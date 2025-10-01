https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-ozimymi-zernovymi-zaseyut-bolee-500-tysyach-gektarov-1149865555.html

В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.Первыми к работе приступили аграрии Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Традиционно самые большие площади для сева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября. По словам руководителя региона, сил и средств для выполнения всех работ в установленные сроки достаточно.

