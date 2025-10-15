Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Экспонаты Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого возвращаются в родные стены после реставрации здания, которая заняла восемь лет. Об этом сообщил в среду губернатор региона Михаил Развожаев.
"Началась транспортировка полотен и скульптур в здание музея на проспекте Нахимова, 9. Процесс требует высокой профессиональной подготовки и предельной аккуратности. Для транспортировки более чем 12 тысяч экспонатов в Севастополь прибыла команда специалистов со специальным оборудованием и транспортом", – проинформировал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, для перевозки экспонатов подбирали и подходящую погоду. Каждое произведение после прибытия проходит акклиматизацию, тщательный осмотр и оценку состояния. На основе этих данных будет составлен план работы с коллекцией на последующие годы.
"Залы, лестницы и проходы музея были защищены специальными покрытиями. После завершения строительных работ в музее установили современное оборудование, в том числе системы климат-контроля и безопасности в хранилищах. Они создают оптимальные условия для хранения и экспонирования коллекции", – отметил губернатор.
Он подчеркнул, что после реставрации все здание передано художественному музею — ранее часть помещений занимала музыкальная школа. У нас появилось значительно больше выставочных залов, что позволит демонстрировать еще больше шедевров из богатейшей коллекции.
"Предыдущие восемь лет коллекция находилась в особых условиях, а часть произведений была доступна на временных выставках. Теперь же музей готовится к своему 98-летию и открывает новую, вдохновляющую страницу своей истории. Точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему посетителей", — написал он.
Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.
Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но есть проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержится. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.
