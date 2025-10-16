Машины быстрее людей: в Крыму стартовала уборка овощей "борщевого набора"
17:33 16.10.2025 (обновлено: 17:34 16.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Обеспеченность Крыма местным картофелем достигает 40 процентов, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым замминистра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник, уточнив, что недостающую потребность закрывают картошкой из Липецкой области, Пензы и Воронежа.
В Крыму хозяйства приступили к промышленной уборке картофеля. Основные посевные площади этой культуры находятся в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах.
Машины быстрее и экономнее
"В республике предстоит убрать свыше трех тысяч гектаров. Эта площадь примерно равна прошлогодней. Но мы прогнозируем, что в текущем году валовой сбор картофеля будет не ниже, чем в прошлом и достигнет больше 60 тысяч тонн. Более того, сейчас есть все предпосылки, чтобы перевыполнить эти показатели", - сказал замминистра.
По его словам, в Крыму есть хозяйства, где урожайность достигает 30-50 тонн с гектара. К таким, например, относятся картофельные поля фермера Керима Челебиева из Джанкойского района, где как раз стартовала механизированная уборка картофеля.
Переход от ручного труда к машинной уборке имеет важное значение: он позволяет в разы увеличить объемы и скорость заготовки овощей, значительно снизить их себестоимость и минимизировать потери урожая, уверяют в профильном министерстве.
Руководитель КФХ подтверждает: "На предприятии убирают до 200-250 тонн картофеля в день, и если бы это делали люди, за работу им пришлось бы заплатить больше миллиона рублей в день. А трактор - сам копает, сам чистит. Одновременно с ним максимум работают пять человек, уходит 50 тысяч рублей в день".
Немецкая чудо-машина плавно движется по полю. "Вершки" от "корешков" шустро отделяет, крупные гладкие клубни "проходят" по транспортеру через шершавые валики, и пересыпаются в огромные мешки уже без комьев грязи и травы.
Но есть у машинной уборки и недостатки: бывает, что картофель травмируется, и его приходится продавать чуть дешевле из-за нетоварного внешнего вида, добавляет фермер.
"Урожайность разная, все зависит от сорта, если "Королева Анна", то до 35 тонн с гектара, а там у меня "Аризона", берем до 60 тонн с гектара. А в прошлом году и до 70 тонн с гектара было. Но в этом году жара, сложности были. Сильные ветры картошку сильно душили. Вообще думал, что ничего не получится", - признается он корреспонденту РИА Новости Крым.
В целом же, по его словам, урожай картофеля в этом году, учитывая непростые погодные условия, неплохой.
- А где можно купить ваш картофель?..
- На рынке в Симферополе, на ярмарках от регионального минсельхоза. Также мы отправляем его в Москву и Пятигорск.
На полях Челебиева растут все овощи, что нужны для борща. Кроме картофеля также есть свекла, лук, морковь, капуста. Все поливное, на капельном орошении. Полив ведется из скважин. Всего под овощами "борщевого набора" занято 350 гектаров.
"Свекла в этом году хорошо уродила, урожайность до 60 тонн с гектара. Уборка капусты начнется через десять дней. Морковь еще не убирали, надо чуть-чуть подождать, чтобы перенесла два-три заморозка и окрепла, и на хранении лучше себя вела", - уточняет он.
- Есть у вас площади, где хранить овощи?
- Хранилища арендуем. Но их катастрофически не хватает. Нам бы еще найти на пять-шесть тысяч тонн найти, чтобы хранить весь свой урожай, максимально сохраняя высокое качество товара до глубокой весны.
© РИА Новости КрымУборка овощей в Джанкойском районе Крыма
В сельском хозяйстве Керим Челебиев работает уже 27 лет. Выращивает не только овощи, но и зерновые культуры, занимается животноводством.
"Еще мой отец на 20-30 сотках высаживал картофель, и тогда это считалось много. (Смеется). С детства люблю земледелие. Самостоятельно начал работать в 17 лет. Сначала выращивал зерновые. Но с годами понял, что тяжело заниматься каким-то одним направлением, одной культурой. В Крыму ведь рискованная зона земледелия. Лучше, когда полный цикл. Также занимаюсь животноводством", - рассказывает он.
Его сын, Муртаза, которому 21 год, во всем помогает отцу, на тракторе работает. Учится в аграрном. Руководить ему пока рано: чтобы руководить, должно знать все, с самых низов, уверен родитель.
Сладкая царица борщей
На соседнем поле убирают свеклу. Здесь без механизации. Дергают вручную, обрывают ботву, складывают корешки в ведра, чтобы затем ссыпать урожай в мешки. Чуть отстает от остальных работников Ольга Ивановна. Но и в свои 77 лет за восьмичасовую смену она умудряется собрать до 20 мешков корнеплодов и заработать до трех тысяч рублей.
"Все неплохая прибавка к пенсии! Есть у нас и шустрые, которые по пять тысяч рублей за день зарабатывают. Главное - не лениться. Да и работа хорошая, на свежем воздухе", - говорит она, разминая спину.
Отрываясь от грядки, она рассказывает, что больше тридцати лет проработала в отделе культуры. Работала и библиотекарем, и в клубе. И что молодежь ее уважает. На уборку овощей она, как и многие другие работники, приезжает из соседнего Марьино.
- Тяжело вам, наверное. Спина болит?..
- Вы меня не жалейте. Сельский труд - он всегда такой. И он мне нравится", - признается пенсионерка. И с гордостью добавляет: наша свекла и красивая, и сладкая. Для борща - самое то".
Овощи разные в Крыму растут
По информации регионального минсельхоза, овощей открытого грунта крымскими аграриями собрано уже более 64 тысяч тонн с площади 6,1 тысяч гектаров. Из них капусты – 4 533 тонны, свеклы – 2 302,6, моркови – 8 492 тонны, лука – 18 128,08 тонн, бахчевых – 16 113,2 тонн.
Картофеля собрано 17 965 тонн с площади чуть более трех тысяч гектаров. И это на четыре процента больше, если сравнивать с 2024 годом.
"В рамках оказания мер господдержки в текущем году хозяйственным субъектам было доведено порядка 20 миллионов рублей средств субсидий из республиканского бюджета. Средства они могли расходовать на семенной посадочный материал, оплату горюче-смазочных материалов, а также оплату заработной платы сотрудников, трудящихся в хозяйственных предприятиях", - уточнили РИА Новости Крым в ведомстве.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что Крым полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Также в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий.
