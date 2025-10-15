https://crimea.ria.ru/20251015/zhitel-energodara-poluchil-16-let-za-sliv--informatsii-kievu-1150186539.html

Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву

Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву

Житель Энергодара Запорожской области "донатил" киевским спецслужбам и передавал им места расположения российской армии. За государственную измену 54-летний... РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T21:39

2025-10-15T21:39

2025-10-15T21:39

россия

энергодар

запорожская область

госизмена

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125902701_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_071dec80230f42ffcb6605d2c0e459cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Житель Энергодара Запорожской области "донатил" киевским спецслужбам и передавал им места расположения российской армии. За государственную измену 54-летний мужчина получил 16 лет исправительной колонии, сообщает прокуратура Республики Крым.По информации надзорного ведомства, в апреле-мае 2024 года подсудимый перевел через мобильное приложение более трех тысяч рублей со своего счета на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины.Кроме того, мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, в одной из социальных сетей установил контакт с представителем службы безопасности Украины. Так, в мае 2024 года житель Энергодара сообщил киевской стороне сведения о месте расположения подразделения Вооруженных сил РФ.Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год.Ранее сообщалось, что житель Севастополя собирал и передавал военной разведке Украины сведения о позициях российских систем ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram представителем украинской разведки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму задержали мужчину за "слив" данных о позициях ЗРК С-300 Крымчанка передала украинской разведке координаты склада с горючим 18-летний россиянин привлекал подростков к поджогам на железной дороге

россия

энергодар

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, энергодар, запорожская область, госизмена, новости