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Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику - РИА Новости Крым, 12.06.2025
Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в... РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T21:09
2025-06-12T21:09
россия
владимир путин (политик)
искусственный интеллект
оружие
опк
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в системы вооружений и военную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.Он добавил, что важным направлением работы остается развитие космических войск. Президент поручил своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, владимир путин (политик), искусственный интеллект, оружие, опк, военно-промышленный комплекс (впк), новости
Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику

Искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику – Путин

21:09 12.06.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы
Президент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в системы вооружений и военную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.
"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов", - сказал глава государства.
Он добавил, что важным направлением работы остается развитие космических войск. Президент поручил своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.
"Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - отметил российский лидер.
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Фото с борта МКС
6 июня, 17:19
Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботами
 
РоссияВладимир Путин (политик)Искусственный интеллектОружиеОПКВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Новости
 
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