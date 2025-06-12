Путин призвал внедрять ИИ в вооружение и военную технику
Искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику – Путин
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы
© POOL
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости Крым. Новая госпрограмма вооружений должна быть ориентирована на широкое внедрение цифровых технологий, в том числе с использованием искусственного интеллекта, в системы вооружений и военную технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по новой госпрограмме вооружений.
"Госпрограмма должна быть ориентирована на создание и широкое внедрение в системы вооружений и военную технику перспективных цифровых технологий и искусственного интеллекта, на развитие оружия, основанного на новых физических принципах, наземных и морских робототехнических комплексов", - сказал глава государства.
Он добавил, что важным направлением работы остается развитие космических войск. Президент поручил своевременно и в полном объеме завершить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения.
"Это позволит повысить возможности всех видов разведки, а также управления войсками и вооружением в режиме реального времени", - отметил российский лидер.
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