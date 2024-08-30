https://crimea.ria.ru/20240830/dergaem-zelenku-kak-vyraschivayut-yaltinskiy-luk-v-krymskom-predgore-1140003906.html

"Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорье

"Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорье - РИА Новости Крым, 30.08.2024

"Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорье

В предгорье Крыма тоже выращивают знаменитый ялтинский лук. И, как уверяет фермер Эдип Нурмамбетов из Белогорского района, этот лук ничуть не уступает по вкусу... РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T14:35

2024-08-30T14:35

2024-08-30T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В предгорье Крыма тоже выращивают знаменитый ялтинский лук. И, как уверяет фермер Эдип Нурмамбетов из Белогорского района, этот лук ничуть не уступает по вкусу оригинальному, выращенному на Ай-Петри. Он такой же плоский, без горечи. И бывает не только фиолетовым, но и белым. Отличается хорошей "лежкостью" - может храниться до мая-июня, вплоть до следующего урожая.Семейное дело"После кризиса 1998 отец решил заняться сельским хозяйством, и в далеком 1999-м привез семена лука из села Запрудное (ЮБК - ред.). С тех пор мы ялтинским луком и занимаемся. Сначала получали всего около трех тонн в год, но потихоньку вышли на промышленные масштабы", - рассказывает Эдип РИА Новости Крым. И добавляет, что его отец сам придумывал "всякие агрегаты", чтобы повысить урожайность и даже сам спроектировал рассадопосадочную машину.Сейчас Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук собственной селекции на 35 гектарах земли. И смеются: "Мы без лука за стол не садимся, все с ним едим"."Когда замуж вышла, мне это было непривычно. А потом по совету свекрови стала всегда хранить в холодильнике пакетик с начищенным луком, так удобнее", - признается супруга Эдипа Ленура.Пока муж общается с журналистами и объясняет им особенности выращивания сладкого лука в крымском предгорье, она по крымско-татарской традиции угощает гостей кофе и сладостями. И признается корреспонденту РИА Новости Крым, что на поле бывает редко, в сезон у мужа работы много и она его почти не видит, но что поделать, работа у него такая.Кроме традиционного фиолетового ялтинского лука Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук-альбинос, и гордятся этим.- Бытует мнение, что настоящему ялтинскому луку нужны исключительно почвы ЮБК?- Да. Есть такое. (Улыбается). Но и в наших условиях северного предгорья он отлично растет. Если создать закрытый тип опыления, то горьких экземпляров не должно быть. Но у нас тут достаточно изолированная зона - ближайшее село в двух-трех километрах.- Как оцениваете урожай этого года?- Урожайность отличная! В этом году где-то 50 тонн с гектара получается. Ежегодно около 1500 тонн лука мы семьей реализуем. В основном на материк - Москва, Питер, Краснодар, Ростов.- А проблемы какие есть?- Проблема в том, что у нас нет складов своих, все в аренде. Как-то пробовали взять грант на постройку овощехранилища, но нам не одобрили.Дергать бережно и зеленымЕсли сеют лук посадочной машиной или сеялкой, то убирают исключительно вручную. Уборка в хозяйстве началась еще около трех недель назад, а сейчас набрала обороты. Погодные условия повлияли на раннее созревание луковиц.На уборке трудятся в основном сезонные рабочие."Брать нужно возле самой луковицы, прокручивать и плавно выдергивать, - объясняет работница Галина Хатипова. – Выбираем мы весь лук, потом укладываем его в бурты, где его периодически открывают, чтобы он подышал. Это длительный процесс. Когда лук в буртах готов, мы садимся на переборку и сортировку".В этом году качество луковиц отличное, размер "самый ходовой" – "восьмерка" и "девятка" (радиус головки 8-9 сантиметров – ред.). Цвет темный, бордовый, что тоже принципиально", говорит она.В благоприятный день бригада убирает примерно гектар поля. Длина грядки, которую за день проходит человек, 140 метров. И в каждом метре около шестидесяти луковиц."Чтобы спина не болела, каждый час – перерыв на 10 минут, а когда четыре часа отработали – оплачиваемый обед, - продолжает Хатипова. – Вообще, нас не обижают, если очень жарко, то и мороженое привозят на поле, и воду питьевую – обязательно".В Крыму много лука"Под луком (на территории Республики Крым – ред.) занято 1015 гектаров, уже проведена уборка на 580 гектарах, собранный урожай составляет почти 15 тысяч тонн. Уборка продолжается", - рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, в Крыму большая часть лука - это гибридные культуры, сортов сладкого лука очень много.Крымский лук продают как на местных рынках, так и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, закладывают его на зимнее хранение, добавил замминистра.По информации регионального минсельхоза, общая сумма субсидий в овощеводство открытого грунта в этом году составила 26 млн рублей. Кроме этого, в ближайшее время на субсидию смогут рассчитывать аграрии, занятые в овощеводстве защищенного грунта. На компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые расходуются при производстве овощей защищенного грунта, в бюджете предусмотрено 20 млн рублей.Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.Также ялтинский лук выращивают в Холмовке, на агроферме (тогда колхоз "Украина" – ред.), которая существует уже почти 80 лет. Это было одно из богатейших сельхозпредприятий на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить настоящий ялтинский лукЖара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндальДешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20240809/v-krymu-nachali-sbor-krasnoy-yagody--urozhay-spasli-ot-zhary-i-sukhoveev-1139490066.html

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сельское хозяйство, крым, новости крыма, минсельхоз крыма, николай тютюник, ялтинский лук, белогорский район, видео