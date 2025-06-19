https://crimea.ria.ru/20250619/briks-stal-yadrom-novoy-globalnoy-kartiny-mira-1147341800.html

БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира

БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира - РИА Новости Крым, 19.06.2025

БРИКС стал ядром новой глобальной картины мира

Сегодня БРИКС – это не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира, в которой каждая культура не дополнение, а ценность. Каждый голос не второстепенный,... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T11:15

2025-06-19T11:15

2025-06-19T11:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Сегодня БРИКС – это не альтернатива, а ядро новой глобальной картины мира, в которой каждая культура не дополнение, а ценность. Каждый голос не второстепенный, а равноправный. Каждая информационная система не угроза, а источник новой перспективы. Такие заявления на полях ПМЭФ сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она заявила, что суть современного подхода БРИКС – свобода слова не как инструмента манипуляции, а как пространства взаимного и уважительного диалога.Захарова заметила, что тенденции в Европе говорят о глубоком недоверии населения к собственным СМИ. По ее словам, жители стран Центральной и Западной Европы все чаще ищут информацию за пределами привычных медиаплатформ. Среди европейцев растет интерес к российским, турецким, арабским, латиноамериканским источникам.Захарова подчеркнула, что такие действия сопровождались речами о свободе слова и демократии. По ее мнению, именно западные медиа начали навязывать миру узкую политически мотивированную точку зрения."Деструктивную в политическом и извращенную в морально-нравственном смыслах. Получается, что именно западная информационная среда и есть сегодня та самая альтернативная, радикализированная точка зрения. В то время как СМИ стран БРИКС стремятся оставаться в рамках объективности, баланса, уважения к национальной специфике", – сказала дипломат.Ранее на полях ПМЭФ Мария Захарова отметила, что экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке.18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнуто"Ужасы" в Крыму: пропаганда Запада с треском провалилась – ЗахароваИспользуют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане Европы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, мария захарова, россия, брикс, сотрудничество, в мире, политика, общество