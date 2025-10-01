Рейтинг@Mail.ru
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-ozimymi-zernovymi-zaseyut-bolee-500-tysyach-gektarov-1149865555.html
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T09:23
2025-10-01T09:23
крым
новости крыма
сельское хозяйство
урожай зерновых культур
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c12c5c0b1d62e9f4ce96213d74b75ab5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.Первыми к работе приступили аграрии Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Традиционно самые большие площади для сева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября. По словам руководителя региона, сил и средств для выполнения всех работ в установленные сроки достаточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюВ Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_7efb44b32ca328797afb98c988b689ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, сергей аксенов
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров

В Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров – Аксенов

09:23 01.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОзимые
Озимые - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымские аграрии активно приступили к севу озимых зерновых культур. Под пшеницу, рапс и кориандр в этом году отведено более 526 тысяч гектаров. Согласно данным министерства сельского хозяйства РК, в настоящее время засеяно уже 8,6 тысячи гектаров, что составляет 1,6 % от общей запланированной площади", - написал он в своем Telegram-канале.
В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.
Первыми к работе приступили аграрии Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Традиционно самые большие площади для сева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.
Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября. По словам руководителя региона, сил и средств для выполнения всех работ в установленные сроки достаточно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках
16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсию
В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
 
КрымНовости КрымаСельское хозяйствоУрожай зерновых культурСергей Аксенов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
10:28Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
10:14При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
09:45Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
09:40В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни
09:36Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
09:23В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
09:12В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя
08:52На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм
08:31Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв
08:11Крымский мост: оперативная обстановка
08:02В акватории Черного моря уничтожают БЭК
07:43Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
07:30Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:10В США шатдаун
06:40Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
06:06Осенний призыв и "спецкнопка" от мошенников: что ждет россиян в октябре
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
Лента новостейМолния