https://crimea.ria.ru/20250612/putin-prizval-vnedryat-ii-v-vooruzhenie-i-voennuyu-tekhniku-1147172586.html

Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику - РИА Новости Крым, 12.06.2025

Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в... РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T21:09

2025-06-12T21:09

2025-06-12T21:09

россия

владимир путин (политик)

искусственный интеллект

оружие

опк

военно-промышленный комплекс (впк)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в системы вооружений и военную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.Он добавил, что важным направлением работы остается развитие космических войск. Президент поручил своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия, владимир путин (политик), искусственный интеллект, оружие, опк, военно-промышленный комплекс (впк), новости