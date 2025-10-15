https://crimea.ria.ru/20251015/spustya-8-let-muzey-kroshitskogo-v-sevastopole-otkroyut-posle-restavratsii-1150195260.html

Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Экспонаты Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого возвращаются в родные стены после реставрации здания, которая заняла восемь лет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Михаил Развожаев."Началась транспортировка полотен и скульптур в здание музея на проспекте Нахимова, 9. Процесс требует высокой профессиональной подготовки и предельной аккуратности. Для транспортировки более чем 12 тысяч экспонатов в Севастополь прибыла команда специалистов со специальным оборудованием и транспортом", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, для перевозки экспонатов подбирали и подходящую погоду. Каждое произведение после прибытия проходит акклиматизацию, тщательный осмотр и оценку состояния. На основе этих данных будет составлен план работы с коллекцией на последующие годы.Он подчеркнул, что после реставрации все здание передано художественному музею — ранее часть помещений занимала музыкальная школа. У нас появилось значительно больше выставочных залов, что позволит демонстрировать еще больше шедевров из богатейшей коллекции.Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе не откроют в обещанный срокВ Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего КрымаЭто нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"

