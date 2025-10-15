Рейтинг@Mail.ru
Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/spustya-8-let-muzey-kroshitskogo-v-sevastopole-otkroyut-posle-restavratsii-1150195260.html
Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
Экспонаты Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого возвращаются в родные стены после реставрации здания, которая заняла восемь лет. Об... РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T21:14
2025-10-15T21:14
севастополь
музеи крыма
михаил развожаев
культура
искусство
художественный музей им. крошицкого
новости севастополя
благоустройство
реставрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150194852_0:2:1240:700_1920x0_80_0_0_ea430ec0b8133e6f9a0debfec3ac6962.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Экспонаты Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого возвращаются в родные стены после реставрации здания, которая заняла восемь лет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Михаил Развожаев."Началась транспортировка полотен и скульптур в здание музея на проспекте Нахимова, 9. Процесс требует высокой профессиональной подготовки и предельной аккуратности. Для транспортировки более чем 12 тысяч экспонатов в Севастополь прибыла команда специалистов со специальным оборудованием и транспортом", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, для перевозки экспонатов подбирали и подходящую погоду. Каждое произведение после прибытия проходит акклиматизацию, тщательный осмотр и оценку состояния. На основе этих данных будет составлен план работы с коллекцией на последующие годы.Он подчеркнул, что после реставрации все здание передано художественному музею — ранее часть помещений занимала музыкальная школа. У нас появилось значительно больше выставочных залов, что позволит демонстрировать еще больше шедевров из богатейшей коллекции.Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Музей Крошицкого в Севастополе не откроют в обещанный срокВ Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего КрымаЭто нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150194852_153:0:1088:701_1920x0_80_0_0_e8ba98590123989b4a49d2dc26cb10f8.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, музеи крыма, михаил развожаев, культура, искусство , художественный музей им. крошицкого, новости севастополя, благоустройство, реставрация
Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации

В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты – Развожаев

21:14 15.10.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Экспонаты Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого возвращаются в родные стены после реставрации здания, которая заняла восемь лет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Михаил Развожаев.
"Началась транспортировка полотен и скульптур в здание музея на проспекте Нахимова, 9. Процесс требует высокой профессиональной подготовки и предельной аккуратности. Для транспортировки более чем 12 тысяч экспонатов в Севастополь прибыла команда специалистов со специальным оборудованием и транспортом", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
По его словам, для перевозки экспонатов подбирали и подходящую погоду. Каждое произведение после прибытия проходит акклиматизацию, тщательный осмотр и оценку состояния. На основе этих данных будет составлен план работы с коллекцией на последующие годы.
"Залы, лестницы и проходы музея были защищены специальными покрытиями. После завершения строительных работ в музее установили современное оборудование, в том числе системы климат-контроля и безопасности в хранилищах. Они создают оптимальные условия для хранения и экспонирования коллекции", – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что после реставрации все здание передано художественному музею — ранее часть помещений занимала музыкальная школа. У нас появилось значительно больше выставочных залов, что позволит демонстрировать еще больше шедевров из богатейшей коллекции.
"Предыдущие восемь лет коллекция находилась в особых условиях, а часть произведений была доступна на временных выставках. Теперь же музей готовится к своему 98-летию и открывает новую, вдохновляющую страницу своей истории. Точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему посетителей", — написал он.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.
Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Музей Крошицкого в Севастополе не откроют в обещанный срок
В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма
Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"
 
СевастопольМузеи КрымаМихаил РазвожаевКультураИскусствоХудожественный музей им. КрошицкогоНовости СевастополяБлагоустройствоРеставрация
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:39Житель Энергодара получил 16 лет за "слив" информации Киеву
21:29Путину доложили о вводе новых мощностей электрогенерации в Крыму
21:14Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
20:49Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать
20:43Топливо в России: Путину доложили о мерах по снабжению российского рынка
20:32Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
20:24В России отремонтируют еще 28 тысяч километров дорог до конца года
20:17Путин призвал сохранить набранные темпы обновления дорог в России
20:04Карачаево-Черкесия и Крым создадут совместные проекты в сфере туризма
19:43Севастополь признан лучшим городом России по развитию креативного туризма
19:29"Удивительная красота": режиссер из США рассказал о жизни в Крыму
19:11В Киеве и трех областях Украины ввели экстренные отключения света
18:59"Аляскинский процесс" еще не завершен – Лавров
18:49В отделения Сбербанка в Крыму ежемесячно приходят до 150 тысяч человек
18:39Сто лет партнерства: соглашение между Киевом и Лондоном вступило в силу
18:26На льготную ипотеку в России выделят еще 235 млрд рублей в 2025 году
18:12В Крыму изменится тариф на капремонт
18:00Новый год в Крыму: туристы активно бронируют отели на праздники
17:49Американский министр войны пригрозил России
17:38Подросток ранен при массированном ударе ВСУ по Запорожской области
Лента новостейМолния