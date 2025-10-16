https://crimea.ria.ru/20251016/v-indonezii-proizoshlo-silnoe-zemletryasenie-1150220058.html

В Индонезии произошло сильное землетрясение

В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. РИА Новости Крым, 16.10.2025

2025-10-16T09:43

2025-10-16T09:43

2025-10-16T09:48

в мире

индонезия

землетрясение

сейсмология

европейский средиземноморский сейсмологический центр

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В провинции Папуа в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом свидетельствуют данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.Подземные толчки зафиксированы в четверг утром. Очаг залегал на глубине 11 км.На данный момент информации о пострадавших и разрушениях нет.Накануне землетрясение магнитудой 5,2 произошло у восточного побережья Камчатки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Камчатке произошло новое мощное землетрясениеУгроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов ФилиппинСейсмоопасный Крым: ждать ли землетрясений и где безопаснее строить

