"Дергаем "зеленку": как выращивают ялтинский лук в крымском предгорье

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В предгорье Крыма тоже выращивают знаменитый ялтинский лук. И, как уверяет фермер Эдип Нурмамбетов из Белогорского района, этот лук ничуть не уступает по вкусу оригинальному, выращенному на Ай-Петри. Он такой же плоский, без горечи. И бывает не только фиолетовым, но и белым. Отличается хорошей "лежкостью" - может храниться до мая-июня, вплоть до следующего урожая.Семейное дело"После кризиса 1998 отец решил заняться сельским хозяйством, и в далеком 1999-м привез семена лука из села Запрудное (ЮБК - ред.). С тех пор мы ялтинским луком и занимаемся. Сначала получали всего около трех тонн в год, но потихоньку вышли на промышленные масштабы", - рассказывает Эдип РИА Новости Крым. И добавляет, что его отец сам придумывал "всякие агрегаты", чтобы повысить урожайность и даже сам спроектировал рассадопосадочную машину.Сейчас Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук собственной селекции на 35 гектарах земли. И смеются: "Мы без лука за стол не садимся, все с ним едим"."Когда замуж вышла, мне это было непривычно. А потом по совету свекрови стала всегда хранить в холодильнике пакетик с начищенным луком, так удобнее", - признается супруга Эдипа Ленура.Пока муж общается с журналистами и объясняет им особенности выращивания сладкого лука в крымском предгорье, она по крымско-татарской традиции угощает гостей кофе и сладостями. И признается корреспонденту РИА Новости Крым, что на поле бывает редко, в сезон у мужа работы много и она его почти не видит, но что поделать, работа у него такая.Кроме традиционного фиолетового ялтинского лука Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук-альбинос, и гордятся этим.- Бытует мнение, что настоящему ялтинскому луку нужны исключительно почвы ЮБК?- Да. Есть такое. (Улыбается). Но и в наших условиях северного предгорья он отлично растет. Если создать закрытый тип опыления, то горьких экземпляров не должно быть. Но у нас тут достаточно изолированная зона - ближайшее село в двух-трех километрах.- Как оцениваете урожай этого года?- Урожайность отличная! В этом году где-то 50 тонн с гектара получается. Ежегодно около 1500 тонн лука мы семьей реализуем. В основном на материк - Москва, Питер, Краснодар, Ростов.- А проблемы какие есть?- Проблема в том, что у нас нет складов своих, все в аренде. Как-то пробовали взять грант на постройку овощехранилища, но нам не одобрили.Дергать бережно и зеленымЕсли сеют лук посадочной машиной или сеялкой, то убирают исключительно вручную. Уборка в хозяйстве началась еще около трех недель назад, а сейчас набрала обороты. Погодные условия повлияли на раннее созревание луковиц.На уборке трудятся в основном сезонные рабочие."Брать нужно возле самой луковицы, прокручивать и плавно выдергивать, - объясняет работница Галина Хатипова. – Выбираем мы весь лук, потом укладываем его в бурты, где его периодически открывают, чтобы он подышал. Это длительный процесс. Когда лук в буртах готов, мы садимся на переборку и сортировку".В этом году качество луковиц отличное, размер "самый ходовой" – "восьмерка" и "девятка" (радиус головки 8-9 сантиметров – ред.). Цвет темный, бордовый, что тоже принципиально", говорит она.В благоприятный день бригада убирает примерно гектар поля. Длина грядки, которую за день проходит человек, 140 метров. И в каждом метре около шестидесяти луковиц."Чтобы спина не болела, каждый час – перерыв на 10 минут, а когда четыре часа отработали – оплачиваемый обед, - продолжает Хатипова. – Вообще, нас не обижают, если очень жарко, то и мороженое привозят на поле, и воду питьевую – обязательно".В Крыму много лука"Под луком (на территории Республики Крым – ред.) занято 1015 гектаров, уже проведена уборка на 580 гектарах, собранный урожай составляет почти 15 тысяч тонн. Уборка продолжается", - рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, в Крыму большая часть лука - это гибридные культуры, сортов сладкого лука очень много.Крымский лук продают как на местных рынках, так и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, закладывают его на зимнее хранение, добавил замминистра.По информации регионального минсельхоза, общая сумма субсидий в овощеводство открытого грунта в этом году составила 26 млн рублей. Кроме этого, в ближайшее время на субсидию смогут рассчитывать аграрии, занятые в овощеводстве защищенного грунта. На компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые расходуются при производстве овощей защищенного грунта, в бюджете предусмотрено 20 млн рублей.Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.Также ялтинский лук выращивают в Холмовке, на агроферме (тогда колхоз "Украина" – ред.), которая существует уже почти 80 лет. Это было одно из богатейших сельхозпредприятий на полуострове.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отличить настоящий ялтинский лукЖара только на пользу: в Крыму собирают самый сладкий миндальДешевая капуста и дорогие помидоры: обзор цен на продукты в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В предгорье Крыма тоже выращивают знаменитый ялтинский лук. И, как уверяет фермер Эдип Нурмамбетов из Белогорского района, этот лук ничуть не уступает по вкусу оригинальному, выращенному на Ай-Петри. Он такой же плоский, без горечи. И бывает не только фиолетовым, но и белым. Отличается хорошей "лежкостью" - может храниться до мая-июня, вплоть до следующего урожая.
