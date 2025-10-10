https://crimea.ria.ru/20251010/ugroza-tsunami-obyavlena-posle-moschnogo-zemletryaseniya-u-beregov-filippin-1150095781.html

Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин

Три мощных землетрясения произошли утром в пятницу у берегов Филиппин. В регионе объявлена угроза цунами.

2025-10-10T06:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Три мощных землетрясения произошли утром в пятницу у берегов Филиппин. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщили американские сейсмологи и метеорологи.По их данным, магнитуда подземных толчков составляла 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.После первого произошло еще два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.Угрозу объявили и для некоторых регионов в Индонезии.Филиппины – государство в Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 7000 островов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

