https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-ozimymi-zernovymi-zaseyut-bolee-500-tysyach-gektarov-1149865555.html
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T09:23
2025-10-01T09:23
2025-10-01T09:23
крым
новости крыма
сельское хозяйство
урожай зерновых культур
сергей аксенов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c12c5c0b1d62e9f4ce96213d74b75ab5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.Первыми к работе приступили аграрии Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Традиционно самые большие площади для сева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября. По словам руководителя региона, сил и средств для выполнения всех работ в установленные сроки достаточно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму создают новые сорта овощей: что скоро появится на прилавках16 тысяч ветеранов сельхозотрасли в Крыму получают повышенную пенсиюВ Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/04/1119223766_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_7efb44b32ca328797afb98c988b689ed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сельское хозяйство, урожай зерновых культур, сергей аксенов
В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
В Крыму под сев озимых зерновых отвели 526 тысяч гектаров – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Крымские аграрии активно приступили к севу озимых зерновых культур. Под пшеницу, рапс и кориандр в этом году отведено более 526 тысяч гектаров. Согласно данным министерства сельского хозяйства РК, в настоящее время засеяно уже 8,6 тысячи гектаров, что составляет 1,6 % от общей запланированной площади", - написал он в своем Telegram-канале.
В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.
Первыми к работе приступили аграрии Красноперекопского, Джанкойского, Раздольненского, Симферопольского и Сакского районов. Традиционно самые большие площади для сева зерновых находятся в хозяйствах Красногвардейского, Джанкойского и Ленинского районов.
Завершить сев озимых культур планируется до 20 ноября. По словам руководителя региона, сил и средств для выполнения всех работ в установленные сроки достаточно.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: