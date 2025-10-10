Рейтинг@Mail.ru
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин - РИА Новости Крым, 10.10.2025
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин
Три мощных землетрясения произошли утром в пятницу у берегов Филиппин. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщили американские сейсмологи и... РИА Новости Крым, 10.10.2025
2025-10-10T06:52
2025-10-10T06:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Три мощных землетрясения произошли утром в пятницу у берегов Филиппин. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщили американские сейсмологи и метеорологи.По их данным, магнитуда подземных толчков составляла 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.После первого произошло еще два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.Угрозу объявили и для некоторых регионов в Индонезии.Филиппины – государство в Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 7000 островов.
Угроза цунами объявлена после мощного землетрясения у берегов Филиппин

У берегов Филиппин произошло три мощных землетрясения и объявлена угроза цунами

06:52 10.10.2025
 
Падение камней во время землетрясения в Филиппинах. Архивное фото
Падение камней во время землетрясения в Филиппинах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
© AP Photo Harley Palangchao
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Три мощных землетрясения произошли утром в пятницу у берегов Филиппин. В регионе объявлена угроза цунами. Об этом сообщили американские сейсмологи и метеорологи.
По их данным, магнитуда подземных толчков составляла 7,4. Эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао, их очаг залегал на глубине 58 километров.
После первого произошло еще два землетрясения магнитудой 5,9 и 6,0 у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США предупредило о волнах цунами высотой от одного до трех метров у прибрежных районов Филиппин.
Угрозу объявили и для некоторых регионов в Индонезии.
Филиппины – государство в Юго-Восточной Азии в западной части Тихого океана, состоящее из более чем 7000 островов.
Лента новостейМолния