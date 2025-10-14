https://crimea.ria.ru/20251014/eto-nuzhno-miru-v-sevastopole-startoval-proekt-muzeynye-marshruty-rossii-1150180286.html

Это нужно миру: в Севастополе стартовал проект "Музейные маршруты России"

14.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе под эгидой Минкульта РФ начал работу всероссийский проект "Музейные маршруты России", в рамках которого представители власти, духовенства и музейного сообщества страны обсуждают вопросы сохранения и осмысления христианского культурного наследия в современном мире, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам директора департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Елены Харламовой, то, что заключительный в этом году этап проекта "Музейные маршруты России" проходит в Севастополе, было особой задумкой."Для нас это очень важно... Потому что именно здесь, на крымской земле, в Севастополе создан за короткий срок уникальный парк храмов со всеми музейными институциями, со всем, что здесь есть, трудом большого количества профессионалов. Людей увлеченных, понимающих, что это необходимо и очень нужно стране, миру, людям и детям, которые рождаются сейчас", – сказала Харламова на пленарном заседании, говоря о музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес", на территории которого состоялось открытие проекта.Мероприятия стартовали с лекции в музее Античности и Византии – новом здании заповедника "Херсонес Таврический", после чего и на территории "Нового Херсонеса", и на замле антиночго полиса прошли экскурсии для участников "музейных маршрутов"."Мы демонстрируем, как на основе глубинных, научных, археологических, исторических знаний можно создавать очень современное музейное пространство, - сказала директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова. - Огромная археологическая работа была проведена в преддверии этой величайшей стройки. И я не побоюсь этого слова – миллионы находок пополнят наш музей, миллионы открытий будут сделаны, потому что еще десятки лет эти находки будут обрабатываться нашими учеными и будут открываться новые страницы в истории древнего города".По ее мнению, проект Минкульта "Музейные маршруты России" – "уникальнейший", поскольку позволяет не только объединять музейщиков со всей страны, но и дает возможность каждому ее "продемонстрировать свой потенциал и культурный ресурс"."Это не только платформа для новых проектов, знаний, знакомств, решений и обучений в области музейного дела, но и постижение потенциала нашей великой страны", – добавила Морозова, отметив, что сама недавно вернулась из Владивостока, где "еще раз убедилась, насколько прекрасна Россия".Всероссийский проект "Музейные маршруты России", организованный Министерством культуры РФ, проходит в Севастополе с 13 по 16 октября. Центральной темой форума в этом году стало сохранение и осмысление христианского культурного наследия в современном мире.Программа объединяет представителей музейного сообщества, научных и образовательных организаций, власти, духовенства и деятелей искусства и культуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кравцов рекомендовал школьникам поездки в "Новый Херсонес" В музей Коровина в Ялте передали комод с рисунком сына художника Поедемте на бал: сотрудница Ливадийского музея шьет исторические костюмы

