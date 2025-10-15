Рейтинг@Mail.ru
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/zhitel-energodara-poluchil-16-let-za-sliv--informatsii-kievu-1150186539.html
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
Житель Энергодара Запорожской области "донатил" киевским спецслужбам и передавал им места расположения российской армии. За государственную измену 54-летний... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T21:39
2025-10-15T21:39
россия
энергодар
запорожская область
госизмена
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Житель Энергодара Запорожской области "донатил" киевским спецслужбам и передавал им места расположения российской армии. За государственную измену 54-летний мужчина получил 16 лет исправительной колонии, сообщает прокуратура Республики Крым.По информации надзорного ведомства, в апреле-мае 2024 года подсудимый перевел через мобильное приложение более трех тысяч рублей со своего счета на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины.Кроме того, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Так, в мае 2024 года житель Энергодара сообщил киевской стороне сведения о месте расположения подразделения Вооруженных сил РФ.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год.Ранее сообщалось, что житель Севастополя собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем украинской разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300 Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим 18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
россия
энергодар
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_36:0:1476:1080_1920x0_80_0_0_ab6fcba1b9390d7e1eda355954028c78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, энергодар, запорожская область, госизмена, новости
Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву

Житель Запорожской области получил 16 лет заключения за госизмену

21:39 15.10.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Житель Энергодара Запорожской области "донатил" киевским спецслужбам и передавал им места расположения российской армии. За государственную измену 54-летний мужчина получил 16 лет исправительной колонии, сообщает прокуратура Республики Крым.
По информации надзорного ведомства, в апреле-мае 2024 года подсудимый перевел через мобильное приложение более трех тысяч рублей со своего счета на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины.
"Указанные денежные средства предназначались для закупки средств радиоэлектронной борьбы", – сказано в сообщении.
Кроме того, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Так, в мае 2024 года житель Энергодара сообщил киевской стороне сведения о месте расположения подразделения Вооруженных сил РФ.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем украинской разведки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300
Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим
18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге
 
РоссияЭнергодарЗапорожская областьГосизменаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
21:29Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
21:14Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
20:49Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать
20:43Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
20:32Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
20:24В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года
20:17Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
20:04Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма
19:43Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
19:29"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
19:11В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
18:59"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
18:49В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
18:39Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
18:26На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
18:12В Крыму изменится тариф на капремонт
18:00Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
17:49Американский министр войны пригрозил России
17:38Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
Лента новостейМолния