Семейное дело
"После кризиса 1998 отец решил заняться сельским хозяйством, и в далеком 1999-м привез семена лука из села Запрудное (ЮБК - ред.). С тех пор мы ялтинским луком и занимаемся. Сначала получали всего около трех тонн в год, но потихоньку вышли на промышленные масштабы", - рассказывает Эдип РИА Новости Крым.
И добавляет, что его отец сам придумывал "всякие агрегаты", чтобы повысить урожайность и даже сам спроектировал рассадопосадочную машину.
Сейчас Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук собственной селекции на 35 гектарах земли. И смеются: "Мы без лука за стол не садимся, все с ним едим".
"Когда замуж вышла, мне это было непривычно. А потом по совету свекрови стала всегда хранить в холодильнике пакетик с начищенным луком, так удобнее", - признается супруга Эдипа Ленура.
Пока муж общается с журналистами и объясняет им особенности выращивания сладкого лука в крымском предгорье, она по крымско-татарской традиции угощает гостей кофе и сладостями. И признается корреспонденту РИА Новости Крым, что на поле бывает редко, в сезон у мужа работы много и она его почти не видит, но что поделать, работа у него такая.
Кроме традиционного фиолетового ялтинского лука Нурмамбетовы выращивают ялтинский лук-альбинос, и гордятся этим.
"Мы заметили, что почти в каждом урожае попадаются альбиносы – белые головки, стали их отбирать и выращивать отдельно. Сейчас получаем около 50 тонн именно белого ялтинского лука", - рассказывает фермер. И отмечает: этот лук такой же сочный и сладкий, как привычный фиолетовый, а может даже и вкуснее.
- Бытует мнение, что настоящему ялтинскому луку нужны исключительно почвы ЮБК?
- Да. Есть такое. (Улыбается). Но и в наших условиях северного предгорья он отлично растет. Если создать закрытый тип опыления, то горьких экземпляров не должно быть. Но у нас тут достаточно изолированная зона - ближайшее село в двух-трех километрах.
- Как оцениваете урожай этого года?
- Урожайность отличная! В этом году где-то 50 тонн с гектара получается. Ежегодно около 1500 тонн лука мы семьей реализуем. В основном на материк - Москва, Питер, Краснодар, Ростов.
- А проблемы какие есть?
- Проблема в том, что у нас нет складов своих, все в аренде. Как-то пробовали взять грант на постройку овощехранилища, но нам не одобрили.
Дергать бережно и зеленым
Если сеют лук посадочной машиной или сеялкой, то убирают исключительно вручную. Уборка в хозяйстве началась еще около трех недель назад, а сейчас набрала обороты. Погодные условия повлияли на раннее созревание луковиц.
"Убирать нужно тогда, когда ботва еще зеленая. Этим уборка ялтинского лука отличается от уборки лука других сортов. Важно, чтобы она была сухой, но не крошилась. Ведь из чего-то надо "косички" сплетать. Если лук других сортов обрабатывают гербицидами сплошного действия, чтобы высушить ботву и сорняки, то здесь мы такого не делаем", - объясняет фермер.
"Брать нужно возле самой луковицы, прокручивать и плавно выдергивать, - объясняет работница Галина Хатипова. – Выбираем мы весь лук, потом укладываем его в бурты, где его периодически открывают, чтобы он подышал. Это длительный процесс. Когда лук в буртах готов, мы садимся на переборку и сортировку".
В этом году качество луковиц отличное, размер "самый ходовой" – "восьмерка" и "девятка" (радиус головки 8-9 сантиметров – ред.). Цвет темный, бордовый, что тоже принципиально", говорит она.
В благоприятный день бригада убирает примерно гектар поля. Длина грядки, которую за день проходит человек, 140 метров. И в каждом метре около шестидесяти луковиц.
"Чтобы спина не болела, каждый час – перерыв на 10 минут, а когда четыре часа отработали – оплачиваемый обед, - продолжает Хатипова. – Вообще, нас не обижают, если очень жарко, то и мороженое привозят на поле, и воду питьевую – обязательно".
В Крыму много лука
"Под луком (на территории Республики Крым – ред.) занято 1015 гектаров, уже проведена уборка на 580 гектарах, собранный урожай составляет почти 15 тысяч тонн. Уборка продолжается", - рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
По его словам, в Крыму большая часть лука - это гибридные культуры, сортов сладкого лука очень много.
"Конкретно ялтинский лук у нас произрастает в предгорных зонах. Это зона Бахчисарайского и Белогорского районов – здесь самые большие посадки лука сладких сортов. Также ялтинский лук растет в южнобережной зоне, но на небольших площадях", - уточнил он.
Крымский лук продают как на местных рынках, так и в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, закладывают его на зимнее хранение, добавил замминистра.
По информации регионального минсельхоза, общая сумма субсидий в овощеводство открытого грунта в этом году составила 26 млн рублей. Кроме этого, в ближайшее время на субсидию смогут рассчитывать аграрии, занятые в овощеводстве защищенного грунта. На компенсацию части стоимости энергоресурсов, которые расходуются при производстве овощей защищенного грунта, в бюджете предусмотрено 20 млн рублей.
Ранее житель села Запрудное на ЮБК Леонид Жарчинский рассказал РИА Новости Крым, что, по его мнению, настоящий ялтинский лук выращивают только в трех селах под Ялтой: Запрудное, Лавровое, Оползневое. Пытаются его культивировать и в других южнобережных поселках, например, в Симеизе, Малореченском, Васильевке.
Также ялтинский лук выращивают в Холмовке, на агроферме (тогда колхоз "Украина" – ред.), которая существует уже почти 80 лет. Это было одно из богатейших сельхозпредприятий на полуострове.
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