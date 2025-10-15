https://crimea.ria.ru/20251015/priekhal-s-nachalom-svo-kak-aytishnik-iz-livana-pomogaet-rossii-pobezhdat-1150181623.html

Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать

Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Приехал с началом СВО: как айтишник из Ливана помогает России побеждать

Айтишник из Ливана с русскими корнями Кирилл Васильев приехал в Россию после начала спецоперации, чтобы помочь бывшим соотечественникам преодолеть санкции и... РИА Новости Крым, 15.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Айтишник из Ливана с русскими корнями Кирилл Васильев приехал в Россию после начала спецоперации, чтобы помочь бывшим соотечественникам преодолеть санкции и продвинуть российские IT-продукты на Восток. Почему там только рады такому повороту и что говорят о наших технологиях, РИА Новости Крым рассказал эксперт, менеджер по развитию бизнеса в странах Ближнего Востока одной из крупных международной компаний на рынке IТ-услуг."Большой челлендж"Познакомиться и пообщаться нам удалось в Севастополе, куда Васильева пригласили как эксперта и спикера для проведения лекции "Запад закрылся – открылся Восток: особенности ведения бизнеса" на IТ-фестивале ITPARK FEST 2025.Оказалось, что в России Кирилл всего три года, а до этого почти тридцать лет жил в Ливане, куда уехал еще ребенком."Мой отчим ливанец, и мы переехали. В Ливане я жил и учился с 1998 года. Потом работал, наездами был, конечно, в России, но недолго – просто "отмечался", ездил к бабушке в гости", – поделился Васильев.По его словам, на русском языке в Ливане он "иногда разговаривал дома с мамой". А еще с несколькими друзьями из России, Казахстана, Белоруссии и Украины, которые так же, как и он в 1990-х, переехали сюда с родителями."С друзьями с Украины мы всегда на русском разговаривали, они только один этот язык и знали. Мы с детства дружили семьями, небольшой был круг. В последнее время отношения чуть надломились, но мы все равно держимся", – рассказал Кирилл.Тем не менее к тому моменту, когда Васильев собрался уехать в Россию, оказалось, что русским он владеет очень слабо, так что пришлось учить некогда родной для него язык предков буквально экстерном.Обо всем этом он рассказывает, строя сложные предложения и довольно грамотно, но все же с заметным акцентом. Говорю ему об этом: "Спасибо, стараюсь, – отвечает, – продолжаю совершенствоваться".Но зачем же нужен был этот "большой челлендж" (англ. "испытание"), как сам называет свой переезд в Россию Васильев, да еще в такое непростое время и для РФ, и для Ливана? А затем, что это было единственно верное на тот момент решение, отвечает он.Восток отвернулся от Запада, а не наоборотСреди таких стран – практически все в Северной Африке, которые лишились продуктов из США и особенно пострадали. Речь идет прежде всего о системе анализа интернет-трафика, мониторинга и контроля, сказал Кирилл. Также перед необходимостью искать альтернативу западным IТ-продуктам были поставлены подвергшиеся разного рода рестрикциям Ливан и Ирак, добавил он.По его словам, перечень стран, заинтересованных сегодня в IТ-технологиях из России, даже без учета некоторых названных ранее, довольно велик.Причин для такого интереса несколько, отмечает айтишник. И прежде всего, это, разумеется, качество: российские продукты не уступают западным, способны заменять их один в один, а некоторые и лучше, и со своей техподдержкой. При этом многие IТ-продукты доступнее западных, в том числе благодаря логистике."К тому же, у нас похожие часовые пояса", – добавил Васильев.Но и это еще не все.Потому что русскиеДоверие к России на Ближнем Востоке и Азии возросло за три года внушительно и благодаря тому, как показывали себя российские компании. Так что, когда появлялись альтернативные варианты и "приходили шведы, немцы, израильтяне", это во многих случаях оказалось напрасным, сказал Васильев. Некоторые, по его словам, отказались покупать даже популярное китайское."Сказали: "Сначала русские. Потому что вам доверия больше. И у нас хорошие отношения политические, и мы понимаем, что будем с вами надолго". И я искал решения в России, которые готовы идти на экспорт на Восток", - отметил он.От Запада сегодня Восток и сам разворачивается навстречу России еще и потому, что люди здесь во многом религиозные, сказал Кирилл. Особенно в среде мусульман, для которых "важно, чтобы люди перед ними не были атеисты"."Раньше, когда мы были в СССР, Восток отвернуло от нас то, что было по-другому. А сейчас Россия и президент России нас двигают к вере. И именно из-за этого они нас уважают. Тогда как либеральное движение на Западе их просто пугает, это им неинтересно, и они не хотят находиться близко к этому", – прокомментировал Васильев.По словам специалиста, прямо сейчас он активно занимается продвижением на Восток нескольких российских IТ-продуктов, в числе которых решение для интернет-провайдеров, платформа для автоматизации бизнес-процессов и система виртуализации.Жена у него ливанка, и живет он в какой-то степени на две страны, но перспективы ни его, ни ее не пугают, ведь Россия – страна возможностей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Кровь всей системы": в чем сила России в мировой гонке ИИПутин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную техникуБРИКС стал ядром новой глобальной картины мира

