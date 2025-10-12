Рейтинг@Mail.ru
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2025
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 12.10.2025
На поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей
Крым полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Также в республике выросло производство масличных культур, овощей... РИА Новости Крым, 12.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Также в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полуострова.Аксенов отметил, что нынешний год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли. Тем не менее развитие продолжается – на поддержку отрасли в текущем году выделено порядка 3,2 млрд рублей.Глава крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что всего за 11 лет на развитие сельского хозяйства, поддержку аграриев из бюджета было выделено порядка 30 млрд рублей, что способствовало росту интереса людей к этой отрасли, повышению производственных показателей на действующих предприятиях.Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что почти половина жителей полуострова проживает в сельской местности. АПК играет важную роль в экономике региона, составляет 7,3% ВРП и дает работу более чем 100 тысячам человек.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отметил, что благодаря ежедневному, подчас невидимому труду работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на столах крымчан есть свежий хлеб, сочные фрукты, натуральные овощи и полезные продукты.Министр подчеркнул, что крымское сельское хозяйство сегодня – это динамично развивающаяся, современная отрасль, в которой не просто сохраняются традиции, а активно внедряются новые технологии: капельное орошение, умные теплицы, цифровизация процессов. Посевные площади растут, увеличиваются урожаи зерновых и плодовых культур. Крымские виноделы и сыровары побеждают на престижных международных конкурсах, а продукция полуострова пользуется заслуженным спросом.Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Крым полностью покрывает внутренние потребности рынка по зерновым и зернобобовым культурам. Также в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности полуострова.

"Собранный урожай зерновых и зернобобовых культур позволяет полностью обеспечить внутренние потребности региона. Выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий. Увеличено поголовье крупного рогатого скота, свиней, овец, коз", – сказано в сообщении главы региона.

Аксенов отметил, что нынешний год оказался непростым в плане погодных условий: засуха и весенние заморозки сильно ударили по отрасли. Тем не менее развитие продолжается – на поддержку отрасли в текущем году выделено порядка 3,2 млрд рублей.
Глава крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что всего за 11 лет на развитие сельского хозяйства, поддержку аграриев из бюджета было выделено порядка 30 млрд рублей, что способствовало росту интереса людей к этой отрасли, повышению производственных показателей на действующих предприятиях.

"После возвращения Крымского полуострова в Россию наше сельское хозяйство, промышленность обретают новые возможности, с каждым годом все более отчетливо раскрывается потенциал этих отраслей", – подчеркнул Константинов.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк отметил, что почти половина жителей полуострова проживает в сельской местности. АПК играет важную роль в экономике региона, составляет 7,3% ВРП и дает работу более чем 100 тысячам человек.
"В этом году уже введено в эксплуатацию 380 га мелиорируемых земель и свыше 2 тысяч га сельхозугодий. В планах – строительство двух молочных комплексов, закладка 700 га садов и 1100 га виноградников, что откроет новые перспективы для крымского агробизнеса", – рассказал председатель крымского совмина.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк отметил, что благодаря ежедневному, подчас невидимому труду работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на столах крымчан есть свежий хлеб, сочные фрукты, натуральные овощи и полезные продукты.
Министр подчеркнул, что крымское сельское хозяйство сегодня – это динамично развивающаяся, современная отрасль, в которой не просто сохраняются традиции, а активно внедряются новые технологии: капельное орошение, умные теплицы, цифровизация процессов. Посевные площади растут, увеличиваются урожаи зерновых и плодовых культур. Крымские виноделы и сыровары побеждают на престижных международных конкурсах, а продукция полуострова пользуется заслуженным спросом.
Ранее сообщалось, что в Крыму в этом году под сев озимых зерновых культур отведено 526 тысяч гектаров, на данный момент уже засеяны 1,6% площадей. В рамках посевной кампании в распоряжении аграриев региона имеется более 5600 тракторов и порядка 2100 единиц рабочей посевной техники.
