыт морской рейд
12:14Россия ударила "Кинжалами" по энергосистеме и военным объектам Украины
12:08Рабочий погиб на стройке в Феодосии - начальник участка получил срок
11:49Полиция Крыма задержала в Тюмени фальшивую суррогатную мать
11:30В Крыму задержали банду домушников с украденным золотом
11:23Течет потолок и нет отопления: в Крыму СК проверяет больницу из-за жалоб
11:16Откажется ли Индия от российской нефти: Нью-Дели ответил Трампу
11:10Крымские нейрохирурги провели две уникальные операции
11:02Умер многократный участник Парадов Победы генерал-полковник Николай Кизюн
10:55В Крым пришли морозы
10:50Бортников назвал причастных к инцидентам с БПЛА над Европой
10:40Работникам промышленности могут дать налоговые вычеты на жилье
10:32Удары по Украине вывели из строя энергообъекты – отключения в 10 областях
10:22Для чего Британия запугивает Евросоюз "российской угрозой"
10:16Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
10:01В Симферополе стартовал отопительный сезон
09:53Более 120 колл-центров на Украине вовлекают россиян в терроризм
09:43В Индонезии произошло сильное землетрясение
09:34Киев и Лондон готовят диверсии против "Турецкого потока" – ФСБ
Лента новостейМолния